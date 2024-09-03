Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ)

Синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта является распространенной причиной пароксизмальной наджелудочковой тахикардии. В очень редких случаях этот синдром приводит к очень быстрой, угрожающей жизни ЧСС во время фибрилляции предсердий.

При развитии у новорожденных аритмии в связи с этим синдромом у них может появиться одышка, вялость, потеря аппетита или быстрая видимая пульсация в области грудной клетки. Может развиться сердечная недостаточность.

Как правило, если аритмия в связи с этим синдромом возникает у подростков или молодых людей в возрасте около 20 лет, она проявляется в виде эпизода сердцебиения с внезапным началом, часто на фоне физической нагрузки. Эпизод может длиться всего несколько секунд или может сохраняться в течение нескольких часов. У большинства людей очень быстрый ритм сердечных сокращений вызывает дискомфорт и тревогу. Отдельные люди могут упасть в обморок.

У пожилых людей эпизоды пароксизмальной наджелудочковой тахикардии в связи с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта, как правило, вызывают больше симптомов, например, обморок, одышку и боли в груди.