Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Перфорация носовой перегородки

Авторы:Marvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Внутри носа размещена носовая полость, разделенная носовой перегородкой на два прохода. Носовая перегородка состоит из костной и хрящевой частей и проходит от ноздрей к задней части носа.

Язвы и отверстия (перфорации) в носовой перегородке могут возникать в результате:

  • хирургического вмешательства на полости носа;

  • повторных повреждений (например, при частом ковырянии в носу);

  • косметического пирсинга;

  • воздействия токсинов (таких, как кислоты, хром, фосфор и пары меди);

  • постоянного использования назального спрея (включая кортикостероиды и безрецептурные спреи с фенилэфрином или оксиметазолином);

  • вдыхания через нос чистого кислорода, который подают через носовые канюли или через носовую маску;

  • аутоиммунных заболеваний или инфекций, таких как туберкулез, проказа, гранулематоз с полиангиитом (ранее известный под названием «гранулематоз Вегенера») и сифилис;

  • частого вдыхания через нос кокаина (поскольку он ухудшает кровообращение).

Симптомы перфорации носовой перегородки

К симптомам можно отнести образование корочек вокруг язвы или перфорации и повторяющиеся носовые кровотечения. У пациентов, имеющих небольшие отверстия в носовой перегородке, во время дыхания возникает свистящий звук.

Диагноз перфорации носовой перегородки

  • Обследование врачом;

  • иногда лабораторные исследования и/или биопсия.

Врачи обследуют переднюю часть носа и, для визуализации перфораций носовой перегородки, вводят в нос эндоскоп (гибкий зонд с оптической системой). Если врачи подозревают, что причиной перфорации является инфекция или аутоиммунное заболевание, может потребоваться посев на инфекцию, другие анализы крови и биопсия.

Лечение перфорации носовой перегородки

  • При язвах лечебные мази или назальный спрей с физиологическим раствором

  • Изредка хирургическое восстановление перфораций

  • Иногда препараты для лечения инфекции или аутоиммунного заболевания

При язвах носовой перегородки назначают мазь мупироцин, которая, как и солевой назальный спрей, уменьшает образование корочек.

В некоторых случаях врач устраняет перфорацию носовой перегородки с помощью пересадки собственных тканей пациента, взятых из другой части носа, или с помощью искусственной мембраны, изготовленной из мягкого пластика. Однако в большинстве случаев, если кровотечение и образование корочек не выражены, устранять перфорацию не нужно.

Если причиной перфорации является инфекция или аутоиммунное заболевание, назначают лекарственные препараты.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.