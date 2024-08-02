Боль может возникнуть в руке или ноге на всей ее протяженности или в какой-либо части. Боли в суставах обсуждается в другом разделе.
Боль в конечности может быть постоянной или возникать время от времени. Боль может быть спровоцирована движением или не иметь никакой связи с движением. В зависимости от причины боли в конечностях могут также присутствовать другие симптомы, такие как местное повышение температуры, покраснение или другое изменение цвета, онемение или покалывание.
Причины боли в конечностях
Травмы и чрезмерные нагрузки являются наиболее распространенными причинами боли в конечности, однако обычно причина этих травм известна. Здесь мы обсудим боль в конечности, не связанную с травмой или растяжением. Среди заболеваний, вызывающих такую боль в конечностях, большинство чаще поражает ноги, чем руки. Существует много причин.
Наиболее распространенными причинами являются:
Сгусток крови в глубоких венах (тромбоз глубоких вен)
Бактериальная инфекция кожи (флегмона)
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К редким, но серьезным причинам, которые требуют немедленного обследования и лечения, относятся
Внезапная закупорка артерии конечности (острая окклюзия артерии)
Глубокая инфекция мягких тканей
Инфаркт миокарда (боль только в руке)
Другие менее распространенные причины включают опухоли костей, инфекции костей (остеомиелит) и неврологические проблемы, такие, как давление на нервы или дегенерация нервов (например, из-за диабета или длительного расстройства, связанного с употреблением алкоголя).
Обследование при боли в конечностях
Особенно важно убедиться, что у человека не возникло внезапной закупорки артерии, так как в отсутствие притока крови в течение более чем нескольких часов может развиться гангрена (гибель тканей) конечности. Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
Определенные симптомы и признаки, сопровождающие боль в конечности, являются причиной для беспокойства. Они включают:
Внезапную интенсивную боль
Конечность, бледная или холодная на ощупь
Боль в груди, потливость, одышка или сердцебиение
Признаки тяжелого заболевания (например, спутанность сознания, лихорадка или коллапс)
Внезапный отек, волдыри или черные пятна на конечности
Факторы риска тромбоза глубоких вен, такие как недавнее хирургическое вмешательство, постельный режим или гипс на ноге
Новая очаговая неврологическая симптоматика, например, слабость или онемение пораженной конечности
Когда обращаться к врачу
Пациенты с подобными настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу. При отсутствии настораживающих признаков следует обратиться к врачу. Исходя из симптомов, возраста и наличия других заболеваний, врач решит, требуется ли срочный осмотр пациента.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину болей в конечности и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования.
Врачи спрашивают:
Как долго существует боль в конечности
Возникает ли боль в определенное время или во время конкретных действий
Какова интенсивность боли
Является ли боль острой или пульсирующей
Место боли
Какие действия вызывают или усугубляют боль
Что делает человек, чтобы облегчить боль
Возникают ли другие симптомы (такие как онемение или покалывание) вместе с болью
Врачи ищут симптомы, которые могут указывать на причину боли. Некоторые видимые признаки могут значительно помочь в диагностике причин болей в конечности. Например, боль в спине или шее позволяет предположить, что могут быть затронуты нервные корешки, а лихорадка свидетельствует о развитии инфекции. Одышка и учащенное сердцебиение могут быть обусловлены закупоркой артерии сгустком крови, который был перенесен током крови из ноги в легкие (тромбоэмболия легочной артерии). Нерегулярный пульс позволяет предположить определенные нарушения сердечного ритма (фибрилляцию предсердий), которые могут вызвать перемещение сгустка крови из сердца и закупорку артерии ноги.
Выполняют осмотр конечности, в которой возник болевой синдром, на предмет цвета, отека и любых изменений кожи или волос. Врач также проверит пульс, температуру, наличие болезненности и крепитации (ощущение потрескивания в мягких тканях, указывающее на наличие газа, вызванного развитием серьезной инфекции). Сравнивают силу, чувствительность и рефлексы на пораженной и здоровой сторонах. Артериальное давление иногда измеряется на лодыжке или запястье пораженной конечности и сравнивается с АД в здоровой руке или ноге. Если артериальное давление в пораженной конечности значительно ниже, имеется вероятность закупорки артерий конечности.
Некоторые причины и характерные особенности болей в конечности
Причина*
Распространенные признаки†
Обследования
Внезапная, острая боль, которая развивается в течение нескольких минут
Закупорка артерии конечности, обычно ноги, тромбом
Внезапную интенсивную боль
Похолодание и бледность конечности
Спустя несколько часов симптомы нарушения функции нерва, такие как слабость, онемение, покалывание или судороги
Ослабление или полное исчезновение пульса в конечности
Немедленное выполнение артериографии
Внезапная грыжа межпозвоночного диска
Боль, распространяющаяся по оси конечности, и иногда онемение
Боль, которая часто усугубляется при движении
Часто боли в шее или в спине
Иногда слабость в части пораженной конечности
Обычно МРТ
Боль в руке, но не в ноге
Иногда боль или чувство давления в груди или челюсти
Иногда тошнота, потливость и затрудненное дыхание
Иногда у лиц с известным заболеванием сердца
ЭКГ
Анализы крови для выявления веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)
Иногда ангиография артерий сердца
Заболевание периферических артерий, вызванное жировыми отложениями в стенках артерий (атеросклероз), которое уменьшает кровоток, почти всегда в ноге
Эпизоды периодической боли в ноге, которые возникают только при ходьбе и ослабевают после нескольких минут отдыха (перемежающаяся хромота)
Ультразвуковое исследование
Иногда артериография
Боль развивается постепенно (от нескольких часов до нескольких дней)
Бактериальная инфекция кожи (флегмона)
Покраснение или потемнение, повышение температуры и болезненность на участке неправильной формы
Иногда лихорадка
Обследование врачом
Иногда посев крови
Тромбоз глубоких вен (сгусток крови в глубоких венах ноги [обычно] или руки)
Отек всей части конечности (например, всей голени или голени и бедра)
Обычно боль, покраснение или потемнение, повышение температуры и/или болезненность в зоне поражения
Иногда у лиц с факторами риска образования тромбов, такими как недавняя операция, травма, постельный режим, гипс на ноге, использование гормональной терапии или рак
Ультразвуковое исследование
Иногда анализ крови для выявления тромбов (D-димеры)
Глубокие бактериальные инфекции под кожей и/или в мышце (некроз мышц)
Глубокая, постоянная боль
Покраснение или потемнение, повышение температуры, болезненность и отек с ощущением распирания
Признаки тяжелого заболевания (такие как лихорадка, спутанность сознания и учащенное сердцебиение)
Иногда выделения с неприятным запахом, волдыри или участки почерневшей, мертвой кожи
Посев крови и тканей
Рентгенологические исследования
В некоторых случаях МРТ
Инфекция костей (остеомиелит)
Глубокая, постоянная боль, часто возникающая в ночное время
Болезненность кости и лихорадка
Часто у лиц с факторами риска (например, ослабление иммунной системы, использование запрещенных инъекционных наркотиков или известный источник инфекции)
Рентгенологические исследования, а также МРТ и/или КТ
Иногда посев костного материала
Хроническая боль (существующая в течение недели или более)
Опухоль кости (происходящая из кости или метастазирующая в кость из опухоли в других частях тела)
Глубокая, постоянная боль, часто усугубляющаяся в ночное время
Болезненность кости
Часто у лиц с известным онкологическим заболеванием
Рентгенологические исследования, а также МРТ и/или КТ
Давление на определенные нервы, в случае
Обычно слабость и иногда онемение или покалывание вдоль части конечности
Иногда только обследование врачом
Иногда проводятся электромиография и исследование скорости проведения нервного импульса
В некоторых случаях МРТ
Давление на корешок спинномозгового нерва (часть спинномозгового нерва рядом с спинным мозгом), которое может быть вызвано грыжей межпозвоночного диска или костной шпорой
Боль, распространяющаяся по оси конечности, и иногда онемение
Боль, которая часто усугубляется при движении
Часто боли в шее или в спине
Часто слабость в части пораженной конечности
Обычно МРТ
Дегенерация или воспаление нескольких нервов по всему телу (полинейропатия)
Хроническое онемение и жгучая боль, как правило, в обеих руках и/или обеих ногах
Часто у лиц с заболеваниями, вызывающими поражение нервной системы, такими, как диабет, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, или васкулит
Иногда только обследование врачом
Иногда исследования нервной проводимости и электромиография
Сильная жгучая или ноющая боль
Иногда усиливающиеся чувствительность и боль, вызываемые чем-то, что обычно не приводит к развитию болевых ощущений
Часто кожа становится красной, пятнистой или пепельно-серой, в пораженной конечности усиливается или снижается потоотделение
Обычно у лиц с травмами в анамнезе (иногда многими годами ранее)
Только обследование врачом
Хроническая венозная недостаточность (вызывающая скопление крови в ногах)
Опухание голеностопных суставов или ног
Хронический умеренный дискомфорт, ноющая боль или судороги в ногах, но без острой боли
Иногда красновато-коричневые, плотные участки на коже и неглубокие язвы на голенях
Часто варикозное расширение вен
Только обследование врачом
*Не рассматривается боль в руке или ноге из-за травмы.
† Всегда проводится обследование врачом. К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Обследование необходимо не всем пациентам с болями в конечностях. Врач часто может установить некоторые причины болей в конечностях, например, флегмону, миофасциальные боли и болезненную полинейропатию, исходя из симптомов и результатов врачебного осмотра. Однако в некоторых случаях для подтверждения диагноза необходимо провести обследование. Например, врач может проверить лодыжечно-плечевой индекс для диагностики заболевания периферических артерий. Артериальное давление измеряется на обеих руках и обеих ногах. Если артериальное давление на уровне лодыжки ниже давления в плечевой артерии на определенную величину (менее чем 90% от давления на руке), кровоснабжение конечности считается недостаточным.
Лечение боли в конечностях
Лучший способ лечения боли в конечности — это лечение основного заболевания. Анальгетики, такие как ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты, могут помочь облегчить боль. Иногда могут потребоваться опиоиды.
Ключевые моменты
У пациентов с внезапной, сильной болью приток крови к конечности часто прекращается или сокращается, в этом случае обследование должно быть сделано быстро.
Симптомы и характеристики, выявленные во время осмотра врача, как правило, дают ключ к поиску причины болей в конечности.