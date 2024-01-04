антибиотики внутривенно или внутрь;

иногда хирургическое вмешательство.

Большинству пациентов с мастоидитом немедленно назначают антибиотики (например, цефтриаксон или ванкомицин) внутривенно. Пациентам, у которых заболевание не очень серьезное, вместо этого можно назначать фторхинолоновый антибиотик (например, ципрофлоксацин) внутрь. После этого первоначального лечения врачи используют результаты посева в лаборатории для того, чтобы определить антибиотик, который лучше всего подходит для лечения. Как только больной начинает выздоравливать, антибиотики назначают перорально, и прием лекарств также продолжается минимум 2 недели.

Если в кости образовался абсцесс, или если инфекция и воспаление становятся хроническими, требуется хирургическое удаление инфицированной части кости (мастоидэктомия) и реконструктивная хирургия. Если абсцесс не дренируется, тимпаностомическую трубку устанавливают таким образом, чтобы инфицированная жидкость могла вытекать из среднего уха. Затем больного лечат ушными каплями с антибиотиком фторхинолоном в течение 2–3 недель. Пациентам также рекомендуют поместить в ухо ватный шарик с вазелином, когда они принимают ванну или душ, чтобы предотвратить попадание в ухо воды. Плавания следует избегать.