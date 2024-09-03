Некоторые люди рождаются с генетической аномалией, которая вызывает удлинение интервала QT (так называемый синдром удлиненного интервала QT). Эти наследственные заболевания являются одним из видов заболеваний сердца, называемых каналопатией.

У других людей удлиненный интервал QT не является наследственным, а возникает в результате таких нарушений, как очень низкий уровень калия в сыворотке крови (гипокалиемия), очень медленный сердечный ритм или вследствие приема лекарственного препарата. Лекарственные препараты, используемые для лечения нарушений сердечного ритма, часто вызывают удлинение интервала QT, но причиной его возникновения также могут послужить некоторые антидепрессанты, противовирусные и противогрибковые препараты.

Наследственные синдромы удлиненного интервала QT классифицируются на основании мутировавшего гена. Выявлено более 15 форм синдрома удлиненного интервала QT. Многие из них наследуются по аутосомно-доминантному типу, при котором у человека с этим заболеванием вероятность передачи его каждому ребенку составляет 50 %. Однако специфическая генетическая аномалия обнаруживается только у 50–75 % людей. Вероятность обнаружения аномалии зависит от симптомов и результатов ЭКГ.