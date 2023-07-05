Перфорация носовой перегородки

Внутри носа размещена носовая полость, разделенная носовой перегородкой на два прохода. Носовая перегородка состоит из костной и хрящевой частей и проходит от ноздрей к задней части носа.
Язвы и отверстия (перфорации) в носовой перегородке могут возникать в результате:
хирургического вмешательства на полости носа;
повторных повреждений (например, при частом ковырянии в носу);
косметического пирсинга;
воздействия токсинов (таких, как кислоты, хром, фосфор и пары меди);
постоянного использования назального спрея (включая кортикостероиды и безрецептурные спреи с фенилэфрином или оксиметазолином);
вдыхания через нос чистого кислорода, который подают через носовые канюли или через носовую маску;
аутоиммунных заболеваний или инфекций, таких как туберкулез, проказа, гранулематоз с полиангиитом (ранее известный под названием «гранулематоз Вегенера») и сифилис;
частого вдыхания через нос кокаина (поскольку он ухудшает кровообращение).
Симптомы перфорации носовой перегородки
К симптомам можно отнести образование корочек вокруг язвы или перфорации и повторяющиеся носовые кровотечения. У пациентов, имеющих небольшие отверстия в носовой перегородке, во время дыхания возникает свистящий звук.
Диагноз перфорации носовой перегородки
Обследование врачом;
иногда лабораторные исследования и/или биопсия.
Врачи обследуют переднюю часть носа и, для визуализации перфораций носовой перегородки, вводят в нос эндоскоп (гибкий зонд с оптической системой). Если врачи подозревают, что причиной перфорации является инфекция или аутоиммунное заболевание, может потребоваться посев на инфекцию, другие анализы крови и биопсия.
Лечение перфорации носовой перегородки
При язвах лечебные мази или назальный спрей с физиологическим раствором
Изредка хирургическое восстановление перфораций
Иногда препараты для лечения инфекции или аутоиммунного заболевания
При язвах носовой перегородки назначают мазь мупироцин, которая, как и солевой назальный спрей, уменьшает образование корочек.
В некоторых случаях врач устраняет перфорацию носовой перегородки с помощью пересадки собственных тканей пациента, взятых из другой части носа, или с помощью искусственной мембраны, изготовленной из мягкого пластика. Однако в большинстве случаев, если кровотечение и образование корочек не выражены, устранять перфорацию не нужно.
Если причиной перфорации является инфекция или аутоиммунное заболевание, назначают лекарственные препараты.