Существует много причин нарушений сердечного ритма (аритмий). Некоторые аритмии безвредны и не требуют лечения. Иногда аритмии прекращаются сами по себе или в связи с изменениями в образе жизни, такими как отказ от алкоголя, кофеина (в напитках и еде) и курения. Другие аритмии опасны или вызывают беспокойство, достаточное для того, чтобы начать лечение. Одним из видов лечения являются искусственные водители ритма. Другие методы лечения аритмии включают установку имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), кардиоверсию/дефибрилляцию, применение противоаритмических препаратов или разрушение небольшого участка ткани сердца, отвечающего за аритмию (абляция).

Искусственные водители ритма (электрокардиостимуляторы) представляют собой электронные устройства, которые действуют вместо собственного водителя ритма сердца, синоатриального узла. Эти устройства имплантируются хирургическим путем под кожу, как правило, под левой или правой ключицей. Они связаны с сердцем проводами, идущими по вене. Кончики проводов имплантируются в стенку камеры сердца. Водитель ритма посылает электрический сигнал, который приводит к сокращению сердечной мышцы. Иногда вводится только один проводник, как правило в правый желудочек. Другие водители ритма используют 2 или более проводков, чтобы можно было регулировать ритм различных камер. Кардиостимуляторы обычно могут определять частоту сердечных сокращений и сердечный ритм пациента и посылать стимулирующий сигнал только в случае необходимости. Большинство водителей ритма можно программировать извне, что дает врачам возможность изменять их настройки.

Электрическая схема с низким уровнем потребления энергии и особая конструкция батареи позволяют водителям ритма функционировать на протяжении примерно 10–15 лет.

Некоторые пациенты могут быть кандидатами на установку беспроводных кардиостимуляторов. При использовании этого типа кардиостимуляторов для подключения кардиостимулятора к сердцу не требуется проводов. Врач делает небольшой разрез в паху и использует катетер для установки кардиостимулятора прямо в нижнюю правую камеру сердца (правый желудочек).

Риск наводок от взаимодействия с электрическими сигналами мобильных телефонов, систем зажигания автомобилей, радаров, микроволновых печей и детекторов безопасности в аэропортах практически отсутствует. Тем не менее, некоторое оборудование может мешать работе кардиостимуляторов. Примерами являются электрокоагуляторы, используемые для остановки кровотечения во время операции, установки для диатермии (физиотерапевтическое лечение, принципом которого является использование радиоволн для нагревания мышц), а иногда и магнитно-резонансные томографы (МРТ). МРТ может быть безопасна для определенных типов кардиостимуляторов, в зависимости от их устройства.

Поддержание сердечного ритма Электрокардиостимуляторы

Наиболее частым показанием к использованию кардиостимуляторов является лечение аритмий с замедлением ЧСС. Когда частота сердечных сокращений падает ниже установленного порога, электрокардиостимулятор начинает вырабатывать электрические импульсы. Реже кардиостимуляторы используются для лечения аритмий с ускорением ЧСС посредством выработки ряда импульсов, снижающих частоту сердечных сокращений, таким образом преобразуя аритмию с ускорением ЧСС в нормальный ритм.

Сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) — еще одно показание для использования кардиостимуляторов. У некоторых пациентов с заболеваниями сердца сокращения 4 камер сердца перестают следовать нормальной, упорядоченной последовательности. С помощью специальных кардиостимуляторов с 3 электродами, по одному для стимуляции правого предсердия, правого желудочка и левого желудочка, можно восстановить нормальную последовательность сокращений камер сердца и улучшить результаты лечения у некоторых пациентов с сердечной недостаточностью.