Общие сведения о среднем ухе

Среднее ухо состоит из барабанной перепонки (тимпанической мембраны) и наполненной воздухом полости, в которой находится цепочка из трех маленьких косточек (слуховых косточек), соединяющих барабанную перепонку с внутренним ухом (см. Среднее ухо). Среднее ухо усиливает звук, а внутреннее ухо — превращает механические звуковые волны в электрический сигнал, который направляется в мозг через слуховой нерв (преддверно-улитковый или слуховой нерв).

Заболевания среднего и внутреннего уха могут сопровождаться одинаковыми симптомами. Более того, заболевание среднего уха может становиться причиной заболевания внутреннего уха, и наоборот.

Причинами заболеваний среднего уха могут быть:

Врачи обычно ставят диагноз на основании симптомов и результатов физикального обследования. Врачи обследуют ушной канал и барабанную перепонку с помощью отоскопа (портативного источника света, используемого для осмотра ушного канала и барабанной перепонки) и часто проводят проверку слуха. Кроме этого, врачи осматривают нос, а также верхний и нижний отделы глотки на предмет присутствия инфекций, аллергических реакций и опухолей.

Отоскоп Изображение CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY