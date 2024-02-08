Общие сведения об ишемической болезни сердца (ИБС)

Аортокоронарное шунтирование (АКШ) также называют шунтированием или коронарным шунтированием. При выполнении этой операции врачи берут артерию или вену из другой части тела, чтобы присоединить аорту (основную артерию, которая несет кровь от сердца ко всему телу) к коронарной артерии за участком ее блокады. Кровоток, таким образом, перенаправляется в обход суженной или заблокированной области. Вены, как правило, берут из ноги. Артерии, как правило, берут из-под грудины или из предплечья. В артериальных трансплантатах редко развивается ишемическая болезнь сердца, и более 97 % из них работают должным образом и через 10 лет после операции шунтирования. При этом венозные трансплантаты могут постепенно суживаться в связи с развитием атером. Через 1 год около 15 % оказываются полностью заблокированными, а через 5 лет одна треть или более может быть полностью заблокирована.

Аортокоронарное шунтирование (АКШ) Изображение

Хирургическое вмешательство занимает несколько часов, в зависимости от количества кровеносных сосудов, которые необходимо шунтировать. Числовой параметр (например, трех- или четырех-сосудистые поражения) до названия операции относится к числу артерий (например, 3 или 4), для которых создается обходной анастомоз (шунтирование). Пациенту дают общую анестезию. Затем делается разрез по центру груди от шеи к верхней части желудка, и грудина разъединяется. Этот тип операции называется операция на открытом сердце. Иногда применяют специальное оборудование, которое позволяет использовать меньшие разрезы без нарушения целостности грудины.

Обычно сердце останавливают, поскольку хирургического вмешательства на неподвижном сердце выполнять легче. Затем для доставки кислорода в кровь и прокачивания ее через сосудистое русло используют аппарат искусственного кровообращения (АИК). Если требуется имплантация только одного или двух кровеносных сосудов, сердце может быть оставлено работающим. Такая операция называется процедурой создания обходного анастомоза без подключения к АИК или на работающем сердце. Срок госпитализации обычно составляет около 5 дней и обычно меньше, если во время операции не используется АИК. Однако долгосрочные результаты аналогичны для обеих процедур.

Операция аорто-коронарного шун... Видео

Риски, связанные с хирургическим лечением, включают инсульт и инфаркт миокарда. У пациентов с сердцем нормального размера и нормальной функцией, без инфаркта миокарда в анамнезе и без дополнительных факторов риска, риск развития инфаркта миокарда во время операции не превышает 5%, риск развития инсульта — от 1 до 2 %, и риск смерти — менее 1 %. Риск несколько повышается у пациентов со сниженной сократительной функцией сердца (неудовлетворительная функция левого желудочка), поврежденной при предыдущем инфаркте миокарда сердечной мышцей или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако если эти пациенты переживают операцию, прогноз их долгосрочного выживания улучшается.

Аппарат искусственного кровооб... Видео

У некоторых пациентов после процедуры АКШ возникают изменения в мышлении и поведении. Изменения могут быть незначительными или очень тяжелыми, некоторые могут длиться от нескольких недель до года. Пожилые люди подвержены большему риску. Риск может быть ниже, если не используется АИК.