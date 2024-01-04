Мастоидит — бактериальная инфекция сосцевидного отростка, который представляет собой выступающую кость позади уха.
Мастоидит обычно возникает, когда нелеченый или неадекватно пролеченный острый средний отит переходит из среднего уха на окружающую кость — сосцевидный отросток (часть височной кости — кости черепа, в которой находятся часть ушного канала, среднее ухо и внутреннее ухо). Большинство инфекций сосцевидного отростка вызываются пневмококками. Пневмококковые конъюгированные вакцины существенно снизили количество случаев пневмококковой инфекции, а случаи мастоидита стали очень редкими. При несвоевременном и неправильном лечении мастоидит может привести к глухоте, заражению крови (сепсис), развитию инфекции тканей, покрывающих мозг (менингит), абсцессу головного мозга или к смерти.
Симптомы мастоидита
Обычно симптомы мастоидита появляются через несколько дней или недель после развития острого среднего отита, когда инфекция распространяется на сосцевидный отросток и разрушает его внутреннюю часть. В кости может скопиться гной (сформироваться абсцесс). Кожа, покрывающая сосцевидный отросток, краснеет, распухает и становится болезненной, наружное ухо смещается вбок и вниз. Другие симптомы: высокая температура, боль вокруг уха и в самом ухе, обильные густые выделения из уха. Боль, как правило, носит постоянный и пульсирующий характер. Прогрессирующая потеря слуха.
Диагностика мастоидита
Обследование врачом;
Компьютерная томография
Врач обычно ставит диагноз на основе имеющихся у больного симптомов заболевания. Для подтверждения диагноза врачи обычно назначают компьютерную томографию (КТ). Для идентификации бактерий, вызывающих инфекцию, врачи берут образцы выделений из уха, чтобы вырастить присутствующие в выделениях бактерии в лаборатории (посев). Если у человека не наблюдается выделений, врачи используют иглу или делают разрез в барабанной перепонке и берут образец жидкости из среднего уха.
Лечение мастоидита
антибиотики внутривенно или внутрь;
иногда хирургическое вмешательство.
Большинству пациентов с мастоидитом немедленно назначают антибиотики (например, цефтриаксон или ванкомицин) внутривенно. Пациентам, у которых заболевание не очень серьезное, вместо этого можно назначать фторхинолоновый антибиотик (например, ципрофлоксацин) внутрь. После этого первоначального лечения врачи используют результаты посева в лаборатории для того, чтобы определить антибиотик, который лучше всего подходит для лечения. Как только больной начинает выздоравливать, антибиотики назначают перорально, и прием лекарств также продолжается минимум 2 недели.
Если в кости образовался абсцесс, или если инфекция и воспаление становятся хроническими, требуется хирургическое удаление инфицированной части кости (мастоидэктомия) и реконструктивная хирургия. Если абсцесс не дренируется, тимпаностомическую трубку устанавливают таким образом, чтобы инфицированная жидкость могла вытекать из среднего уха. Затем больного лечат ушными каплями с антибиотиком фторхинолоном в течение 2–3 недель. Пациентам также рекомендуют поместить в ухо ватный шарик с вазелином, когда они принимают ванну или душ, чтобы предотвратить попадание в ухо воды. Плавания следует избегать.