Блокада ножки пучка Гиса представляет собой один из видов блокады проведения импульсов, которая характеризуется частичным или полным прерыванием движения электрических импульсов через правую или левую ножки пучка Гиса.

(См. также Общие сведения о нарушениях сердечного ритма и Общие сведения о сердечных блокадах).

Электрический ток, контролирующий сокращение сердечной мышцы, возникает в синоатриальном узле, проходит через верхние камеры сердца (предсердия), а затем попадает в нижние камеры сердца (желудочки) через электрическую распределительную коробку под названием атриовентрикулярный узел (АВ-узел). АВ-узел расположен в нижней части стенки между предсердиями возле желудочков и обеспечивает единственное электрическое соединение между предсердиями и желудочками. Ножки пучка Гиса — это группа волокон, которая проводит электрические импульсы от атриовентрикулярного узла к нижним камерам сердца (желудочкам). Пучок Гиса делится на 2 ножки. Левая ножка пучка Гиса проводит импульсы в левый желудочек, а правая ножка — в правый желудочек. Проведение импульсов может быть заблокировано в левой или правой ножке пучка Гиса.

Левая ножка пучка Гиса далее делится на 2 ветви, называемые передним и задним проводящими пучками. Если блокируется проведение сигналов через один из этих пучков, блокада называется гемиблоком или фасцикулярной блокадой.

Отслеживание пути электрического сигнала в сердце

Блокада ножек пучка Гиса обычно не вызывает никаких симптомов. Блокада правой ножки пучка Гиса сама по себе не является серьезным нарушением и может наблюдаться у практически здоровых людей. Однако она также может свидетельствовать о значительном поражении сердца в связи, например, с предшествующим инфарктом миокарда.

Блокада левой ножки пучка Гиса свидетельствует о более серьезных проблемах. У пожилых людей она часто означает наличие ишемической болезни сердца в связи с атеросклерозом.

Блокада ножки пучка Гиса может быть обнаружена при проведении электрокардиографии (ЭКГ). Для каждого типа блокады характерна своя картина ЭКГ.

Сама по себе блокада ножки пучка Гиса обычно не требует лечения, если только не заблокированы все ножки пучка Гиса. Однако, если блокада вызвана основным заболеванием сердца, это заболевание может потребовать лечения.