Инфекция ушного канала (ухо пловца)

Бактерии и иногда грибки могут вызывать острую инфекцию кожи ушного канала.
Инфекция ушного канала вызывается бактериями или, реже, грибками.
К типичным симптомам относятся боль и выделения.
С помощью отоскопа доктор осматривает ухо на наличие покраснения, отека или гноя.
Врачи удаляют отмершие ткани, назначают ушные капли с антибиотиком, рекомендуют не допускать попадания воды и ватных палочек в ухо, а также рекомендуют или назначают обезболивающие препараты.
Инфекция может поражать весь ушной канал — в таком случае речь идет о диффузной или острой форме отита — или только один небольшой участок, когда гной скапливается в нарывах (фурункулах) или угрях. Злокачественный наружный отит — редкая, крайне тяжелая инфекция, которая распространилась на височную кость черепа, вызвав инфекцию кости (остеомиелит).
Причины инфекции ушного канала
Инфицировать ушной канал могут разнообразные бактерии, например, синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) или золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Менее распространена грибковая инфекция ушного канала (отомикоз), обычно вызываемая микроорганизмами Aspergillus niger или Candida albicans. Фурункулы обычно вызываются золотистым стафилококком.
Некоторые люди, в том числе те, кто страдает от аллергии, псориаза, экземы или себорейного дерматита, особенно склонны к острому наружному отиту.
К распространенным факторам риска инфекции ушного канала относятся:
использование ватных палочек;
повреждение ушного канала во время чистки;
попадание воды в ухо, особенно при плавании (так называемое ухо пловца);
использование берушей и слуховых аппаратов (особенно если за ними не ведется надлежащий уход или они не подогнаны надлежащим образом);
попадание в ухо раздражающих веществ, таких как спрей для волос или краска для волос.
Использование ватных тампонов для очистки уха является очень распространенным фактором риска инфекции ушного канала. Ватные палочки не следует вводить в ушной канал.
Симптомы инфекции ушного канала
К симптомам острого наружного отита относятся боль, покраснение и выделения из уха. Выделения из уха могут быть белого или желтого цвета с неприятным запахом. Ушной канал может не отекать или отекать лишь незначительно. В тяжелых случаях он может полностью перекрыться. Если ушной канал отекает, наполняется гноем или остатками органических веществ, слух ухудшается. Ушной канал очень мягкий, поэтому он чувствителен к боли. Боль возникает, если потянуть или дернуть за наружное ухо (раковину) или надавить на складку кожи и хрящ на входе в ушной канал (козелок).
Если инфекция ушного канала является грибковой, у людей чаще возникает сильный зуд, чем боль. Также у них присутствует ощущение заложенности в ухе. При грибковой инфекции, вызванной микроорганизмами Aspergillus niger, в слуховом проходе обычно появляются серовато-черные или желтые точки, окруженные похожим на вату материалом. При грибковой инфекции, вызванной Candida albicans, видимые грибки не образуются, но обычно появляются густые, сливочно-белые выделения.
Фурункулы могут вызывать сильную боль. Когда они вскрываются, из уха вытекают небольшое количество крови и гной.
Диагностика инфекции ушного канала
Врачебное обследование ушного канала
Иногда взятие образца из ушного канала для выращивания культуры
Диагноз инфекции ушного канала ставится на основе симптомов и результатов осмотра ушного канала. При осмотре ушного канала с помощью отоскопа (устройства для осмотра канала и барабанной перепонки) видна красная, распухшая и покрытая гноем и остатками органических веществ кожа. Инфекция, вызванная грибком, диагностируется на основе обследования или результатов посева (образец гноя и отмерших тканей выращивается в лаборатории, чтобы определить микроорганизмы). Иногда в ушном канале можно увидеть грибковые споры.
Лечение инфекции ушного канала
удаление инфицированного материала из ушного канала и профилактические мероприятия по поддержанию его сухим;
ушные капли, содержащие уксус и/или кортикостероиды;
иногда ушные капли, содержащие антибиотики;
в редких случаях прием антибиотиков внутрь.
Для лечения инфекции ушного канала независимо от причины, врач сначала удаляет из ушного канала инфицированный материал путем отсасывания или с помощью ватных палочек. После очищения ушного канала слух часто возвращается.
Пациенту с легкой формой инфекции ушного канала, как правило, назначают ушные капли, содержащие белый уксус, и капли, содержащие кортикостероид (например, гидрокортизон или дексаметазон), которые необходимо закапывать несколько раз в день примерно в течение недели. Белый уксус (уксусная кислота) полезен, поскольку бактерии не растут в кислой среде.
Пациентам с умеренной или тяжелой формой инфекции назначают ушные капли, содержащие антибиотики. Если отек ушного канала сильный, врач вставляет в него небольшой тампон, что позволяет ушным каплям с антибиотиками/кортикостероидами попасть в канал. Тампон оставляют на 24–72 часа. После этого отек обычно уменьшается в достаточной мере, чтобы позволить каплям попасть непосредственно в ушной канал.
Пациентам с тяжелой формой острого наружного отита (инфекция, распространяющаяся за пределы ушного канала) также могут назначить антибиотики (например, цефалексин или ципрофлоксацин) для приема внутрь.
Обезболивающие препараты, такие как ацетаминофен или ибупрофен, помогут уменьшить боль в течение первых 24–48 часов, пока воспаление не начинает спадать.
Чтобы вылечить грибковую инфекцию ушного канала, врач тщательно прочищает ушной канал и закапывает противогрибковые ушные капли. Могут потребоваться повторная чистка и применение препаратов. Некоторые врачи считают, что при грибковых инфекциях ушного канала особенно эффективна комбинация медицинского спирта и белого уксуса. Медицинский спирт осушает ушной канал, а белый уксус создает кислую среду, которая не позволяет грибкам расти.
И при бактериальной, и при грибковой инфекции люди должны держать ухо сухим, проводя соответствующие профилактические мероприятия (например, одевание шапочки для душа и отказ от плавания), пока инфекция не разрешится. Для снижения влажности и сырости в канале также можно использовать фен на минимальном режиме.
При фурункулах можно на короткое время наложить грелку и назначить обезболивающие препараты для облегчения боли. Тепло также помогает ускорить процесс заживления. Назначают антибиотики для приема внутрь. Созревший фурункул, который может в любой момент прорваться, вскрывают (рассекают), а гной откачивают.
Профилактика инфекции ушного канала
Предотвратить «ухо пловца» можно с помощью простого раствора, состоящего наполовину из спирта, наполовину из белого уксуса (уксусной кислоты). Раствор следует закапывать в уши сразу после занятий плаванием. Это лечение следует проводить только в том случае, если барабанная перепонка не повреждена (то есть в ней нет отверстий). Алкоголь способствует испарению воды, а уксус изменяет кислотность канала.
Пытаться очистить проход с помощью ватных палочек или других предметов настоятельно не рекомендуется, так как такие действия прерывают обычный механизм самоочистки уха и могут протолкнуть инородные тела и ушную серу внутрь. Кроме того, эти действия могут вызвать незначительные повреждения нежной кожи прохода, что способствует развитию бактериальной инфекции.