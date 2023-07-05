Синусит — воспаление придаточных пазух носа, вызванное, как правило, вирусной или бактериальной инфекцией или аллергией.
К наиболее распространенным симптомам синусита относятся боль, болезненность, заложенность носа и головная боль.
Диагноз основывается на симптомах, но в некоторых случаях необходимо провести компьютерную томографию или другие процедуры диагностической визуализации.
Антибиотики могут устранить основную бактериальную инфекцию.
Синусит — одно из самых распространенных заболеваний. Синусит может возникнуть в любой из четырех групп пазух: гайморовой, решетчатой, лобной или клиновидной. Синусит практически всегда сопровождается воспалением носовых ходов (ринитом), поэтому некоторые врачи говорят о таком заболевании как риносинусит. Синусит может быть острым (непродолжительным) или хроническим (продолжительным).
Острый синусит
Синусит определяется как острый, если продолжительность заболевания не превышает 30 дней. У людей с нормально функционирующей иммунной системой острый синусит, как правило, вызывается вирусной инфекцией.
В некоторых случаях острый синусит вызывают бактерии. Также развитию инфекции способствуют заблокированные отверстия околоносовых пазух. Как правило, отверстия оказываются заблокированными в результате вирусных инфекций верхних дыхательных путей, таких как простуда. При простуде опухшие слизистые оболочки полости носа закрывают отверстия пазух. Воздух в пазухе всасывается кровью, и давление внутри пазухи снижается, вызывая боль и скопление жидкости в пазухах. Эта жидкость является питательной средой для бактерий. Чтобы побороть бактерии, в пазуху поступают белые кровяные тельца и большое количество жидкости. Этот приток увеличивает давление и усиливает боль.
Аллергические реакции также могут вызвать отек слизистой оболочки, который блокирует отверстия в околоносовых пазухах. Кроме того, у пациентов с искривленной носовой перегородкой повышен риск закупорки пазух.
Расположение околоносовых пазух
Околоносовые пазухи — это пустоты в лицевых костях вокруг носа. Две лобные пазухи расположены чуть выше бровей. Две гайморовы пазухи — в верхней челюсти. Две группы решетчатых пазух расположены по обе стороны от носовой полости. Две клиновидные пазухи (не показаны) расположены за решетчатыми пазухами.
Хронический синусит
Синусит определяется как хронический, если продолжительность заболевания превышает 90 дней. Врачи не знают, что именно вызывает хронический синусит, но он включает все факторы, которые вызывают хроническое воспаление. К причинам возникновения относятся хронические аллергии, носовые полипы и воздействие природных раздражителей (например, загрязненный воздух и табачный дым). Часто у пациента имеется семейная история этого заболевания, поэтому генетическая предрасположенность также считается одним из факторов возникновения хронического синусита. Иногда у пациента развивается бактериальная или грибковая инфекция, и в таких случаях воспаление усиливается. Иногда хронический синусит гайморовой пазухи появляется в результате развития абсцесса верхнего зуба, когда инфекция распространяется на пазуху над зубом.
Синусит также может быть подострым (продолжительностью от 30 до 90 дней) или рецидивирующим (4 эпизода острого синусита или более в течение одного года).
Симптомы синусита
Острый и хронический синусит может вызывать похожие симптомы, включая:
выделение из носа гноя желтого или зеленого цвета;
Головная боль
ощущение давления и боль в области лица;
заложенность и закупорка носа;
болезненность (боль при касании) и отек над пораженной пазухой;
снижение способности ощущать запахи (гипосмия);
неприятный запах изо рта (галитоз);
продуктивный кашель (особенно ночью).
Некоторые симптомы говорят о том, какая пазуха инфицирована:
Синусит гайморовой пазухи (гайморит) сопровождается болью в щеке несколько ниже глаз, а также зубной и головной болью.
Синусит лобной пазухи (фронтит) сопровождается головной болью в области лба.
Синусит решетчатой пазухи (этмоидит) сопровождается болью позади и между глаз и болью в области лба (часто описывается как «раскалывающая»).
Синусит клиновидной пазухи (сфеноидит), не имеет точной локализации и может ощущаться в области лба или затылка.
Ухудшается общее состояние больного (появляется недомогание). Также могут возникать лихорадка и озноб. Наличие этих симптомов дает основание предполагать, что инфекция распространилась за пределы пазух. Часто при остром синусите наблюдается более интенсивная боль. Иногда головная боль и боль в области лица усиливаются в положении лежа или при наклоне вперед.
Осложнения синусита
Основным осложнением синусита является распространение бактериальной инфекции. Инфекция может распространиться на ткани вокруг глаз (см. Введение в заболевания глазницы), в результате чего ухудшается зрение и возникает припухлость вокруг глаз.
Реже инфекция распространяется на сам глаз, вызывая боль в глазу и нарушение зрения.
Реже инфекция распространяется на ткани вокруг головного мозга (менингит), вызывая сильную головную боль и спутанность сознания. При возникновении подобных симптомов у больных синуситом, следует незамедлительно обратиться к врачу.
Диагностика синусита
Обследование врачом;
Иногда компьютерная томография
Врач ставит диагноз на основе типичных симптомов заболевания. Компьютерная томография (КТ) помогает определить степень распространения и тяжесть синусита. Однако она, как правило, проводится только в тех случаях, когда у пациентов наблюдаются симптомы осложнений (например, покраснение и выпячивание глазного яблока), а также у пациентов с хроническим синуситом. При воспалении верхнечелюстной пазухи человеку делают рентгеновский снимок зубов, чтобы проверить, нет ли абсцесса зуба. Иногда врач вводит в нос тонкую оптическую трубку (эндоскоп), чтобы осмотреть отверстия околоносовой пазухи и получить образцы жидкости для посева. Эта процедура требует местной анестезии (чтобы обезболить соответствующую область) и проводится в кабинете врача.
Иногда изменения, характерные для хронического синусита, случайно обнаруживаются в ходе КТ головы, выполняемой по другим причинам (например, у людей, которые обращаются в отделение неотложной помощи с головной болью или легкой травмой головы).
Синусит у детей подозревают, если гнойные выделения из носа не прекращаются более 10 дней и сопровождаются чрезмерной слабостью и кашлем. Могут возникнуть боль и дискомфорт в области лица. Лихорадка появляется редко. При осмотре носа врач замечает гнойные выделения. КТ может подтвердить диагноз, но из-за опасений относительно воздействия радиации процедура, как правило, проводится только детям с хроническим синуситом, который не поддаётся лечению антибиотиками, или при признаках осложнений.
Лечение синусита
Лечение, направленное на улучшение дренажа пазух
Лечебные спреи для носа
Иногда антибиотики
Если антибиотики неэффективны, хирургическое вмешательство
Лечение острого синусита направлено на улучшение оттока отделяемого из околоносовой пазухи и устранение инфекции. Паровая ингаляция и прикладывание горячих влажных полотенец к пораженным пазухам сужают кровеносные сосуды слизистой оболочки и улучшают отток отделяемого из околоносовой пазухи. Промывание морской водой через нос (орошение полости носа) или использование назального спрея с морской водой также помогают облегчить симптомы.
Назальные спреи, такие, как фенилэфрин или оксиметазолин, которые уменьшают отек слизистой оболочки, можно использовать только ограниченное время. Сходные лекарственные препараты (например, псевдоэфедрин) при приеме перорально не столь эффективны. Спреи для носа с кортикостероидами также помогают облегчить симптомы, но, чтобы добиться эффекта, их нужно использовать не менее 10 дней.
Антибиотики;
При остром синусите с тяжелым (симптомы в виде повышения температуры тела до 102,2ºF [39ºC] или выше и сильная боль, которые продолжаются 3 дня и более) или стойким (10 дней и более) течением назначаются такие антибиотики, как амоксициллин/клавуланат или доксициклин.
При хроническом синусите назначают те же антибиотики, но увеличивают продолжительность курса приема (обычно от 4 до 6 недель).
Когда антибиотики неэффективны, может быть сделана операция, чтобы очистить околоносовую пазуху и получить образец инфицированного материала для посева, обеспечить отток отделяемого из околоносовой пазухи и снять воспаление. Закупорка носа, препятствующая оттоку, может также потребовать хирургического вмешательства.
Грибковые инфекции носовых пазух
Многочисленные грибы, которые находятся в окружающей среде, также могут присутствовать в носу и околоносовых пазухах у большинства здоровых людей. Однако в некоторых случаях, грибы могут вызвать сильное воспаление носа и околоносовых пазух.
Грибковые шары
Так называемые грибковые шары — это разросшиеся грибки рода Aspergillus, которые появляются у здоровых в остальном людей.
Симптомы включают боль в пазухах, давление, заложенность носа и выделение жидкости из носа.
Как правило, проводится операция, которая позволяет открыть пораженную пазуху и удалить грибковые массы.
Инвазивный грибковый синусит
Инвазивный грибковый синусит — серьезное заболевание, которое чаще всего развивается у людей, чья иммунная система ослаблена химиотерапией или такими заболеваниями, как плохо контролируемый диабет, лейкоз, лимфома, множественная миелома или СПИД. Инфекция может распространяться очень быстро.
Симптомы включают боль, лихорадку и выделение гноя из носа. Грибок может распространяться на глазницы и, как результат, вызывать выпячивание пораженного глаза (проптоз) и слепоту.
Диагноз ставится по результатам биопсии (забор образца ткани для микроскопического исследования).
Лечение включает оперативное вмешательство и внутривенное введение противогрибковых препаратов. Врачи также должны лечить основное заболевание и стимулировать ослабленную иммунную систему, так как эти инвазивные инфекции околоносовых пазух могут привести к летальному исходу.
Аллергический грибковый синусит
Аллергический грибковый синусит — это хронический синусит, при котором грибки вызывают аллергическую реакцию, характеризующуюся выраженной заложенностью носа и образованием носовых полипов и полипов в околоносовых пазухах.
Полипы блокируют нос и отверстия околоносовых пазух и вызывают хроническое воспаление.
Как правило, требуется хирургическое вмешательство, которое позволяет открыть пазухи и удалить грибковые массы. Также требуется длительное лечение кортикостероидами, антибиотиками и в некоторых случаях противогрибковыми препаратами, как местного применения, так и для приема внутрь. Эти лекарственные препараты снимают воспаление и помогают устранить грибок. Тем не менее, даже после длительного лечения заболевание с большой долей вероятности может повториться.