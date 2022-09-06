Сердечная недостаточность представляет собой нарушение, при котором сердце не способно удовлетворить потребности организма, что приводит к уменьшению кровотока, скоплению (застою) крови в венах и легких и/или другим изменениям, которые могут привести к еще большему ослаблению функции и потере эластичности сердца. Медикаментозное лечение сердечной недостаточности включает:
лекарственные препараты для облегчения симптомов: диуретики, вазодилататоры или дигоксин;
препараты для повышения выживаемости: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), бета-блокаторы, антагонисты альдостерона, блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), ингибиторы рецепторов ангиотензина/неприлизина (ИРАН), ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы 2 типа или ингибиторы синусового узла.
Тип используемого препарата зависит от типа сердечной недостаточности. При систолической сердечной недостаточности (сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, HFreF) помогают все классы препаратов. При диастолической сердечной недостаточности (сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, HFPeF), как правило, используются только ингибиторы АПФ, БРА, антагонисты альдостерона, бета-блокаторы и ингибиторы НЗПГ-2. При сердечной недостаточности с легким снижением фракции выброса (СНсрФВ) могут помочь ИРАН и ингибиторы НЗПГ-2.
Важно, чтобы пациенты регулярно принимали свои лекарства и вовремя пополняли запасы рецептурных препаратов.
Антагонисты альдостерона
Альдостерон — это гормон, который обеспечивает удержание соли и воды почками. Таким образом, антагонисты (блокаторы) альдостерона непосредственно блокируют действие альдостерона (в отличие от ингибиторов АПФ, которые блокируют его косвенно) и помогают ограничить задержку жидкости. Эти препараты улучшают выживаемость и снижают частоту госпитализаций у лиц с сердечной недостаточностью.
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
Ангиотензин II — это гормон, который стимулирует высвобождение альдостерона и вазопрессина, оба из которых обеспечивают удержание соли и воды почками. Ингибиторы АПФ, таким образом, помогают ограничивать задержку жидкости и являются одним из главных типов препаратов для лечения систолической сердечной недостаточности. Эти препараты не только уменьшают симптомы и потребность в госпитализации, но и продлевают жизнь. Ингибиторы АПФ снижают содержание в крови гормонов ангиотензина II и альдостерона (которые обычно повышают артериальное давление (см. рисунок Регуляция артериального давления: Ренин-ангиотензин-альдостероновая система). Тем самым ингибиторы АПФ вызывают расширение артерий и вен и помогают почкам вывести лишнюю воду, уменьшая тем самым объем нагрузки на сердце. Эти препараты также могут оказывать прямое защитное действие на сердце и стенки кровеносных сосудов.
Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)
Эффект блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) подобен эффекту ингибиторов АПФ. БРА используются вместо ингибиторов АПФ при непереносимости ингибиторов АПФ из-за кашля, который является побочным эффектом ингибиторов АПФ, но возникает реже при приеме БРА.
Ингибиторы рецепторов ангиотензина/неприлизина
Ингибиторы рецепторов ангиотензина/неприлизина (ИРАН) представляют собой более новое комбинированное средство для лечения сердечной недостаточности. Они включают БРА и новый класс препаратов, ингибиторы неприлизина. Неприлизин — это фермент, участвующий в расщеплении определенных веществ (пептидов), которые подают сигнал организму о выведении натрия. Ингибируя расщепление этих пептидов, указанные препараты уменьшают артериальное давление и увеличивают выведение натрия, таким образом снижая нагрузку на сердце. Лекарственные препараты более эффективно продлевают жизнь пациентам с систолической сердечной недостаточностью по сравнению с ингибиторами АПФ или БРА по отдельности.
Бета-блокаторы
Бета-блокаторы часто используются в сочетании с ингибиторами АПФ для лечения сердечной недостаточности и являются еще одним основным типом препаратов для лечения данного заболевания. Эти препараты блокируют действие гормона норадреналина (который повышает нагрузку на сердце) и обеспечивают долгосрочное улучшение функции сердца и выживаемости, благодаря чему они стали ключевым средством лечения при систолической сердечной недостаточности. Бета-блокаторы могут снизить силу сердечных сокращений на начальном этапе, поэтому они обычно назначаются после стабилизации сердечной недостаточности с помощью других препаратов.
Дигоксин
Дигоксин, один из самых давних используемых в медицине препаратов для лечения сердечной недостаточности, увеличивает силу каждого удара и замедляет частоту сердечных сокращений при тахикардии. Дигоксин помогает облегчить симптомы у некоторых людей с систолической сердечной недостаточностью, но, в отличие от других обсуждаемых здесь препаратов для лечения сердечной недостаточности, он не продлевает жизнь.
Диуретики
Диуретики (мочегонные) часто назначаются, когда простое ограничение соли не уменьшает задержку жидкости. Эти препараты помогают почкам выводить соль и воду, увеличивая образование мочи и, таким образом, снижая объем жидкости во всем организме.
Чаще всего при сердечной недостаточности используются петлевые диуретики, такие как фуросемид, торасемид или буметанид. Эти диуретики, как правило, длительно принимаются внутрь, однако в случае чрезвычайной ситуации они весьма эффективны при внутривенном введении. Назначение петлевых диуретиков является предпочтительным при средней и тяжелой сердечной недостаточности.
Тиазидные диуретики, такие как гипотиазид, оказывающие мягкий эффект и способные снизить артериальное давление, могут быть назначены, в частности, пациентам с повышенным артериальным давлением.
Петлевые и тиазидные диуретики могут вызвать потерю калия с мочой, что приводит к развитию гипокалиемии. Чтобы избежать этого, могут быть также назначены диуретики, не приводящие к потере или повышающие уровень калия в крови (калийсберегающие диуретики), или препараты калия. Для всех лиц с сердечной недостаточностью спиронолактон является предпочтительным калийсберегающим диуретиком и может использоваться в тех случаях, когда отсутствует тяжелое нарушение функции почек. Он способствует продлению жизни у лиц с сердечной недостаточностью.
Прием диуретиков может усугубить недержание мочи. Однако время приема дозы диуретика обычно может быть рассчитано таким образом, что риск недержания мочи не возникнет в то время, когда туалет недоступен или когда доступ к нему неудобен.
Ингибиторы синусового узла
Синусовый узел — это часть сердца, которая запускает сокращение сердца и устанавливает частоту сердечных сокращений. Ивабрадин является первым препаратом этого класса, который снижает частоту синусового узла. Замедление сердца снижает нагрузку на сердце и помогает уменьшить частоту госпитализаций некоторых больных с сердечной недостаточностью.
Ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы 2 типа (НЗПГ-2)
Ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы 2 типа используются для лечения сахарного диабета. Помимо снижения уровня сахара (глюкозы) в крови, они также оказывают благоприятное воздействие на мышцы сердца и кровеносные сосуды. Было показано, что дапаглифлозин, один из препаратов этого класса, уменьшает симптомы сердечной недостаточности и улучшает качество жизни у больных с систолической сердечной недостаточностью. Было показано, что другой препарат этого класса, эмпаглифлозин, снижает частоту госпитализаций в связи с диастолической сердечной недостаточностью.
Вазодилататоры
Вазодилататоры (препараты, расширяющие кровеносные сосуды) облегчают перекачивание крови сердцем. Эти препараты, такие как гидралазин, изосорбида динитрат, а также пластыри или спрей нитроглицерина, не используются так часто, как ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II, обладающие более высокой эффективностью. Тем не менее, у пациентов с отсутствием терапевтического ответа или с противопоказаниями к назначению ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина II может быть получен эффект при применении вазодилататоров. У некоторых пациентов с прогрессирующими симптомами эти препараты могут улучшить качество и продолжительность жизни при добавлении к ингибиторам АПФ или ингибиторам ангиотензина.
Другие препараты, применяемые при сердечной недостаточности
Иногда эффективно применение и других препаратов.
При нарушениях сердечного ритма могут назначаться противоаритмические препараты (см. таблицу Некоторые препараты для лечения аритмий).
Врачи пытались использовать иные препараты, увеличивающие силу сердечных сокращений, кроме дигоксина, однако до сих пор не разработано подобного рода препаратов, обладающих достаточной эффективностью, более того, некоторые из них повышают риск смерти.
Некоторые препараты, используемые для лечения сердечной недостаточности
Препарат
Комментарии*
Антагонисты альдостерона
Эплеренон
Спиронолактон
Эти препараты блокируют действие гормона альдостерона, способствующего задержке солей и жидкости и способного оказать прямое неблагоприятное воздействие на сердце.
Оба являются калийсберегающими диуретиками, улучшают показатели выживаемости и снижают частоту госпитализаций.
Вероятность развития болезненности молочных желез или увеличения их размеров у мужчин при приеме эплеренона ниже, чем спиронолактона.
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
Каптоприл
Эналаприл
Лизиноприл
Периндоприл
Хинаприл
Рамиприл
Трандолаприл
Ингибиторы АПФ вызывают расширение кровеносных сосудов, уменьшая тем самым нагрузку на сердце.
Они также могут иметь прямое защитное действие на сердце.
Эти препараты являются основными для лечения сердечной недостаточности.
Они ослабляют симптомы, снижают потребность в госпитализации и продлевают жизнь.
Блокаторы рецепторов ангиотензина-II
Кандесартан
Лозартан
Валсартан
Блокаторы рецепторов ангиотензина II обладают эффектами, подобными ингибиторам АПФ, и лучше переносятся пациентами.
Их можно использовать у лиц, которые не могут принимать ингибиторы АПФ.
Ингибитор рецепторов ангиотензина/неприлизина
Валсартан плюс сакубитрил
Комбинированный препарат может назначаться пациентам с систолической сердечной недостаточностью с симптомами легкой или средней степени тяжести. У таких пациентов этот комбинированный препарат продлевает жизнь лучше, чем ингибитор АПФ, применяемый в виде монотерапии.
Пациенты должны прекратить прием ингибиторов АПФ как минимум за 36 часов до начала приема валсартана/сакубитрила.
Бета-блокаторы
Бисопролол
Карведилол
Метопролол
Бета-блокаторы снижают частоту сердечных сокращений и тормозят чрезмерную стимуляцию сердца.
Эти препараты, как правило, используются в комбинации с ингибиторами АПФ и обеспечивают дополнительное преимущество.
Они могут временно ухудшить симптомы, но улучшают функцию сердца в длительной перспективе.
Сердечный гликозид
Дигоксин
Сердечные гликозиды, такие как дигоксин, увеличивают силу каждого удара и снижают частоту сердечных сокращений у лиц с мерцательной аритмией.
Стимулятор гуанилатциклазы
Верицигуат
Вызывает расширение артерии, переносящей кровь из правой половины сердца в легкие
Петлевые диуретики
Буметанид
этакриновая кислота;
фуросемид;
Торсемид
Эти диуретики помогают почкам вывести соль и воду, таким образом, уменьшая объем жидкости в циркулирующем кровотоке.
Калийсберегающие диуретики
Амилорид
Триамтерен
Поскольку эти диуретики предотвращают потерю калия, они могут назначаться в дополнение к тиазидным или петлевым диуретикам, которые приводят к потере калия.
Спиронолактон и эплеренон являются калийсберегающими диуретиками, а также блокаторами рецепторов альдостерона.
Ингибитор синусового узла
Ивабрадин
Ивабрадин может применяться у некоторых больных с систолической сердечной недостаточностью.
Ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы 2 типа
Эти препараты для лечения сахарного диабета также оказывают благоприятное действие при сердечной недостаточности, независимо от наличия или отсутствия сахарного диабета.
Дапаглифлозин
Обычно не используются у больных с низким артериальным давлением или нарушением функции почек.
Эмпаглифлозин
Обычно не используются у больных с низким артериальным давлением или нарушением функции почек.
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики
Хлорталидон
Гидрохлортиазид
Индапамид
Метолазон
Эффекты этих диуретиков аналогичны эффектам петлевых диуретиков. Эти два типа диуретиков особенно эффективны при совместном использовании.
Опиоид
Морфин
Морфин может быть назначен для снижения беспокойства при оказании неотложной медицинской помощи, например, при остром отеке легких.
Требуется тщательное наблюдение.
Вазодилататоры
Гидралазин
Изосорбида динитрат
Нитроглицерин
Вазодилататоры вызывают расширение кровеносных сосудов.
Вазодилататоры обычно назначают пациентам, которые не могут принимать ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II.
Нитроглицерин особенно эффективен у пациентов с сердечной недостаточностью и стенокардией, а также при развитии острой сердечной недостаточности
Было показано, что комбинация гидралазина и нитратов имеет хороший эффект, особенно у людей африканского происхождения.
* Отдельные побочные эффекты ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II, диуретиков и бета-блокаторов перечислены в таблице Антигипертензивные (гипотензивные) препараты.