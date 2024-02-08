Инфекция ушного канала (ухо пловца)

Инфицировать ушной канал могут разнообразные бактерии, например, синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) или золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Менее распространена грибковая инфекция ушного канала (отомикоз), обычно вызываемая микроорганизмами Aspergillus niger или Candida albicans. Фурункулы обычно вызываются золотистым стафилококком.

Некоторые люди, в том числе те, кто страдает от аллергии, псориаза, экземы или себорейного дерматита, особенно склонны к острому наружному отиту.

К распространенным факторам риска инфекции ушного канала относятся:

использование ватных палочек;

повреждение ушного канала во время чистки;

попадание воды в ухо, особенно при плавании (так называемое ухо пловца);

использование берушей и слуховых аппаратов (особенно если за ними не ведется надлежащий уход или они не подогнаны надлежащим образом);

попадание в ухо раздражающих веществ, таких как спрей для волос или краска для волос.

Использование ватных тампонов для очистки уха является очень распространенным фактором риска инфекции ушного канала. Ватные палочки не следует вводить в ушной канал.