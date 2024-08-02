Боль может возникнуть в руке или ноге на всей ее протяженности или в какой-либо части. Боли в суставах обсуждается в другом разделе.

Боль в конечности может быть постоянной или возникать время от времени. Боль может быть спровоцирована движением или не иметь никакой связи с движением. В зависимости от причины боли в конечностях могут также присутствовать другие симптомы, такие как местное повышение температуры, покраснение или другое изменение цвета, онемение или покалывание.

Причины боли в конечностях Травмы и чрезмерные нагрузки являются наиболее распространенными причинами боли в конечности, однако обычно причина этих травм известна. Здесь мы обсудим боль в конечности, не связанную с травмой или растяжением. Среди заболеваний, вызывающих такую боль в конечностях, большинство чаще поражает ноги, чем руки. Существует много причин. Наиболее распространенными причинами являются: Сгусток крови в глубоких венах (тромбоз глубоких вен)

Бактериальная инфекция кожи (флегмона)

Давление на корешок спинномозгового нерва Флегмона, вызванная бактериальными инфекциями Изображение © Springer Science+Business Media К редким, но серьезным причинам, которые требуют немедленного обследования и лечения, относятся Внезапная закупорка артерии конечности (острая окклюзия артерии)

Глубокая инфекция мягких тканей

Инфаркт миокарда (боль только в руке) Другие менее распространенные причины включают опухоли костей, инфекции костей (остеомиелит) и неврологические проблемы, такие, как давление на нервы или дегенерация нервов (например, из-за диабета или длительного расстройства, связанного с употреблением алкоголя).

Обследование при боли в конечностях Особенно важно убедиться, что у человека не возникло внезапной закупорки артерии, так как в отсутствие притока крови в течение более чем нескольких часов может развиться гангрена (гибель тканей) конечности. Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования. Настораживающие признаки Определенные симптомы и признаки, сопровождающие боль в конечности, являются причиной для беспокойства. Они включают: Внезапную интенсивную боль

Конечность, бледная или холодная на ощупь

Боль в груди, потливость, одышка или сердцебиение

Признаки тяжелого заболевания (например, спутанность сознания, лихорадка или коллапс)

Внезапный отек, волдыри или черные пятна на конечности

Факторы риска тромбоза глубоких вен, такие как недавнее хирургическое вмешательство, постельный режим или гипс на ноге

Новая очаговая неврологическая симптоматика, например, слабость или онемение пораженной конечности Когда обращаться к врачу Пациенты с подобными настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу. При отсутствии настораживающих признаков следует обратиться к врачу. Исходя из симптомов, возраста и наличия других заболеваний, врач решит, требуется ли срочный осмотр пациента. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину болей в конечности и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования. Врачи спрашивают: Как долго существует боль в конечности

Возникает ли боль в определенное время или во время конкретных действий

Какова интенсивность боли

Является ли боль острой или пульсирующей

Место боли

Какие действия вызывают или усугубляют боль

Что делает человек, чтобы облегчить боль

Возникают ли другие симптомы (такие как онемение или покалывание) вместе с болью Врачи ищут симптомы, которые могут указывать на причину боли. Некоторые видимые признаки могут значительно помочь в диагностике причин болей в конечности. Например, боль в спине или шее позволяет предположить, что могут быть затронуты нервные корешки, а лихорадка свидетельствует о развитии инфекции. Одышка и учащенное сердцебиение могут быть обусловлены закупоркой артерии сгустком крови, который был перенесен током крови из ноги в легкие (тромбоэмболия легочной артерии). Нерегулярный пульс позволяет предположить определенные нарушения сердечного ритма (фибрилляцию предсердий), которые могут вызвать перемещение сгустка крови из сердца и закупорку артерии ноги. Выполняют осмотр конечности, в которой возник болевой синдром, на предмет цвета, отека и любых изменений кожи или волос. Врач также проверит пульс, температуру, наличие болезненности и крепитации (ощущение потрескивания в мягких тканях, указывающее на наличие газа, вызванного развитием серьезной инфекции). Сравнивают силу, чувствительность и рефлексы на пораженной и здоровой сторонах. Артериальное давление иногда измеряется на лодыжке или запястье пораженной конечности и сравнивается с АД в здоровой руке или ноге. Если артериальное давление в пораженной конечности значительно ниже, имеется вероятность закупорки артерий конечности. Таблица Некоторые причины и характерные особенности болей в конечности Таблица Проведение анализов Обследование необходимо не всем пациентам с болями в конечностях. Врач часто может установить некоторые причины болей в конечностях, например, флегмону, миофасциальные боли и болезненную полинейропатию, исходя из симптомов и результатов врачебного осмотра. Однако в некоторых случаях для подтверждения диагноза необходимо провести обследование. Например, врач может проверить лодыжечно-плечевой индекс для диагностики заболевания периферических артерий. Артериальное давление измеряется на обеих руках и обеих ногах. Если артериальное давление на уровне лодыжки ниже давления в плечевой артерии на определенную величину (менее чем 90% от давления на руке), кровоснабжение конечности считается недостаточным.

Лечение боли в конечностях Лучший способ лечения боли в конечности — это лечение основного заболевания. Анальгетики, такие как ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты, могут помочь облегчить боль. Иногда могут потребоваться опиоиды.