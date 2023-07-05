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Вводные сведения о заболеваниях носа и околоносовых пазух

Авторы:Marvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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    Верхняя часть носа состоит преимущественно из кости. Основу нижней части носа составляет хрящ. Полость внутри носа (полость носа) поделена на два прохода тонкой перегородкой, состоящей из хряща и кости и получившей название «носовая перегородка». В лицевых костях вокруг носа содержатся носовые пазухи — пустоты, которые открываются в носовую полость (см. Нос и пазухи).

    Благодаря своему выдающемуся положению нос в особенности подвержен травмам, в том числе и переломам. Бактериальные инфекции носа, носовые кровотечения, инородные тела в носу и полипы также могут вызывать повреждение носа. Слизистая оболочка носа может воспалиться (ринит). Это воспаление может распространиться на слизистую оболочку пазух (риносинусит).

    Анатомия носа и горла

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.