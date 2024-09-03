Ранняя желудочковая экстрасистола представляет собой внеочередное сокращение сердечной мышцы в результате ее активации аномальным электрическим импульсом, возникающим в желудочках (нижних камерах сердца), до нормального сокращения сердца.

Основным симптомом является ощущение перебоев в сердечном ритме.

Для установления диагноза используется электрокардиография.

Устранение факторов, которые вызывают эти удары, таких как стресс, кофеин и алкоголь, как правило, приводит к их исчезновению.

(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма).

Электрический ток, который запускает каждое очередное сокращение, возникает в сердечном водителе ритма (так называемом синусовом или синоатриальном узле), расположенном в верхней части правой верхней камеры сердца (правого предсердия). Тем не менее, иногда сокращение сердца запускается из одной из нижних камер сердца, желудочков.

Желудочковая экстрасистолия является распространенным явлением, особенно среди пожилых людей. Эта аритмия может быть вызвана физическим или эмоциональным стрессом, потреблением кофеина (в напитках и еде), спиртного, а также использованием лекарственных препаратов против простуды или сенной лихорадки, которые содержат вещества, стимулирующие сердце, например, псевдоэфедрин. Другие причины включают ишемическую болезнь сердца (особенно во время или вскоре после инфаркта миокарда) и заболевания, приводящие к увеличению размеров желудочков, например, сердечная недостаточность и заболевания сердечных клапанов.

Симптомы желудочковой экстрасистолии Изолированные желудочковые экстрасистолы практически не влияют на сократительную способность сердца и обычно не вызывают симптомов, если не возникают слишком часто. Основным симптомом является ощущение сильного сердцебиения или перебоев сердечного ритма (ощущение сердцебиения). Желудочковая экстрасистолия не опасна для людей, не имеющих заболеваний сердца. Однако при частом возникновении у пациентов с органическими заболеваниями сердца (например, заболевание клапана сердца или инфаркт миокарда), они могут переходить в более опасные нарушения ритма, такие как желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков, которые могут привести к внезапной смерти.

Диагностика желудочковой экстрасистолии Электрокардиография Для диагностики желудочковой экстрасистолии используется электрокардиография (ЭКГ).

Лечение желудочковой экстрасистолии Изменение образа жизни;

иногда бета-блокаторы. Здоровым в остальном людям лечение не требуется. Им рекомендуется избегать стрессов и отказаться от кофеина, алкоголя и лекарственных препаратов против простуды или сенной лихорадки, которые содержат вещества, стимулирующие сердце. Лекарственные препараты используется редко, поскольку риск побочных эффектов обычно превышает пользу. Исключением являются пациенты, недавно перенесшие инфаркт миокарда, или страдающие сердечной недостаточностью с клиническими проявлениями. У таких пациентов показатель выживаемости улучшается при лечении бета-блокаторами (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения аритмий).