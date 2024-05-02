Шок представляет собой угрожающее для жизни состояние, при котором снижается доставка кислорода к органам, что вызывает поражение органов и иногда смерть. Артериальное давление обычно низкое.

(См. также Низкое артериальное давление).

Имеется несколько причин развития шока: Низкий объем крови, нарушение насосной функции сердца или чрезмерное расширение кровеносных сосудов.

Если причиной шока является снижение объема крови или недостаточность насосной функции сердца, пациенты могут чувствовать себя вялыми, сонными или теряют ориентацию, а их кожа становится холодной, потной, часто бледной или приобретает синюшный оттенок.

Когда шок развивается в результате чрезмерного расширения кровеносных сосудов, кожа может становиться горячей на ощупь, розовой, а пульс — не слабым, а наоборот, сильным и резким («скачущим»).

Пациентов, у которых развился шок, необходимо согреть и уложить, приподняв ноги.

Для восстановления артериального давления назначают внутривенные растворы, кислород и иногда лекарственные препараты.

В отделения неотложной помощи ежедневно поступает большое количество людей, находящихся в состоянии шока. Шок развивается, когда артериальное давление становится настолько низким, что клетки организма не получают достаточного количества крови и, следовательно, не получают достаточного количества кислорода. В результате нарушается работа клеток большинства органов, в том числе головного мозга, почек, печени и сердца. Если кровоток (перфузия) в этих клетках не восстанавливается в кратчайшие сроки, они необратимо повреждаются и погибают. Если поражается или погибает большое число клеток какого-либо органа, он может выйти из строя, и человек может умереть.

Синдром полиорганной недостаточности (СПОН) — это недостаточность двух или более органов. Этот диагноз существенно повышает риск смерти.

При развитии шока пациенты нуждаются в немедленном неотложном лечении, которое они обычно получают в отделении интенсивной терапии.

Знаете ли Вы, что...

Хотя снижение артериального давления, как правило, является причиной шока, на ранних стадиях шока давление может быть нормальным. Кроме того, артериальное давление может быть низким в отсутствие шока.

Клиническое понятие шока — это вовсе не тот «шок», который люди имеют в виду, говоря о внезапном эмоциональном стрессе.

Симптомы шока В случае шока по причине снижения объема крови или недостаточной сократительной функции сердца, развивающиеся симптомы похожи между собой. Заболевание может начинаться с появления вялости, сонливости и дезориентации.

Кожа становится холодной, потной и часто приобретает синюшный, бледный или сероватый оттенок.

Если нажать на кожу, ее обычная окраска возвращается гораздо медленнее, чем обычно.

Кровеносные сосуды могут стать визуально более заметными, в виде сетки под кожей.

Пульс слабый и быстрый, за исключением случаев, когда шок вызван замедлением пульса.

Как правило, при попытке сесть человек чувствует головокружение или может упасть в обморок.

Дыхание частое, однако при приближении смерти дыхание и пульс замедляются.

Давление падает настолько низко, что часто его даже невозможно измерить с помощью манометра с манжетой.

Мочеиспускание уменьшается и в конечном итоге прекращается.

В конце концов может наступить кома и смерть. Если шок развивается в результате чрезмерного расширения кровеносных сосудов, ранние симптомы несколько отличаются. Кожа может стать горячей и покраснеть, а пульс стать не слабым, а наоборот, сильным и резким («скачущим»), особенно вначале. Однако в дальнейшем при шоке по причине чрезмерного расширения кровеносных сосудов кожа также становится холодной и липкой, у человека развивается заторможенность. На самых ранних стадиях шока, особенно это касается септического шока, многие симптомы могут отсутствовать или остаться незамеченными, если их специально не искать. Выработка мочи может уменьшаться (из-за снижения кровоснабжения почек), вследствие чего отходы накапливаются в крови. Артериальное давление может снижаться. У пожилых людей единственным симптомом может быть дезориентация.

Диагностика шока Обследование врачом

Анализы крови

Другие обследования зависят от вероятной причины. Диагноз шока основывается главным образом на признаках нарушения функции органа, обнаруживаемых при осмотре врачом. Например, у пациента: может снижаться уровень сознания;

может отсутствовать выработка мочи;

может наблюдаться синюшность пальцев рук и ног. Также могут появляться признаки попытки компенсации низкого объема крови или недостаточной насосной функции сердца. Например, может иметь место учащенное сердцебиение, дыхание или обильное потоотделение. Анализы крови могут способствовать диагностике, но ни один диагностический признак сам по себе не является исчерпывающим, и врачи оценивают каждый из них в динамике (т.е. ухудшение или улучшение) и с учетом общего состояния пациента. С помощью одного анализа крови (уровень лактата) измеряют количество отходов жизнедеятельности клеток в крови. Повышение уровня лактата в крови указывает на недостаточное получение кислорода и крови органами и на возможное развитие шока. Анализы крови, указывающие на высокое или низкое количество лейкоцитов или бактерий либо других микроорганизмов в крови, могут способствовать определению инфекции, которая может вызывать септический шок. Анализы крови могут также указывать на поражение конкретных органов. Например, высокий уровень креатинина может указывать на поражение почек, а высокий уровень тропонина может указывать на поражение сердца. Лабораторное исследование Анализ на тропонин Выполняются другие обследования в зависимости от вероятной причины шока. Например, при подозрении на серьезную инфекцию врач назначает бактериологический посев крови и других жидкостей организма. Они также могут провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки для выявления пневмонии или компьютерную томографию (КТ) для выявления инфекций в брюшной полости. Если у пациента имеются признаки проблем со стороны сердца, его могут направить на электрокардиографию и другие визуализирующие исследования сердца.

Лечение шока Обращение за помощью и остановка кровотечения

Внутривенные (в/в) растворы и/или переливание крови

Иногда препараты для повышения артериального давления

Другие мероприятия в зависимости от причины Первая помощь Наиболее важно — обратиться за помощью и добиться остановки любого обширного кровотечения. После этого человека нужно согреть и уложить, приподняв ноги. Когда прибудет бригада скорой медицинской помощи, больному могут дать кислородную маску или установить дыхательную трубку. Чтобы поднять давление, можно вводить в вену (внутривенно) жидкости с большой скоростью и в больших объемах. По прибытии в отделение неотложной помощи пациенту может быть назначено переливание крови, если шок вызван кровотечением. Как правило, перед переливанием крови проводят перекрестную пробу на соответствие, но в чрезвычайной ситуации, когда для этого нет времени, можно переливать кровь I отрицательной группы. Если шок вызван тяжелой инфекцией, назначаются внутривенные растворы и антибиотики. Если шок вызван инфарктом миокарда или другой проблемой со стороны сердца, могут потребоваться другие процедуры или хирургическое вмешательство. При некоторых типах шока могут внутривенно вводиться препараты для повышения артериального давления. Однако врачи используют такие препараты лишь кратковременно, поскольку они могут уменьшить приток крови к другим тканям в организме или вызвать нарушение сердечного ритма. Лекарственные препараты могут повышать артериальное давление за счет таких факторов: сужения кровеносных сосудов, как например при введении адреналина (используется при анафилаксии) или норадреналина (иногда используется при других формах шока);

стимуляции насосной функции сердца, как, например, при введении добутамина или милринона. Лечение причины Внутривенного введения жидкости, переливания крови и препаратов может оказаться недостаточно, чтобы противодействовать шоку, если кровотечение или потеря жидкости продолжается, или если шок обусловлен инфарктом миокарда, инфекцией или другой проблемой, не связанной с объемом крови. Лечение причины шока имеет ключевое значение. Если шок вызван недостаточной насосной функцией сердца, прилагаются все усилия для повышения эффективности работы сердца. Кроме растворов и лекарственных препаратов, другие методы лечения включают чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) или аортокоронарное шунтирование, если шок вызван инфарктом миокарда. Может также потребоваться хирургическое вмешательство, если шок вызван поражением сердечного клапана или разрывом стенки сердца. Избыточную жидкость, сдавливающую сердце при тампонаде сердца, можно удалить с помощью иглы или хирургическим путем. Если шок вызван инфекцией (например, сепсис), лечение инфекции заключается в антибиотикотерапии и устранении источника инфекции. Если шок вызван кровотечением, может потребоваться хирургическое вмешательство для остановки кровотечения. Если шок вызван эндокринным расстройством (например, недостаточностью надпочечников) или тяжелой аллергической реакцией (анафилаксией), может потребоваться назначение кортикостероидов.