Доброкачественное пароксизмальное позиционное системное головокружение (ДППГ) — распространенное заболевание, которое вызывает кратковременные приступы системного головокружения (иллюзорное ощущение перемещения или вращения) в ответ на изменения положения головы, которые стимулируют задний полукружный канал внутреннего уха.
Когда пациенты меняют положение головы, у них возникает кратковременное (обычно длится менее минуты) ощущение, что они сами или окружающие их предметы перемещаются или вращаются.
Иногда это ощущение может сопровождаться тошнотой и рвотой, а в некоторых случаях глаза начинают неестественно двигаться.
Диагноз ставится на основе симптомов и с учетом ситуаций, в которых они возникают, а также по результатам медицинского осмотра.
Маневр Эпли, который достаточно выполнить один или два раза, помогает ослабить симптомы у большей части пациентов.
При системном головокружении у пациентов возникает иллюзорное ощущение, что они и/или окружающие их предметы двигаются или вращаются. Большинство людей описывают это неприятное ощущение как «головокружение», хотя люди часто используют слово «головокружение» для характеристики других ощущений, например, предобморочного состояния. «Позиционное» системное головокружение означает, что головокружение возникает при изменении человеком положения, например, если он лежит в постели и поднимает голову. «Доброкачественное» означает, что это заболевание не представляет опасности.
С возрастом отмечается увеличение частоты случаев ДППГ. Оно может вызывать тяжелое нарушение равновесия у людей пожилого возраста и становиться причиной падений и, возможно, травм. Иногда ДППГ возникает после травмы головы.
(См. также Общие сведения о внутреннем ухе).
Причины доброкачественного пароксизмального позиционного системного головокружения
Большинство эпизодов ДППГ провоцируются изменением положения головы — обычно поворотом головы на подушке после пробуждения утром или запрокидыванием головы назад, чтобы достать предмет с высокой полки. Как правило, ДППГ развивается, когда частицы кальция (отоконии), которые в норме присутствуют в одной части внутреннего уха (в сферическом и эллиптическом мешочках) смещены и перемещаются в другую часть внутреннего уха (чаще всего в задний полукружный канал).
Внутреннее ухо состоит из трех полукружных каналов, которые помогают сохранять равновесие. Из трех каналов задний канал расположен таким образом, что большинство свободных частиц под действием силы тяжести в течение ночи без труда попадают в него. Реже частицы перемещаются в два других канала. Скапливаясь, частицы образуют известковый осадок, который усиливает ток жидкости в канале при смене положения головы. Это приводит к дополнительной стимуляции нервных рецепторов (волосковых клеток) внутри заднего канала, создавая иллюзорное ощущение движения или вращения.
Анатомия уха
Частички могут перемещаться из сферического и эллиптического мешочков под действием возрастных изменений. Или же причиной перемещения могут быть:
Ушные инфекции
Травма головы или уха
Длительный постельный режим
Хирургическое вмешательство на ухе
У некоторых людей с симптомами ДППГ имеются другие заболевания, включая другие заболевания внутреннего уха (например, болезнь Меньера), закупорка артерии, ведущей к внутреннему уху, и опухоль центральной нервной системы.
Симптомы доброкачественного пароксизмального позиционного системного головокружения
Симптомы ДППГ
Краткие эпизоды системного головокружения, при которых люди ощущают, что они сами или окружающие их предметы перемещаются или вращаются.
тошнота и/или рвота;
ДППГ способно вызвать чувство испуга и дискомфорта, но, как правило, оно безопасно и проходит само по себе или после выполнения простых упражнений.
Системное головокружение возникает, когда голова человека движется, например, когда человек ворочается в постели или наклоняется, чтобы поднять что-то. Каждый приступ головокружения длится от нескольких секунд до нескольких минут. Приступы могут повторяться на протяжении нескольких дней или недель, а затем постепенно исчезают сами по себе. Системное головокружение может сопровождаться тошнотой, рвотой и определенной разновидностью движений глаз, при которых глаза совершают быстрые дергающиеся движения глаз в одном направлении, чередующиеся с более медленным возвратом в исходное положение (нистагм). Потеря слуха или шум в ушах (тиннит) отсутствуют.
Хотя симптомы не являются опасными, они могут привести к падениями или другим несчастным случаям, если эпизоды возникают, когда человек находится в потенциально небезопасной ситуации, например, ведет машину.
Диагностика доброкачественного пароксизмального позиционного системного головокружения
Проба Дикса-Холлпайка
Иногда визуализирующие исследования
Диагноз ДППГ ставится на основании описания симптомов и обстоятельств, при которых они возникают.
Обычно используют пробу Дикса-Холлпайка. При проведении пробы Дикса-Холлпайка:
Пациент сидит на смотровом столе, его голова повернута направо на 45 градусов.
Затем пациент ложится на спину таким образом, что голова остается повернутой на 45 градусов и свешивается со смотрового стола под углом примерно в 20 градусов.
До начала системного головокружения и нистагма есть период задержки продолжительностью от 5 до 10 секунд (он называется «латентный период»). Однако в некоторых случаях этот период может длиться до 30 секунд.
Симптомы длятся от 10 до 30 секунд, затем ослабляются и исчезают (так называемое «истощение»).
Фокусирование взгляда на одном предмете (визуальная фиксация) может сократить или даже предотвратить нистагм, поэтому пробу лучше всего проводить, надев на пациента очки Френзеля (в которых невозможно сфокусировать взгляд на чем-либо).
Если пробу повторяют несколько раз, у пациентов с ДППГ уменьшается интенсивность головокружения и нистагма (возникает так называемое привыкание или истощаемость). Однако если системное головокружение является следствием более серьезной причины, например, заболевания головного мозга (инсульта или рассеянного склероза), проба Дикса-Холлпайка вызывает соответствующие симптомы без какой-либо задержки, головокружение сохраняется до тех пор, пока голова удерживается в таком положении, а при повторном проведении пробы привыкание не возникает.
В некоторых случаях, когда врачи не уверены в том, что причиной системного головокружения не является другое, возможно опасное, заболевание, проводятся визуализирующие обследования (например, магнитно-резонансная томография с контрастным усилением [в качестве контраста используется гадолиний]).
Лечение доброкачественного пароксизмального позиционного системного головокружения
Маневры головой для перемещения частиц в ушном канале
Обычно ДППГ легко лечится. Лекарственные препараты как правило не рекомендуются. Они редко помогают и могут усугубить симптомы.
Смещенные частицы часто могут быть перемещены из заднего полукружного канала в ту часть уха, где они не вызывают симптомов. Для этого выполняют лечебный маневр с поворотами головы, получивший название изменение положения отолитовых кристаллов, или маневр Эпли. Этот маневр мгновенно облегчает симптомы системного головокружения примерно у 90 % пациентов. Повторное выполнение маневра может помочь еще некоторому числу пациентов.
Маневр Эпли: простое лечение распространенной причины системного головокружения
Во время маневра Эпли врач поэтапно меняет положение головы и тела пациента. Каждое положение сохраняется в течение примерно 30 секунд, чтобы частицы под действием силы тяжести переместились в другую часть канала. Чтобы проверить, подействовал ли маневр, пациент выполняет движения, которые раньше вызывали у него системное головокружение. Если системное головокружение не появляется, маневр подействовал. После выполнения этого маневра пациенты должны сохранять вертикальное или полувертикальное положение в течение 1–2 дней.
У некоторых пациентов головокружение возникает снова. В таком случае маневр по перемещению частиц повторяют. Пациента можно научить выполнять этот маневр дома, в случае если системное головокружение возникнет снова.
Пациента можно обучить другому эффективному маневру, называемому упражнением Брандта-Дароффа, которое можно выполнять дома. Пациент сидит прямо, а затем ложится на одну стороны, повернув голову под углом 45 градусов. Пациент остается в этом положении около 30 секунд или до тех пор, пока системное головокружение не стихнет, а затем снова садится прямо. Аналогичное движение повторяется с противоположной стороны. Этот цикл повторяют 5 раз подряд, 3 раза в день в течение приблизительно 2 недель или до тех пор, пока системное головокружение не прекратится при выполнении упражнений.
Хотя ДППГ чаще всего поражает задний полукружный канал, в некоторых случаях оно может случайно затронуть боковой полукружный канал. В таком случае, чтобы облегчить симптомы, следует перекатываться как бревно.
Если маневры по перемещению частиц неэффективны, врачи обычно ищут другие, более серьезные заболевания, которые могут быть причиной симптомов и требуют других методов лечения.
В единичных случаях требуется операция.