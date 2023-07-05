Вводные сведения о заболеваниях носа и околоносовых пазух

Верхняя часть носа состоит преимущественно из кости. Основу нижней части носа составляет хрящ. Полость внутри носа (полость носа) поделена на два прохода тонкой перегородкой, состоящей из хряща и кости и получившей название «носовая перегородка». В лицевых костях вокруг носа содержатся носовые пазухи — пустоты, которые открываются в носовую полость (см. Нос и пазухи).

Благодаря своему выдающемуся положению нос в особенности подвержен травмам, в том числе и переломам. Бактериальные инфекции носа, носовые кровотечения, инородные тела в носу и полипы также могут вызывать повреждение носа. Слизистая оболочка носа может воспалиться (ринит). Это воспаление может распространиться на слизистую оболочку пазух (риносинусит).