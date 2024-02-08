Заболевания слюнных желез

Нарушения функции слюнных желез чаще встречаются среди взрослых и, как правило, сводятся к недостаточной выработке слюны. При недостаточном слюноотделении или в случаях, когда слюноотделение практически прекращается, ротовая полость пересыхает. Такое состояние называется «ксеростомия» (сухость во рту).

Некоторые факторы могут уменьшать выработку слюны:

такие заболевания, как синдром Шегрена, ревматоидный артрит и волчанка (системная красная волчанка);

инфекции, такие как инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);

такие лекарственные препараты, как антидепрессанты, антигистаминные препараты, нейролептики, противопаркинсонические препараты, седативные средства, метилдопа, мочегонные средства и метамфетамин;

химиотерапия или облучение головы и шеи для лечения рака, или радиоактивный йод для лечения рака щитовидной железы.

Сухость во рту, возникшая в результате лучевой терапии, как правило, остается до конца жизни, особенно если доза облучения была достаточно высокой. Сухость во рту в результате химиотерапии носит, как правило, временный характер.

Однако не все случаи появления сухости во рту вызваны нарушениями функции слюнных желез. Например, сухость во рту может быть вызвана:

питьем слишком малого количества жидкости;

дыханием через рот;

стрессом и тревогой.

Сухость во рту может быть обусловлена возрастными изменениями, хотя в подобных случаях сухость во рту чаще вызвана приемом лекарственных препаратов, имеющих подобный побочный эффект, а не возрастными изменениями как таковыми.

Поскольку слюна обеспечивает значительную естественную защиту от кариеса, недостаточное количество слюны приводит к развитию кариозных полостей, особенно в корнях зубов. В тяжелых случаях сухость во рту может привести к затруднению речи и глотания.

В редких случаях слюнные железы могут производить слишком много слюны. Увеличение выработки слюны носит, как правило, кратковременный характер и возникает в ответ на употребление определенных продуктов (например, кислых продуктов). Иногда даже мысли о такой еде могут увеличить выработку слюны.