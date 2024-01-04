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Мастоидит

Авторы:Taha A. Jan, MD, Vanderbilt University Medical Center
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Мастоидит — бактериальная инфекция сосцевидного отростка, который представляет собой выступающую кость позади уха.

Мастоидит обычно возникает, когда нелеченый или неадекватно пролеченный острый средний отит переходит из среднего уха на окружающую кость — сосцевидный отросток (часть височной кости — кости черепа, в которой находятся часть ушного канала, среднее ухо и внутреннее ухо). Большинство инфекций сосцевидного отростка вызываются пневмококками. Пневмококковые конъюгированные вакцины существенно снизили количество случаев пневмококковой инфекции, а случаи мастоидита стали очень редкими. При несвоевременном и неправильном лечении мастоидит может привести к глухоте, заражению крови (сепсис), развитию инфекции тканей, покрывающих мозг (менингит), абсцессу головного мозга или к смерти.

Симптомы мастоидита

Обычно симптомы мастоидита появляются через несколько дней или недель после развития острого среднего отита, когда инфекция распространяется на сосцевидный отросток и разрушает его внутреннюю часть. В кости может скопиться гной (сформироваться абсцесс). Кожа, покрывающая сосцевидный отросток, краснеет, распухает и становится болезненной, наружное ухо смещается вбок и вниз. Другие симптомы: высокая температура, боль вокруг уха и в самом ухе, обильные густые выделения из уха. Боль, как правило, носит постоянный и пульсирующий характер. Прогрессирующая потеря слуха.

Диагностика мастоидита

  • Обследование врачом;

  • Компьютерная томография

Врач обычно ставит диагноз на основе имеющихся у больного симптомов заболевания. Для подтверждения диагноза врачи обычно назначают компьютерную томографию (КТ). Для идентификации бактерий, вызывающих инфекцию, врачи берут образцы выделений из уха, чтобы вырастить присутствующие в выделениях бактерии в лаборатории (посев). Если у человека не наблюдается выделений, врачи используют иглу или делают разрез в барабанной перепонке и берут образец жидкости из среднего уха.

Лечение мастоидита

  • антибиотики внутривенно или внутрь;

  • иногда хирургическое вмешательство.

Большинству пациентов с мастоидитом немедленно назначают антибиотики (например, цефтриаксон или ванкомицин) внутривенно. Пациентам, у которых заболевание не очень серьезное, вместо этого можно назначать фторхинолоновый антибиотик (например, ципрофлоксацин) внутрь. После этого первоначального лечения врачи используют результаты посева в лаборатории для того, чтобы определить антибиотик, который лучше всего подходит для лечения. Как только больной начинает выздоравливать, антибиотики назначают перорально, и прием лекарств также продолжается минимум 2 недели.

Если в кости образовался абсцесс, или если инфекция и воспаление становятся хроническими, требуется хирургическое удаление инфицированной части кости (мастоидэктомия) и реконструктивная хирургия. Если абсцесс не дренируется, тимпаностомическую трубку устанавливают таким образом, чтобы инфицированная жидкость могла вытекать из среднего уха. Затем больного лечат ушными каплями с антибиотиком фторхинолоном в течение 2–3 недель. Пациентам также рекомендуют поместить в ухо ватный шарик с вазелином, когда они принимают ванну или душ, чтобы предотвратить попадание в ухо воды. Плавания следует избегать.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.