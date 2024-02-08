Лекарственные препараты для лечения ишемической болезни сердца

Сердечная мышца нуждается в постоянной доставке богатой кислородом крови. Эта кровь доставляется по венечным артериям, которые ответвляются от аорты сразу после ее отхождения от сердца. Ишемическая болезнь сердца, которая приводит к сужению одной или нескольких из этих артерий, может препятствовать кровотоку, вызывая боль в груди (стенокардию) или острый коронарный синдром (см. также Общие сведения об ишемической болезни сердца).
При остром коронарном синдроме внезапная блокада коронарной артерии значительно снижает или блокирует кровоток в области сердечной мышцы (миокарде). Отсутствие кровотока в любой ткани называется ишемией. Если кровоснабжение снижается значительно или прекращается более чем на несколько минут, сердечная ткань погибает. Инфаркт миокарда (ИМ) представляет собой гибель сердечной ткани вследствие ишемии.
Существует множество причин, по которым врачи назначают лекарственные препараты пациентам с ишемической болезнью сердца:
для облегчения боли в груди, снижения нагрузки на сердце и расширения просвета артерий (обычно нитраты);
для предотвращения возникновения стенокардии и острых коронарных симптомов (бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов и иногда ранолазин);
для предотвращения и устранения сужения венечных артерий вследствие атеросклероза (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента [АПФ], блокаторы рецепторов ангиотензина II [БРА], статины и антиагреганты);
для восстановления проходимости заблокированной артерии (тромболитики, антикоагулянты).
Часто подается кислород через носовые канюли или маску. Обеспечение притока кислорода к сердцу может помочь свести площадь поврежденных тканей к минимуму.
Лекарственные препараты, используемые для лечения ишемической болезни сердца*
Примеры
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
Беназеприл
Каптоприл
Эналаприл
Фозиноприл
Лизиноприл
Моэксиприл
Периндоприл
Хинаприл
Рамиприл
Трандолаприл
Кашель, обычно сухой и металлический
сыпь;
В редких случаях тяжелая аллергическая реакция (отек Квинке)
Возможно ухудшение функции почек у пациентов с уже существующим заболеванием почек или при значительном сужении одной из почечных артерий
Эти лекарственные препараты снижают артериальное давление, лечат сердечную недостаточность и предотвращают поражение почек у лиц с повышенным артериальным давлением или сахарным диабетом. Они также полезны пациентам с предшествующим инфарктом миокарда.
Пациенты с повышенным артериальным давлением, сердечной недостаточностью или предшествующим инфарктом миокарда, получающие ингибиторы АПФ, живут дольше, чем пациенты, не получающие ингибиторы АПФ.
Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)
Кандесартан
Эпросартан
Ирбесартан
Лозартан
Олмесартан
Телмисартан
Валсартан
Аналогично ингибиторам АПФ, но кашель встречается гораздо реже
Эти лекарственные препараты имеют аналогичные эффекты и пользу, что и ингибиторы АПФ. У пациентов с тяжелой артериальной гипертензией или сердечной недостаточностью эти лекарственные препараты можно использовать в комбинации с ингибитором АПФ.
Другие лекарственные препараты
Ранолазин
Головокружение, головная боль, запор и тошнота
Этот лекарственный препарат используется для лечения пациентов, у которых симптомы стенокардии сохраняются, несмотря на лечение другими препаратами.
Ивабрадин
Размытое зрение, дискомфорт в груди, замедленное или учащенное сердцебиение, головная боль, головокружение или обморок
Этот лекарственный препарат используется для лечения симптомов стенокардии у некоторых людей, которые не могут принимать бета-блокаторы.
Антикоагулянты
Аргатробан
Апиксабан
Бивалирудин
Дабигатран
Далтепарин
Эноксапарин
Фондапаринукс
Гепарин
Ривароксабан
Тинзапарин
Варфарин
Кровотечение, особенно при использовании с другими лекарственными препаратами, обладающими аналогичным эффектом (например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты)
Эти лекарственные препараты предотвращают свертывание крови. Они используются для лечения пациентов с нестабильной стенокардией или предшествующим инфарктом миокарда.
Антиагреганты
аспирин;
Клопидогрел
Прасугрел
Тикагрелор
Тиклопидин
Кровотечение, особенно при использовании с другими лекарственными препаратами, обладающими аналогичным эффектом (например, антикоагулянты)
В сочетании с аспирином, раздражение желудка
В сочетании с тиклопидином и в меньшей степени с клопидогрелом, небольшой риск снижения количества лейкоцитов
Эти лекарственные препараты предотвращают агрегацию тромбоцитов и формирование тромбов. Они также уменьшают риск инфаркта миокарда. Они используются для лечения пациентов со стабильной и нестабильной стенокардией или предшествующим инфарктом миокарда.
Аспирин принимают при подозрении на инфаркт миокарда. В качестве альтернативы пациенты с аллергией на аспирин могут принимать клопидогрел или тиклопидин.
Бета-блокаторы
Атенолол
Бисопролол
Карведилол
Метопролол
Спазм дыхательных путей (бронхоспазм)
Замедление сердечного ритма (брадикардия)
сердечная недостаточность;
Похолодание кистей и стоп
Бессонница
Утомляемость
Одышка
Депрессия
Синдром Рейно
Яркие сны
галлюцинации;
половую дисфункцию.
В сочетании со многими бета-блокаторами, повышение уровня триглицеридов и снижение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), являющихся «хорошим» холестерином.
Эти лекарственные препараты снижают нагрузку на сердце и риск инфаркта миокарда и внезапной смерти. Они используются для лечения пациентов со стабильной или нестабильной стенокардией, либо с микрососудистой стенокардией или предшествующим инфарктом миокарда.
Блокаторы кальциевых каналов
Амлодипин
Дилтиазем
Фелодипин
Нифедипин (только с замедленным высвобождением)
Верапамил
головокружение;
Накопление жидкости (отек) лодыжек
Приливы крови
Головная боль
Изжога
Увеличение десен
Нарушение сердечного ритма (аритмия)
Для верапамила: запор
В сочетании с блокаторами кальциевого канала короткого действия, но не длительного действия возможно повышение риска смерти в связи с инфарктом миокарда, особенно у лиц с нестабильной стенокардией или с недавним инфарктом миокарда
Эти лекарственные препараты предотвращают сужение кровеносных сосудов и могут полностью устранить спазм артерии. Дилтиазем и верапамил уменьшают частоту сердечных сокращений. Блокаторы кальциевого канала используются для лечения пациентов со стабильной стенокардией.
Ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa (один из видов антиагрегантов)
Абциксимаб
Эптифибатид
Тирофибан
Кровотечение, особенно при использовании с другими лекарственными препаратами, обладающими аналогичным эффектом (например, антикоагулянты или тромболитики)
Снижение количества тромбоцитов
Эти лекарственные препараты предотвращают агрегацию тромбоцитов и формирование тромбов. Они могут использоваться для лечения пациентов с нестабильной стенокардией, особенно тех, которым выполняется чрескожное коронарное вмешательство после инфаркта миокарда.
Нитраты
Изосорбида динитрат
Изосорбида мононитрат
Нитроглицерин
Приливы крови
Головная боль
Временное повышение ЧСС (тахикардия)
Эти лекарственные препараты облегчают стенокардию, предотвращают эпизоды стенокардии и снижают риск инфаркта миокарда и внезапной смерти. (Тем не менее, снижение риска намного меньше, чем при назначении бета-блокаторов). Они используются для лечения пациентов как со стабильной или нестабильной стенокардией, так и с микрососудистой стенокардией. Чтобы эти лекарственные препараты оставались эффективными в долгосрочной перспективе, пациентам следует ежедневно оставлять 8–12-часовой промежуток, свободный от приема препарата.
Опиоиды
Морфин
Снижение артериального давления при переходе в вертикальное положение
Запор
Тошнота
рвота;
Дезориентация (особенно у пожилых людей)
У некоторых пациентов с предшествующим инфарктом миокарда эти лекарственные препараты используются для купирования тревожности и боли, если боль сохраняется, несмотря на применение других лекарственных препаратов.
Ингибиторы PCSK-9
Алирокумаб
Эволокумаб
Мало серьезных побочных эффектов
Эти лекарственные препараты используются для снижения уровня Х-ЛПНП, который является «плохим» холестерином, у пациентов, чей уровень Х-ЛПНП не соответствует целевому. Они используются в качестве монотерапии или в сочетании с другими гиполипидемическими препаратами (например, статинами, эзетимибом) для лечения взрослых с первичной гиперлипидемией (включая семейную гиперхолестеринемию), в том числе у людей, которые плохо переносят другие лекарственные препараты, снижающие уровень холестерина
Статины†
Аторвастатин
Флувастатин
Ловастатин
Правастатин
Розувастатин
Симвастатин
Иногда мышечные боли и болезненность, но редко тяжелая мышечная боль (миозит)
Редко, поражение печени, но не чаще, чем у лиц, не принимающих лекарственные препараты
Эти лекарственные препараты снижают уровень холестерина и способствуют заживлению поврежденных артерий, что снижает вероятность развития первого или повторного инфаркта миокарда или инсульта.
Тромболитики
Альтеплаза
Анистреплаза
Ретеплаза
Стрептокиназа
Тенектеплаза
Редко, кровотечение в головном мозге (внутримозговое кровоизлияние) или в пищеварительном тракте
Эти лекарственные препараты растворяют сгустки крови. Они используются для лечения пациентов с инфарктом миокарда.
* Врач может назначать различные комбинации лекарственных препаратов в зависимости от типа ишемической болезни сердца у пациента.
† Также называются ингибиторами гидроксиметилглутарил-КоА (ГМГ-КoA) редуктазы.
Нитраты
Большинству пациентов дают нитроглицерин, который снимает боль, снижая артериальное давление, что уменьшает нагрузку на сердце и, возможно, расширяет артерии. Как правило, сначала его дают под язык, а затем внутривенно.
Морфин
Большинство пациентов с инфарктом миокарда испытывают сильный дискомфорт и беспокойство. Морфин оказывает успокаивающее действие и снижает нагрузку на сердце. Он назначается, когда нитроглицерин не может быть использован или не эффективен. Однако некоторые данные позволяют предположить, что он может взаимодействовать с антиагрегантами и снижать их эффективность, а также может незначительно повышать риск смерти.
Бета-блокаторы
Поскольку уменьшение нагрузки на сердце также помогает ограничить площадь поражения сердечной мышцы, обычно назначается бета-блокатор с целью замедления частоты сердечных сокращений. Замедление ЧСС позволяет сердцу работать с меньшей нагрузкой и уменьшает площадь поврежденной ткани.
Блокаторы кальциевых каналов
Блокаторы кальциевых каналов предотвращают сужение (сокращение) кровеносных сосудов и могут снимать спазм коронарной артерии. Все блокаторы кальциевого канала снижают артериальное давление. Некоторые из этих лекарственных препаратов, такие как верапамил и дилтиазем, могут также снижать частоту сердечных сокращений. Этот эффект может быть полезным для многих лиц, особенно для лиц с противопоказаниями к бета-блокаторам или не получающих достаточного облегчения от нитратов.
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина II
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) могут препятствовать увеличению размеров сердца и повысить шанс на выживание для многих пациентов. Таким образом, эти лекарственные препараты обычно назначают в первые несколько дней после инфаркта миокарда и продолжают пожизненно.
Статины
Статины уже давно используются для предотвращения ишемической болезни сердца, но они также приносят кратковременную пользу людям с острым коронарным синдромом. Статины назначают пациентам, которые до этого их не принимали.
Антиагреганты
При подозрении на инфаркт миокарда пациенты должны разжевать таблетку аспирина немедленно после вызова скорой помощи. Если аспирин не был принят дома или в машине скорой помощи, его немедленно дают в клинике. Этот препарат улучшает шансы на выживание за счет уменьшения размера сгустка (при наличии) в коронарной артерии. Также могут назначаться другие виды антиагрегантов, такие как клопидогрел, тиклопидин или тикагрелор внутрь либо ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa в вену (внутривенно).
Тромболитики
Тромболитики (лекарственные препараты для растворения тромбов) вводят через вену (внутривенно) для восстановления проходимости артерий при невозможности выполнения чрескожного коронарного вмешательства в течение 90 минут после поступления пациента в стационар.
Антикоагулянты
Большинству пациентов также назначается антикоагулянт, например, гепарин, чтобы предотвратить образование дополнительных тромбов.
Ранолазин и ивабрадин
Ранолазин и ивабрадин — это альтернативные методы лечения для людей со стенокардией, которые не реагируют на обычные методы лечения (например, нитраты или морфин).
Ингибиторы PCSK-9
Этот класс лекарственных препаратов используется у людей, у которых уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина, не соответствует целевому уровню. Ингибиторы PCSK-9, такие как алирокумаб или эволокумаб, используются в качестве монотерапии или в сочетании с другими гиполипидемическими препаратами (например, статинами или эзетимибом) для лечения взрослых с первичной гиперлипидемией, включая семейную гиперхолестеринемию. Они могут быть особенно полезны для людей, которым трудно переносить побочные эффекты других лекарственных препаратов, снижающих уровень холестерина.