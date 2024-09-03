Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ)

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта — заболевание, при котором при рождении присутствует дополнительное электрическое соединение между предсердиями и желудочками. У пациентов могут наблюдаться эпизоды очень быстрого сердцебиения.
Большинство предъявляет жалобы на ощущение сильного сердцебиения, а у некоторых развивается слабость или одышка.
Для установления диагноза используется электрокардиография.
Обычно эпизоды могут быть остановлены с помощью манипуляций, стимулирующих блуждающий нерв, который замедляет частоту сердечных сокращений.
(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма и Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия).
Синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта является наиболее распространенным из заболеваний, обусловленных дополнительными (добавочными) проводящими путями между предсердиями и желудочками. Эти дополнительные пути повышают вероятность развития нарушений сердечного ритма (аритмий) с повышением частоты сердечных сокращений.
Аномальный путь, вызывающий синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта, присутствует при рождении, однако вызванные им аритмии, как правило, становятся заметными только в подростковом возрасте или в возрасте около двадцати лет. Тем не менее, аритмия может возникнуть в течение первого года жизни, а может не проявляться до 60 лет.
Симптомы синдрома ВПУ
Синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта является распространенной причиной пароксизмальной наджелудочковой тахикардии. В очень редких случаях этот синдром приводит к очень быстрой, угрожающей жизни ЧСС во время фибрилляции предсердий.
При развитии у новорожденных аритмии в связи с этим синдромом у них может появиться одышка, вялость, потеря аппетита или быстрая видимая пульсация в области грудной клетки. Может развиться сердечная недостаточность.
Как правило, если аритмия в связи с этим синдромом возникает у подростков или молодых людей в возрасте около 20 лет, она проявляется в виде эпизода сердцебиения с внезапным началом, часто на фоне физической нагрузки. Эпизод может длиться всего несколько секунд или может сохраняться в течение нескольких часов. У большинства людей очень быстрый ритм сердечных сокращений вызывает дискомфорт и тревогу. Отдельные люди могут упасть в обморок.
У пожилых людей эпизоды пароксизмальной наджелудочковой тахикардии в связи с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта, как правило, вызывают больше симптомов, например, обморок, одышку и боли в груди.
Мерцательная аритмия и синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта
Мерцательная аритмия может быть особенно опасна для пациентов с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта. Дополнительный путь может проводить быстрые импульсы в желудочки с гораздо более высокой частотой, чем нормальный путь (через атриовентрикулярный узел). Это приводит к чрезвычайно быстрым сокращениям желудочка, что может представлять опасность для жизни. Кроме того, что при высокой ЧСС сердце работает весьма неэффективно, существует опасность прогрессирования такого чрезвычайно быстрого сердечного ритма до фибрилляции желудочков, которая в отсутствие немедленного лечения приводит к смерти.
Диагностика синдрома ВПУ
Электрокардиография
Поскольку при синдроме Вольфа–Паркинсона–Уайта меняется картина электрической активации сердца, диагноз этого нарушения может быть поставлен с помощью электрокардиографии (ЭКГ), с помощью которой регистрируют электрическую активность сердца.
Лечение синдрома ВПУ
Манипуляции и лекарственные препараты для нормализации сердечного ритма
Иногда абляция
Эпизоды пароксизмальной наджелудочковой тахикардии в связи с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта часто могут быть купированы с помощью одной из манипуляций, стимулирующих блуждающий нерв и, таким образом, замедляющих частоту сердечных сокращений. Манипуляции включают:
Напряжение, как при затруднении опорожнения кишечника
Массаж шеи чуть ниже угла нижней челюсти (стимуляция чувствительного участка сонной артерии, называемого карбидным синусом)
Погружение лица в миску с ледяной водой
Эти манипуляции наиболее эффективны при использовании вскоре после начала эпизода аритмии. При необходимости врачи могут научить пациентов выполнять эти манипуляции.
Если эти манипуляции не приносят эффекта, для купирования эпизода аритмии, как правило, вводят внутривенно лекарственные препараты, такие как верапамил, дилтиазем или аденозин. Чтобы предотвратить эпизоды ускорения сердечного ритма, затем могут быть назначены противоаритмические препараты для приема в течение всей жизни (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения аритмий).
Новорожденным и детям в возрасте до 10 лет для подавления эпизодов пароксизмальной наджелудочковой тахикардии в связи с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта может быть назначен дигоксин. При этом взрослые, страдающие данным синдромом, не должны принимать дигоксин, поскольку он может облегчить проведение электрических сигналов по дополнительному пути и повысить риск прогрессирования мерцательной аритмии до фибрилляции желудочков. По этой причине дигоксин обычно отменяют до того, как пациенты с этим синдромом достигают половой зрелости.
Абляция
Разрушение дополнительного проводящего пути с помощью метода катетерной абляции (подведение энергии с использованием радиоволн, лазерных импульсов или высоковольтного электрического тока либо холода через катетер, введенный в сердце) эффективно у подавляющего большинства людей. Риск смерти во время процедуры составляет менее 1 на 1000. Абляция особенно целесообразна у молодых людей, которым в ином случае придется принимать противоаритмические препараты в течение всей жизни.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Аритмия: Информация, которая поможет людям понять риски аритмии, а также информация о диагностике и лечении