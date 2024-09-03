Желудочковая тахикардия — это сердечный ритм, который возникает в желудочках (нижних камерах сердца) и обусловливает частоту сердечных сокращений не менее 120 ударов в минуту (нормальная частота сердечных сокращений обычно составляет от 60 до 100 ударов в минуту).

У людей почти всегда присутствует ощущение сердечных сокращений (сердцебиение) и другие симптомы сердечной недостаточности (например, одышка, дискомфорт в грудной клетке и/или обмороки).

Для установления диагноза используется электрокардиография.

Для разрушения аномальных участков желудочков могут использоваться лекарственные препараты и процедуры, однако, как правило, таким пациентам требуется автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма).

Желудочковая тахикардия Изображение

Электрический ток, который запускает каждое очередное сокращение, возникает в сердечном водителе ритма (так называемом синусовом или синоатриальном узле), расположенном в верхней части правой верхней камеры сердца (правого предсердия). Тем не менее, иногда сокращение сердца запускается из одной из нижних камер сердца, желудочков. У человека может быть лишь несколько сердечных сокращений, вызванных желудочками (желудочковые экстрасистолы), но иногда возникает целая серия последовательных желудочковых экстрасистол. Иногда наблюдается только несколько таких биений подряд, а затем сердце возвращается к нормальному ритму. Желудочковая тахикардия, которая длится более 30 секунд, называется устойчивой желудочковой тахикардией.

Устойчивая желудочковая тахикардия обычно возникает у лиц с органическим поражением сердца, таким как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность или кардиомиопатия. Этот синдром больше распространен у пожилых людей. Однако в редких случаях желудочковая тахикардия развивается у молодых людей в отсутствие морфологических изменений в структуре сердца. Изменения у таких молодых людей могут быть обусловлены нарушением проводимости под названием синдром удлиненного интервала QT, которое может передаваться по наследству или возникать под действием некоторых лекарственных препаратов. Она может также развиваться вследствие других редких наследственных заболеваний, таких как сердечные каналопатии.

Симптомы желудочковой тахикардии Лица с желудочковой тахикардией практически всегда жалуются на ощущение сильного сердцебиения. У них может возникнуть слабость, головокружение, и/или дискомфорт в груди. Устойчивая желудочковая тахикардия может быть опасной, потому что в этом случае желудочки не способны в достаточной мере заполниться кровью или перекачивать кровь в нормальном режиме. Артериальное давление падает, и развивается сердечная недостаточность. Устойчивая желудочковая тахикардия также опасна тем, что она может перейти в фибрилляцию желудочков — одну из форм остановки сердца. По этой причине, даже если короткие периоды желудочковой тахикардии могут вызывать мало симптомов, она все равно чрезвычайно опасна даже при частоте до 200 ударов в минуту.

Диагностика желудочковой тахикардии Электрокардиография Для диагностики желудочковой тахикардии и определения потребности в лечении используется электрокардиография (ЭКГ).

Лечение желудочковой тахикардии Преобразование аритмии в нормальный ритм;

профилактика последующих эпизодов; Неотложное лечение Желудочковую тахикардию лечат, когда она вызывает симптомы, или когда эпизоды длятся более 30 секунд в отсутствии всяких симптомов. Пациентам, у которых развиваются симптомы, особенно в случае падения артериального давления, показано проведение неотложной кардиоверсии (электрический разряд с целью восстановления, нормального сердечного ритма). Лицам без симптомов, но с эпизодом желудочковой тахикардии, длящимся более 30 секунд, показана кардиоверсия или внутривенные лекарственные препараты. Кардиоверсия является болезненной процедурой, поэтому при ее проведении требуется обезболивание, однако эффективность кардиоверсии весьма высока и, кроме дискомфорта, она имеет мало побочных эффектов. Лекарственные препараты не вызывают дискомфорта, но они не так эффективны и не так быстры при купировании нарушений сердечного ритма (аритмий), как кардиоверсия, при этом вероятность развития побочных эффектов значительно выше. Наиболее часто используемые лекарственные препараты — прокаинамид, амиодарон и лидокаин (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения аритмий). Долговременное лечение Долгосрочная цель состоит в предотвращении внезапной смерти, а не просто в купировании эпизода патологического ритма. У лиц с желудочковой тахикардией, вызванной заболеванием сердца, особенно при нарушении сократительной способности сердца, часто используют имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД, небольшое устройство, которое может обнаружить аритмию и генерировать электрический разряд для восстановления нормального ритма). Эта процедура похожа на имплантацию электрокардиостимулятора. Могут быть назначены процедуры для разрушения небольшого аномального участка в желудочках, выявленного с помощью ЭКГ, который, как правило, обусловливает наличие устойчивой желудочковой тахикардии. Они включают катетерную абляцию (доставку энергии с использованием радиоволн, лазерных импульсов или высоковольтного электрического тока либо холода через катетер, введенный в сердце) и хирургическое вмешательство на открытом сердце.