Аномалии развития наружного уха

Атрезия слухового канала — частичное или полное заращение ушного канала. Отсутствие ушного канала также может быть связано с отсутствием барабанной перепонки и недоразвитостью среднего уха или косточек среднего уха (косточки молоточка, наковальни и стремечка). Потеря слуха у детей с атрезией слухового канала объясняется тем, что звук недостаточно эффективно переносится (проводится) в среднее или внутреннее ухо. Как правило, у таких детей внутреннее ухо (улитка) здоровое и нормально развитое.

Некоторым детям врачи могут открыть ушной канал хирургическим путем, нарастить барабанную перепонку и восстановить естественный путь, по которому звук проходит от ушного канала и среднего уха к здоровому внутреннему уху. Несмотря на то, что хирургическая коррекция атрезии слухового канала, называемая каналопластикой, может улучшить слух, это редко приводит к нормализации слуха на всех звуковых частотах.

В некоторых случаях, для лечения атрезии слухового канала могут использоваться костно-проводящие слуховые аппараты. Эти аппараты проводят звук во внутреннее ухо, передавая вибрацию на кости черепа. Эти слуховые аппараты крепятся к твердой металлической или мягкой повязке, которая плотно надевается вокруг головы. Применение костно-проводящих слуховых аппаратов важно для нормального развития речи и языка у детей с атрезией слухового канала в обоих ушах.

Специальные имплантируемые устройства с костной проводимостью становятся все более популярными в качестве альтернативы костно-проводящим слуховым аппаратам, которые носят на мягкой или твердой повязке. Эти устройства прикреплены к титановым штифтам или магнитной пластине, которые хирургически закреплены в кости черепа (отсюда и термин костно-проводящий слуховой аппарат). В Соединенных Штатах Америки Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило эти имплантируемые хирургическим путем устройства для детей 5 лет и старше.

Ключевой особенностью этих устройств является то, что они должны находиться в тесном контакте с костью черепа, чтобы эффективно проводить звук во внутреннее ухо.