Лекарственные препараты для лечения ишемической болезни сердца

Сердечная мышца нуждается в постоянной доставке богатой кислородом крови. Эта кровь доставляется по венечным артериям, которые ответвляются от аорты сразу после ее отхождения от сердца. Ишемическая болезнь сердца, которая приводит к сужению одной или нескольких из этих артерий, может препятствовать кровотоку, вызывая боль в груди (стенокардию) или острый коронарный синдром (см. также Общие сведения об ишемической болезни сердца).

При остром коронарном синдроме внезапная блокада коронарной артерии значительно снижает или блокирует кровоток в области сердечной мышцы (миокарде). Отсутствие кровотока в любой ткани называется ишемией. Если кровоснабжение снижается значительно или прекращается более чем на несколько минут, сердечная ткань погибает. Инфаркт миокарда (ИМ) представляет собой гибель сердечной ткани вследствие ишемии.

Существует множество причин, по которым врачи назначают лекарственные препараты пациентам с ишемической болезнью сердца:

для облегчения боли в груди, снижения нагрузки на сердце и расширения просвета артерий (обычно нитраты);

для предотвращения возникновения стенокардии и острых коронарных симптомов (бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов и иногда ранолазин);

для предотвращения и устранения сужения венечных артерий вследствие атеросклероза (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента [АПФ], блокаторы рецепторов ангиотензина II [БРА], статины и антиагреганты);

для восстановления проходимости заблокированной артерии (тромболитики, антикоагулянты).

Часто подается кислород через носовые канюли или маску. Обеспечение притока кислорода к сердцу может помочь свести площадь поврежденных тканей к минимуму.

Таблица Лекарственные препараты, используемые для лечения ишемической болезни сердца* Таблица

Нитраты Большинству пациентов дают нитроглицерин, который снимает боль, снижая артериальное давление, что уменьшает нагрузку на сердце и, возможно, расширяет артерии. Как правило, сначала его дают под язык, а затем внутривенно.

Морфин Большинство пациентов с инфарктом миокарда испытывают сильный дискомфорт и беспокойство. Морфин оказывает успокаивающее действие и снижает нагрузку на сердце. Он назначается, когда нитроглицерин не может быть использован или не эффективен. Однако некоторые данные позволяют предположить, что он может взаимодействовать с антиагрегантами и снижать их эффективность, а также может незначительно повышать риск смерти.

Бета-блокаторы Поскольку уменьшение нагрузки на сердце также помогает ограничить площадь поражения сердечной мышцы, обычно назначается бета-блокатор с целью замедления частоты сердечных сокращений. Замедление ЧСС позволяет сердцу работать с меньшей нагрузкой и уменьшает площадь поврежденной ткани.

Блокаторы кальциевых каналов Блокаторы кальциевых каналов предотвращают сужение (сокращение) кровеносных сосудов и могут снимать спазм коронарной артерии. Все блокаторы кальциевого канала снижают артериальное давление. Некоторые из этих лекарственных препаратов, такие как верапамил и дилтиазем, могут также снижать частоту сердечных сокращений. Этот эффект может быть полезным для многих лиц, особенно для лиц с противопоказаниями к бета-блокаторам или не получающих достаточного облегчения от нитратов.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина II Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) могут препятствовать увеличению размеров сердца и повысить шанс на выживание для многих пациентов. Таким образом, эти лекарственные препараты обычно назначают в первые несколько дней после инфаркта миокарда и продолжают пожизненно.

Статины Статины уже давно используются для предотвращения ишемической болезни сердца, но они также приносят кратковременную пользу людям с острым коронарным синдромом. Статины назначают пациентам, которые до этого их не принимали.

Антиагреганты При подозрении на инфаркт миокарда пациенты должны разжевать таблетку аспирина немедленно после вызова скорой помощи. Если аспирин не был принят дома или в машине скорой помощи, его немедленно дают в клинике. Этот препарат улучшает шансы на выживание за счет уменьшения размера сгустка (при наличии) в коронарной артерии. Также могут назначаться другие виды антиагрегантов, такие как клопидогрел, тиклопидин или тикагрелор внутрь либо ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa в вену (внутривенно).

Тромболитики Тромболитики (лекарственные препараты для растворения тромбов) вводят через вену (внутривенно) для восстановления проходимости артерий при невозможности выполнения чрескожного коронарного вмешательства в течение 90 минут после поступления пациента в стационар.

Антикоагулянты Большинству пациентов также назначается антикоагулянт, например, гепарин, чтобы предотвратить образование дополнительных тромбов.

Ранолазин и ивабрадин Ранолазин и ивабрадин — это альтернативные методы лечения для людей со стенокардией, которые не реагируют на обычные методы лечения (например, нитраты или морфин).