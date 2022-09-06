Медикаментозное лечение сердечной недостаточности

Диуретики (мочегонные) часто назначаются, когда простое ограничение соли не уменьшает задержку жидкости. Эти препараты помогают почкам выводить соль и воду, увеличивая образование мочи и, таким образом, снижая объем жидкости во всем организме.

Чаще всего при сердечной недостаточности используются петлевые диуретики, такие как фуросемид, торасемид или буметанид. Эти диуретики, как правило, длительно принимаются внутрь, однако в случае чрезвычайной ситуации они весьма эффективны при внутривенном введении. Назначение петлевых диуретиков является предпочтительным при средней и тяжелой сердечной недостаточности.

Тиазидные диуретики, такие как гипотиазид, оказывающие мягкий эффект и способные снизить артериальное давление, могут быть назначены, в частности, пациентам с повышенным артериальным давлением.

Петлевые и тиазидные диуретики могут вызвать потерю калия с мочой, что приводит к развитию гипокалиемии. Чтобы избежать этого, могут быть также назначены диуретики, не приводящие к потере или повышающие уровень калия в крови (калийсберегающие диуретики), или препараты калия. Для всех лиц с сердечной недостаточностью спиронолактон является предпочтительным калийсберегающим диуретиком и может использоваться в тех случаях, когда отсутствует тяжелое нарушение функции почек. Он способствует продлению жизни у лиц с сердечной недостаточностью.

Прием диуретиков может усугубить недержание мочи. Однако время приема дозы диуретика обычно может быть рассчитано таким образом, что риск недержания мочи не возникнет в то время, когда туалет недоступен или когда доступ к нему неудобен.