Перфорация носовой перегородки

Внутри носа размещена носовая полость, разделенная носовой перегородкой на два прохода. Носовая перегородка состоит из костной и хрящевой частей и проходит от ноздрей к задней части носа.

Язвы и отверстия (перфорации) в носовой перегородке могут возникать в результате:

хирургического вмешательства на полости носа;

повторных повреждений (например, при частом ковырянии в носу);

косметического пирсинга;

воздействия токсинов (таких, как кислоты, хром, фосфор и пары меди);

постоянного использования назального спрея (включая кортикостероиды и безрецептурные спреи с фенилэфрином или оксиметазолином);

вдыхания через нос чистого кислорода, который подают через носовые канюли или через носовую маску;

аутоиммунных заболеваний или инфекций, таких как туберкулез, проказа, гранулематоз с полиангиитом (ранее известный под названием «гранулематоз Вегенера») и сифилис;

частого вдыхания через нос кокаина (поскольку он ухудшает кровообращение).

Симптомы перфорации носовой перегородки К симптомам можно отнести образование корочек вокруг язвы или перфорации и повторяющиеся носовые кровотечения. У пациентов, имеющих небольшие отверстия в носовой перегородке, во время дыхания возникает свистящий звук.

Диагноз перфорации носовой перегородки Обследование врачом;

иногда лабораторные исследования и/или биопсия. Врачи обследуют переднюю часть носа и, для визуализации перфораций носовой перегородки, вводят в нос эндоскоп (гибкий зонд с оптической системой). Если врачи подозревают, что причиной перфорации является инфекция или аутоиммунное заболевание, может потребоваться посев на инфекцию, другие анализы крови и биопсия.