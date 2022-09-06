Легочное сердце — расширение и утолщение правого желудочка сердца в результате сопутствующего заболевания легких, которое является причиной легочной гипертензии (высокого давления в легких). Расширение и утолщение правого желудочка ведет к сердечной недостаточности.

Легочная гипертензия — это заболевание, при котором давление крови в артериях легких (легочные артерии) является патологически высоким. Заболевания легких могут вызывать легочную гипертензию несколькими способами.

При низких уровнях кислорода на протяжении длительного времени легочные артерии сужаются, а их стенки утолщаются. Такое сужение и утолщение стенок увеличивает давление в легочных артериях. Заболевания легких, которые повреждают легочную ткань или уменьшают ее количество (например, эмфизема), также уменьшают количество кровеносных сосудов в легких. Уменьшение количества кровеносных сосудов повышает давление в оставшихся сосудах.

Наиболее распространенной причиной легочного сердца является:

К другим менее распространенным причинам относятся:

Тромбоэмболия легочной артерии

заболевания соединительной ткани;

интерстициальный фиброз легких;

ожирение со снижением дыхательной способности.

После развития легочной гипертензии правая сторона сердца должна работать более интенсивно, чтобы перекачивать кровь через легкие. Увеличение напряжения является причиной расширения и утолщения сердечной мышцы. Если легочная гипертензия присутствует в течение достаточно продолжительного периода времени, правая сторона сердца не может больше компенсировать ее своим расширением и утолщением, и развивается правосторонняя сердечная недостаточность.

Недостаточность правого желудочка подвергает человека риску развития тромбоэмболии легочной артерии вследствие патологически низкого тока крови, поэтому кровь, как правило, скапливается в ногах. Если в кровяном депо образуются сгустки, то в конечном итоге они могут переноситься и застревать в легких, приводя к опасным последствиям.

Симптомы легочного сердца Симптомов легочного сердца может быть немного до тех пор, пока заболевание не станет достаточно тяжелым. При возникновении симптомов люди описывают: одышку при физической нагрузке;

головокружение (особенно при физической нагрузке);

Утомляемость Также развиваются симптомы сердечной недостаточности, такие, как отек ног и прогрессивно усиливающаяся одышка.

Диагностика легочного сердца Эхокардиография Чтобы облегчить диагностику, в настоящее время существует ряд тестов, но диагноз часто подозревается на основании данных физикального обследования. Прослушивая сердце через стетоскоп, врачи могут услышать некоторые характерные звуки сердца, которые возникают, когда правый желудочек растягивается. Также имеет место отек ног и расширение шейных вен. Данные рентгенологического исследования органов грудной клетки могут выявить расширенный правый желудочек и легочные артерии. Врачи оценивают функцию левого и правого желудочков с помощью эхокардиографии, радионуклидных исследований и катетеризации сердца (для измерения давления в камерах сердца и легочных артериях).