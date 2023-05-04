Доброкачественное пароксизмальное позиционное системное головокружение

Большинство эпизодов ДППГ провоцируются изменением положения головы — обычно поворотом головы на подушке после пробуждения утром или запрокидыванием головы назад, чтобы достать предмет с высокой полки. Как правило, ДППГ развивается, когда частицы кальция (отоконии), которые в норме присутствуют в одной части внутреннего уха (в сферическом и эллиптическом мешочках) смещены и перемещаются в другую часть внутреннего уха (чаще всего в задний полукружный канал).

Внутреннее ухо состоит из трех полукружных каналов, которые помогают сохранять равновесие. Из трех каналов задний канал расположен таким образом, что большинство свободных частиц под действием силы тяжести в течение ночи без труда попадают в него. Реже частицы перемещаются в два других канала. Скапливаясь, частицы образуют известковый осадок, который усиливает ток жидкости в канале при смене положения головы. Это приводит к дополнительной стимуляции нервных рецепторов (волосковых клеток) внутри заднего канала, создавая иллюзорное ощущение движения или вращения.

Анатомия уха

системное головокружение; Изображение

Частички могут перемещаться из сферического и эллиптического мешочков под действием возрастных изменений. Или же причиной перемещения могут быть:

Ушные инфекции

Травма головы или уха

Длительный постельный режим

Хирургическое вмешательство на ухе

У некоторых людей с симптомами ДППГ имеются другие заболевания, включая другие заболевания внутреннего уха (например, болезнь Меньера), закупорка артерии, ведущей к внутреннему уху, и опухоль центральной нервной системы.