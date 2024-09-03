Фибрилляция желудочков представляет собой потенциально смертельную, несогласованную серию очень быстрых, неэффективных сокращений желудочков (нижних камер сердца), вызванных множеством хаотических электрических импульсов.

Фибрилляция желудочков в течение нескольких секунд приводит к потере сознания, а отсутствие немедленного лечения этого заболевания приводит к смерти.

Электрокардиография помогает определить, является ли фибрилляция желудочков причиной остановки сердца.

В течение нескольких минут должны быть начаты мероприятия по сердечно-легочной реанимации (СЛР), которые должны сопровождаться дефибрилляцией (электрический разряд на грудную клетку) с целью восстановления нормального сердечного ритма.

(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма).

При фибрилляции желудочков желудочки просто вибрируют и не способны к совершению координированного сокращения. Сердце совсем не перекачивает кровь, поэтому фибрилляцию желудочков считают одной из форм остановки сердца. При отсутствии немедленного лечения она приводит к смерти.

Наиболее распространенной причиной фибрилляции желудочков является заболевание сердца, в частности, недостаточный приток крови к сердечной мышце в связи с ишемической болезнью сердца, как это происходит при развитии инфаркта миокарда. Другие причины включают следующие:

Фибрилляция желудочков 3D модель

Идиопатическая фибрилляция желудочков Людей, реанимированных после остановки сердца, вызванной фибрилляцией желудочков, обычно обследуют для выявления заболеваний сердца, особенно ишемической болезни сердца, кардиомиопатии и каналопатии. Если при обследовании не выявляются никакие заболевания, являющиеся причиной, считается, что у человека идиопатическая фибрилляция желудочков. Слово идиопатический означает, что причина не установлена. У некоторых из этих людей, вероятно, имеется нераспознанное или неизвестное генетическое заболевание. В связи с вероятностью генетического заболевания врачи рекомендуют членам семьи обследоваться на предмет возможных сердечных событий (например, обморок или сильное сердцебиение) и пройти некоторые исследования, включая электрокардиографию, пробу с физической нагрузкой и эхокардиографию. Неясно, является ли полезным генетический анализ. Пациентов с идиопатической фибрилляцией желудочков лечат с помощью имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора.

Симптомы фибрилляции желудочков Фибрилляция желудочков в течение нескольких секунд приводит к потере сознания. При отсутствии лечения у пациента обычно развивается краткий эпизод судорог, а затем он становится вялым и не реагирует на стимулы. Необратимое повреждение мозга развивается примерно в течение 5 минут, потому что мозг не получает кислорода. Вскоре наступает смерть.

Диагностика фибрилляции желудочков Электрокардиография Фибрилляция желудочков Изображение © Springer Science+Business Media Остановка сердца диагностируется, когда человек внезапно теряет сознание, становится смертельно бледным, перестает дышать, при этом пульс, сердцебиение и артериальное давление не определяются. Фибрилляция желудочков диагностируется как причина остановки сердца по результатам электрокардиографии (ЭКГ). ЭКГ: интерпретация зубцов

Лечение фибрилляции желудочков Сердечно-легочная реанимация

профилактика последующих эпизодов; Фибрилляция желудочков подлежит неотложной терапии. Сердечно-легочная реанимация (СЛР) должна быть начата в кратчайшие сроки. Она должна сопровождаться как можно более быстрым проведением дефибрилляции (электрический разряд на грудную клетку). Таким образом, наличие автоматических внешних дефибрилляторов (АВД) может быть одним из наиболее эффективных способов спасения жизни людей с остановкой сердца. Впоследствии для поддержания нормального сердечного ритма могут быть назначены противоаритмические препараты (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения аритмий). Если фибрилляция желудочков происходит в течение нескольких часов после развития инфаркта миокарда у пациентов без признаков шока и сердечной недостаточности, экстренная дефибрилляция восстанавливает нормальный ритм в 99 % случаев. Прогноз при этом хороший. Шок и сердечная недостаточность предполагают серьезное поражение желудочков. При тяжелом поражении желудочков даже экстренная кардиоверсия не способна вернуть к жизни большинство людей, при этом большое количество людей, которым проводится реанимация, умирают, так и не достигая нормализации функции сердца. Пациенты, которые подвергаются процедурам реанимации при фибрилляции желудочков и выживают, имеют высокий риск развития повторного эпизода​​. Если фибрилляция желудочков вызвана обратимым нарушением, назначают лечение этого заболевания. В противном случае большинству пациентов устанавливают имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), чтобы он генерировал разряд для прекращения фибрилляции в случае ее рецидива. ИКД постоянно контролирует скорость и ритм сердца, автоматически обнаруживает фибрилляцию желудочков, и генерирует разряд для возвращения к нормальному ритму. Таким пациентам также часто назначают лекарственные препараты для профилактики рецидивов.