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Боли в конечностях

Авторы:Andrea D. Thompson, MD, PhD, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Боль может возникнуть в руке или ноге на всей ее протяженности или в какой-либо части. Боли в суставах обсуждается в другом разделе.

Боль в конечности может быть постоянной или возникать время от времени. Боль может быть спровоцирована движением или не иметь никакой связи с движением. В зависимости от причины боли в конечностях могут также присутствовать другие симптомы, такие как местное повышение температуры, покраснение или другое изменение цвета, онемение или покалывание.

Причины боли в конечностях

Травмы и чрезмерные нагрузки являются наиболее распространенными причинами боли в конечности, однако обычно причина этих травм известна. Здесь мы обсудим боль в конечности, не связанную с травмой или растяжением. Среди заболеваний, вызывающих такую боль в конечностях, большинство чаще поражает ноги, чем руки. Существует много причин.

Наиболее распространенными причинами являются:

К редким, но серьезным причинам, которые требуют немедленного обследования и лечения, относятся

Другие менее распространенные причины включают опухоли костей, инфекции костей (остеомиелит) и неврологические проблемы, такие, как давление на нервы или дегенерация нервов (например, из-за диабета или длительного расстройства, связанного с употреблением алкоголя).

Обследование при боли в конечностях

Особенно важно убедиться, что у человека не возникло внезапной закупорки артерии, так как в отсутствие притока крови в течение более чем нескольких часов может развиться гангрена (гибель тканей) конечности. Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.

Настораживающие признаки

Определенные симптомы и признаки, сопровождающие боль в конечности, являются причиной для беспокойства. Они включают:

  • Внезапную интенсивную боль

  • Конечность, бледная или холодная на ощупь

  • Боль в груди, потливость, одышка или сердцебиение

  • Признаки тяжелого заболевания (например, спутанность сознания, лихорадка или коллапс)

  • Внезапный отек, волдыри или черные пятна на конечности

  • Факторы риска тромбоза глубоких вен, такие как недавнее хирургическое вмешательство, постельный режим или гипс на ноге

  • Новая очаговая неврологическая симптоматика, например, слабость или онемение пораженной конечности

Когда обращаться к врачу

Пациенты с подобными настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу. При отсутствии настораживающих признаков следует обратиться к врачу. Исходя из симптомов, возраста и наличия других заболеваний, врач решит, требуется ли срочный осмотр пациента.

Что делает врач

Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину болей в конечности и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования.

Врачи спрашивают:

  • Как долго существует боль в конечности

  • Возникает ли боль в определенное время или во время конкретных действий

  • Какова интенсивность боли

  • Является ли боль острой или пульсирующей

  • Место боли

  • Какие действия вызывают или усугубляют боль

  • Что делает человек, чтобы облегчить боль

  • Возникают ли другие симптомы (такие как онемение или покалывание) вместе с болью

Врачи ищут симптомы, которые могут указывать на причину боли. Некоторые видимые признаки могут значительно помочь в диагностике причин болей в конечности. Например, боль в спине или шее позволяет предположить, что могут быть затронуты нервные корешки, а лихорадка свидетельствует о развитии инфекции. Одышка и учащенное сердцебиение могут быть обусловлены закупоркой артерии сгустком крови, который был перенесен током крови из ноги в легкие (тромбоэмболия легочной артерии). Нерегулярный пульс позволяет предположить определенные нарушения сердечного ритма (фибрилляцию предсердий), которые могут вызвать перемещение сгустка крови из сердца и закупорку артерии ноги.

Выполняют осмотр конечности, в которой возник болевой синдром, на предмет цвета, отека и любых изменений кожи или волос. Врач также проверит пульс, температуру, наличие болезненности и крепитации (ощущение потрескивания в мягких тканях, указывающее на наличие газа, вызванного развитием серьезной инфекции). Сравнивают силу, чувствительность и рефлексы на пораженной и здоровой сторонах. Артериальное давление иногда измеряется на лодыжке или запястье пораженной конечности и сравнивается с АД в здоровой руке или ноге. Если артериальное давление в пораженной конечности значительно ниже, имеется вероятность закупорки артерий конечности.

Таблица
Таблица

Некоторые причины и характерные особенности болей в конечности

Причина*

Распространенные признаки†

Обследования

Внезапная, острая боль, которая развивается в течение нескольких минут

Закупорка артерии конечности, обычно ноги, тромбом

Внезапную интенсивную боль

Похолодание и бледность конечности

Спустя несколько часов симптомы нарушения функции нерва, такие как слабость, онемение, покалывание или судороги

Ослабление или полное исчезновение пульса в конечности

Немедленное выполнение артериографии

Внезапная грыжа межпозвоночного диска

Боль, распространяющаяся по оси конечности, и иногда онемение

Боль, которая часто усугубляется при движении

Часто боли в шее или в спине

Иногда слабость в части пораженной конечности

Обычно МРТ

Инфаркт миокарда

Боль в руке, но не в ноге

Иногда боль или чувство давления в груди или челюсти

Иногда тошнота, потливость и затрудненное дыхание

Иногда у лиц с известным заболеванием сердца

ЭКГ

Анализы крови для выявления веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)

Иногда ангиография артерий сердца

Заболевание периферических артерий, вызванное жировыми отложениями в стенках артерий (атеросклероз), которое уменьшает кровоток, почти всегда в ноге

Эпизоды периодической боли в ноге, которые возникают только при ходьбе и ослабевают после нескольких минут отдыха (перемежающаяся хромота)

Ультразвуковое исследование

Иногда артериография

Боль развивается постепенно (от нескольких часов до нескольких дней)

Бактериальная инфекция кожи (флегмона)

Покраснение или потемнение, повышение температуры и болезненность на участке неправильной формы

Иногда лихорадка

Обследование врачом

Иногда посев крови

Тромбоз глубоких вен (сгусток крови в глубоких венах ноги [обычно] или руки)

Отек всей части конечности (например, всей голени или голени и бедра)

Обычно боль, покраснение или потемнение, повышение температуры и/или болезненность в зоне поражения

Иногда у лиц с факторами риска образования тромбов, такими как недавняя операция, травма, постельный режим, гипс на ноге, использование гормональной терапии или рак

Ультразвуковое исследование

Иногда анализ крови для выявления тромбов (D-димеры)

Глубокие бактериальные инфекции под кожей и/или в мышце (некроз мышц)

Глубокая, постоянная боль

Покраснение или потемнение, повышение температуры, болезненность и отек с ощущением распирания

Признаки тяжелого заболевания (такие как лихорадка, спутанность сознания и учащенное сердцебиение)

Иногда выделения с неприятным запахом, волдыри или участки почерневшей, мертвой кожи

Посев крови и тканей

Рентгенологические исследования

В некоторых случаях МРТ

Инфекция костей (остеомиелит)

Глубокая, постоянная боль, часто возникающая в ночное время

Болезненность кости и лихорадка

Часто у лиц с факторами риска (например, ослабление иммунной системы, использование запрещенных инъекционных наркотиков или известный источник инфекции)

Рентгенологические исследования, а также МРТ и/или КТ

Иногда посев костного материала

Хроническая боль (существующая в течение недели или более)

Опухоль кости (происходящая из кости или метастазирующая в кость из опухоли в других частях тела)

Глубокая, постоянная боль, часто усугубляющаяся в ночное время

Болезненность кости

Часто у лиц с известным онкологическим заболеванием

Рентгенологические исследования, а также МРТ и/или КТ

Давление на определенные нервы, в случае

Обычно слабость и иногда онемение или покалывание вдоль части конечности

Иногда только обследование врачом

Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса

В некоторых случаях МРТ

Давление на корешок спинномозгового нерва (часть спинномозгового нерва рядом с спинным мозгом), которое может быть вызвано грыжей межпозвоночного диска или костной шпорой

Боль, распространяющаяся по оси конечности, и иногда онемение

Боль, которая часто усугубляется при движении

Часто боли в шее или в спине

Часто слабость в части пораженной конечности

Обычно МРТ

Дегенерация или воспаление нескольких нервов по всему телу (полинейропатия)

Хроническое онемение и жгучая боль, как правило, в обеих руках и/или обеих ногах

Часто у лиц с заболеваниями, вызывающими поражение нервной системы, такими, как диабет, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, или васкулит

Иногда только обследование врачом

Иногда исследования нервной проводимости и электромиография

Комплексный региональный болевой синдром

Сильная жгучая или ноющая боль

Иногда усиливающиеся чувствительность и боль, вызываемые чем-то, что обычно не приводит к развитию болевых ощущений

Часто кожа становится красной, пятнистой или пепельно-серой, в пораженной конечности усиливается или снижается потоотделение

Обычно у лиц с травмами в анамнезе (иногда многими годами ранее)

Только обследование врачом

Хроническая венозная недостаточность (вызывающая скопление крови в ногах)

Опухание голеностопных суставов или ног

Хронический умеренный дискомфорт, ноющая боль или судороги в ногах, но без острой боли

Иногда красновато-коричневые, плотные участки на коже и неглубокие язвы на голенях

Часто варикозное расширение вен

Только обследование врачом

*Не рассматривается боль в руке или ноге из-за травмы.

† Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.

Проведение анализов

Обследование необходимо не всем пациентам с болями в конечностях. Врач часто может установить некоторые причины болей в конечностях, например, флегмону, миофасциальные боли и болезненную полинейропатию, исходя из симптомов и результатов врачебного осмотра. Однако в некоторых случаях для подтверждения диагноза необходимо провести обследование. Например, врач может проверить лодыжечно-плечевой индекс для диагностики заболевания периферических артерий. Артериальное давление измеряется на обеих руках и обеих ногах. Если артериальное давление на уровне лодыжки ниже давления в плечевой артерии на определенную величину (менее чем 90% от давления на руке), кровоснабжение конечности считается недостаточным.

Лечение боли в конечностях

Лучший способ лечения боли в конечности — это лечение основного заболевания. Анальгетики, такие как ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты, могут помочь облегчить боль. Иногда могут потребоваться опиоиды.

Ключевые моменты

  • У пациентов с внезапной, сильной болью приток крови к конечности часто прекращается или сокращается, в этом случае обследование должно быть сделано быстро.

  • Симптомы и характеристики, выявленные во время осмотра врача, как правило, дают ключ к поиску причины болей в конечности.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.