Заболевания слюнных желез

Слюнные железы вырабатывают слюну, которая увлажняет пищу, облегчая проглатывание, и содержит ферменты (белки), которые помогают расщеплять пищу, что облегчает пищеварение.
Слюнные железы могут функционировать ненадлежащим образом, инфицироваться или закупориваться камнями, которые образуются в протоках.
Слюнные железы, функция которых нарушена, вырабатывают меньше слюны, что приводит к сухости во рту и кариесу.
Слюнные железы, в которые проникла инфекция или возникла закупорка, вызывают боль.
В таком случае врач может измерить скорость потока слюны или провести биопсию ткани слюнной железы.
В некоторых случаях достаточно устранить закупорку в протоках, которые выходят из слюнных желез, но некоторым пациентам приходится пользоваться заменителями слюны.
(См. также Сухость во рту).
У человека в полости рта имеется 3 пары крупных слюнных желез:
Самая крупная пара слюнных желез — околоушные железы — находится сразу за челюстью, спереди и несколько ниже ушей.
Подъязычные железы располагаются под боковой частью языка.
Поднижнечелюстные железы находятся под боковой частью нижней челюсти.
В дополнение к этим основным железам по всей полости рта распределено множество крошечных слюнных желез. Все железы вырабатывают слюну, которая помогает расщеплять пищу и является частью пищеварительного процесса.
Расположение основных слюнных желез
Слюнные железы подвержены разного рода заболеваниям, в числе которых:
Нарушения функции слюнных желез
Образование камней в слюнных железах
Инфекция слюнных желез
Отек слюнной железы
Нарушения функции слюнных желез
Нарушения функции слюнных желез чаще встречаются среди взрослых и, как правило, сводятся к недостаточной выработке слюны. При недостаточном слюноотделении или в случаях, когда слюноотделение практически прекращается, ротовая полость пересыхает. Такое состояние называется «ксеростомия» (сухость во рту).
Некоторые факторы могут уменьшать выработку слюны:
такие заболевания, как синдром Шегрена, ревматоидный артрит и волчанка (системная красная волчанка);
инфекции, такие как инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
такие лекарственные препараты, как антидепрессанты, антигистаминные препараты, нейролептики, противопаркинсонические препараты, седативные средства, метилдопа, мочегонные средства и метамфетамин;
химиотерапия или облучение головы и шеи для лечения рака, или радиоактивный йод для лечения рака щитовидной железы.
Сухость во рту, возникшая в результате лучевой терапии, как правило, остается до конца жизни, особенно если доза облучения была достаточно высокой. Сухость во рту в результате химиотерапии носит, как правило, временный характер.
Однако не все случаи появления сухости во рту вызваны нарушениями функции слюнных желез. Например, сухость во рту может быть вызвана:
питьем слишком малого количества жидкости;
дыханием через рот;
стрессом и тревогой.
Сухость во рту может быть обусловлена возрастными изменениями, хотя в подобных случаях сухость во рту чаще вызвана приемом лекарственных препаратов, имеющих подобный побочный эффект, а не возрастными изменениями как таковыми.
Поскольку слюна обеспечивает значительную естественную защиту от кариеса, недостаточное количество слюны приводит к развитию кариозных полостей, особенно в корнях зубов. В тяжелых случаях сухость во рту может привести к затруднению речи и глотания.
В редких случаях слюнные железы могут производить слишком много слюны. Увеличение выработки слюны носит, как правило, кратковременный характер и возникает в ответ на употребление определенных продуктов (например, кислых продуктов). Иногда даже мысли о такой еде могут увеличить выработку слюны.
Образование камней в слюнных железах
Камень может сформироваться из солей, содержащихся в слюне. Риск образования камней увеличивается при обезвоживании, а также у пациентов, принимающих лекарственные препараты, которые сокращают выработку слюны. Пациенты, страдающие подагрой, также подвержены образованию камней. Камни слюнных желез особенно распространены среди взрослых. У многих людей с камнями слюнных желез имеется более одного камня.
Слюнные камни создают проблемы, когда они блокируют трубку (проток), которая несет слюну от железы в ротовую полость. Закупорка нарушает отток слюны из протока, в результате чего слюнные железы болезненно набухают. Заблокированный проток и железа, наполненная стоячей слюной, становятся благоприятной средой для размножения бактерий.
К типичным симптомам закупорки слюнного протока относятся отек и боль над пораженной железой. Боль и отек усиливаются после приема пищи, особенно когда люди употребляют продукты, стимулирующие слюноотделение (например, соленые огурцы или лимонный сок), поскольку при закупорке протока отток слюны нарушается, и железа опухает. Зачастую опухоль спадает через несколько часов, и из протока вытекает большое количество слюны. В некоторых случаях камни слюнных желез не вызывают никаких симптомов.
Инфекция слюнных желез
Инфекция слюнной железы также называется сиаладенитом. Чаще всего инфекции слюнных желез возникают у пациентов с нарушенным оттоком слюны (например, в результате образования камня) или у пациентов со слабым потоком слюны. Инфекции чаще всего возникают в околоушной железе и, как правило, у людей:
в возрасте от 50 до 60 лет;
страдающих хроническим заболеванием и сухостью во рту;
страдающих синдромом Шегрена;
в подростковом возрасте или у молодых людей, страдающих анорексией;
в возрасте от 1 года до 18 лет, страдающих рецидивирующей инфекцией околоушной железы, не имеющей установленной причины;
которые прошли лучевую терапию области рта или терапию радиоактивным йодом для лечения рака щитовидной железы.
Паротит (свинка) — это вирусная инфекция, которая вызывает болезненное увеличение слюнных желез, обычно околоушной железы, а также поражает другие части тела. Свинка возникает в основном у людей, которые не получили вакцину от паротита.
У подростков и молодых людей с анорексией патогенным микроорганизмом обычно является бактерия Staphylococcus aureus.
Некоторые инфекции слюнных желез вызваны ВИЧ-инфекцией или болезнью кошачьих царапин.
У людей с бактериальной инфекцией слюнной железы обычно отмечается жар, озноб, боль и отек боковой поверхности лица на стороне инфицированной железы. Кожа над инфицированной железой становится красной и припухшей. Иногда в железе образуется скопление гноя (абсцесс) и небольшое количество гноя выходит из протока слюнной железы.
Отек слюнной железы
Такие «детские» заболевания, как свинка, некоторые бактериальные инфекции (например, инфекции миндалин или зубов) и другие болезни, которые обычно более распространены среди взрослых (например, СПИД, синдром Шегрена, сахарный диабет, саркоидоз и булимия), часто вызывают отек больших слюнных желез.
Отек может появиться в результате образования раковой (злокачественной) или доброкачественной опухолей слюнных желез. Отек, появившийся в результате опухоли, обычно более плотный, чем отек, вызванный инфекцией. Если опухоль злокачественная, железа может становится очень твердой и может быть крепко спаяна с окружающими тканями (см. Виды рака ротовой полости). Большинство доброкачественных опухолей свободно двигаются.
Травма нижней губы, например, в результате случайного прикусывания, может нанести вред любой из малых слюнных желез, расположенных в этой области, и блокировать отток слюны. Это может привести к отеку пораженной железы и образованию маленького тонкостенного пузыря (мукоцеле) синеватого оттенка. Пузырь обычно исчезает сам по себе в течение нескольких недель или месяцев.
Диагностика заболеваний слюнных желез
Биопсия
Эндоскопическое исследование
Визуализирующие исследования
При инфекции посев гноя из протока слюнной железы
Достоверных анализов для измерения выработки слюны не существует. Тем не менее, иногда слюнные железы можно попытаться сдавливать (выжимать), при этом можно осматривать протоки на предмет выделения слюны.
Отек из-за закупорки слюнного протока диагностируется по взаимосвязи между возникновением боли и приемом пищи или напитков, стимулирующих слюноотделение. Кроме того, человеку могут дать что-то, что вызывает слюноотделение, например, лимонный сок или леденцы. Если эта методика облегчает симптомы, вероятно наличие камней. Чтобы определить другие причины отека, стоматолог или врач могут провести биопсию, чтобы получить образец ткани слюнной железы для дальнейшего микроскопического исследования. Причины закупорки также могут быть установлены с помощью новых методов осмотра с использованием маленьких зондов с оптической системой (эндоскопов), которые можно вводить в протоки слюнных желез.
Если врачи не могут поставить диагноз по результатам физикального обследования, они могут провести некоторые визуализирующие исследования, такие, как компьютерная томография (КТ) или ультразвуковое исследование.
При подозрении на инфекцию врачи ищут воспаление с помощью визуализирующих исследований, таких как КТ, ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ). Если врач может выдавить гной из протока пораженной железы, делают его посев (отправляют в лабораторию, чтобы попытаться вырастить бактерии).
Лечение заболеваний слюнных желез
При сухости во рту правильная гигиена полости рта и, иногда, лекарственные препараты
При камнях — обезболивающие препараты, жидкость, физиопроцедуры или, в некоторых случаях, удаление хирургическим путем
При инфекциях — антибиотики и физиопроцедуры
При отеке — разные методы лечения, возможно включая хирургическое вмешательство
При сухости во рту людям следует:
исключить употребление лекарственных препаратов, которые снижают выработку слюны;
в течение дня пить жидкость маленькими глотками;
регулярно чистить зубы и использовать зубные нити;
использовать ополаскиватели для полости рта с фтором;
посещать своего стоматолога для осмотра и чистки каждые 3–4 месяца;
в некоторых случаях в качестве жидкости для полоскания рта использовать заменитель слюны, который содержит карбоксиметилцеллюлозу;
иногда жевать жевательную резинку без сахара или сосать пастилки с ксилитом.
Для профилактики кариеса вследствие сухости во рту некоторые стоматологи советуют надевать на ночь специальные пластиковые капы, заполненные фторсодержащим гелем. В некоторых случаях, чтобы облегчить симптомы, назначают лекарственные препараты, которые увеличивают выработку слюны (например, цевимелин). Однако такие лекарственные препараты не эффективны, когда слюнные железы были повреждены в результате лучевой терапии.
При образовании камней в слюнных железах обычно принимают обезболивающие (анальгетики); также следует пить больше жидкости, делать массаж желез и прикладывать теплые компрессы. Чтобы увеличить слюноотделение, следует пить лимонный сок, рассасывать ломтики лимона или кислые леденцы или использовать эти методы в комплексе. Если камень не проходит сам по себе, в некоторых случаях стоматолог может выдавить камень, надавив на проток с обеих сторон. Если эта методика не срабатывает, для удаления камня может быть использован специальный инструмент, похожий на тонкую проволоку. В крайнем случае, камень может быть удален хирургическим путем или с помощью эндоскопа.
Инфекции слюнных желез лечат антибиотиками, при этом пациентов просят массировать железы и накладывать теплые компрессы. Если образовался абсцесс, его вскрывают и дренируют. Кроме того, важно поддерживать уровень воды в организме, стимулируя выработку слюны лимонным соком или леденцами, а также поддерживать надлежащую гигиену полости рта.
Лечение отека слюнных желез зависит от причины его появления. Мукоцеле, который не исчезает сам по себе и вызывает дискомфорт, может быть удален хирургическим путем. Доброкачественные и злокачественные опухоли слюнных желез также могут быть удалены хирургическим путем.