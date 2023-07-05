Синусит определяется как острый, если продолжительность заболевания не превышает 30 дней. У людей с нормально функционирующей иммунной системой острый синусит, как правило, вызывается вирусной инфекцией.

В некоторых случаях острый синусит вызывают бактерии. Также развитию инфекции способствуют заблокированные отверстия околоносовых пазух. Как правило, отверстия оказываются заблокированными в результате вирусных инфекций верхних дыхательных путей, таких как простуда. При простуде опухшие слизистые оболочки полости носа закрывают отверстия пазух. Воздух в пазухе всасывается кровью, и давление внутри пазухи снижается, вызывая боль и скопление жидкости в пазухах. Эта жидкость является питательной средой для бактерий. Чтобы побороть бактерии, в пазуху поступают белые кровяные тельца и большое количество жидкости. Этот приток увеличивает давление и усиливает боль.

Аллергические реакции также могут вызвать отек слизистой оболочки, который блокирует отверстия в околоносовых пазухах. Кроме того, у пациентов с искривленной носовой перегородкой повышен риск закупорки пазух.