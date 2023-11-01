Стеноз трехстворчатого клапана

Трехстворчатый стеноз представляет собой сужение отверстия трехстворчатого клапана, при котором замедляется кровоток из правого предсердия в правый желудочек.
(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).
Трехстворчатый клапан находится в отверстии между правым предсердием и правым желудочком. Трехстворчатый клапан открывается, пропуская кровь из правого предсердия в правый желудочек, и закрывается при сокращении правого желудочка, что предотвращает обратный ток в правое предсердие при ее выталкивании правым желудочком в легкие. Если заболевание приводит к утолщению и снижению гибкости створок клапанов, отверстие клапана сужается (стеноз). Часто склерозированный клапан также не может полностью смыкаться, и тогда развивается регургитация трехстворчатого клапана.
С течением времени правое предсердие увеличивается, поскольку поток крови через суженное отверстие клапана частично заблокирован, что приводит к увеличению объема крови в предсердии. В свою очередь, рост объема приводит к повышению давления в венах, приносящих кровь к сердцу от всего тела (кроме легких). При этом размер правого желудочка уменьшается, поскольку снижается количество крови, поступающей из правого предсердия.
Почти все случаи вызваны ревматической лихорадкой. Ревматическая лихорадка — это детская болезнь, которая развивается в некоторых случаях после нелеченой острой стрептококковой инфекции верхних дыхательных путей или скарлатины. В наши дни ревматическая лихорадка редко встречается в Северной Америке и Западной Европе, потому что в этих странах для лечения этих инфекций широко используются антибиотики. В редких случаях причиной становится опухоль в правом предсердии, заболевания соединительной ткани или, еще реже, врожденный порок трехстворчатого клапана.
Симптомы обычно незначительны. Они включают учащенное сердцебиение (ощущение сердечных сокращений), дискомфорт в шее, ощущение зябкости кожи и утомляемость. Может возникнуть дискомфорт в брюшной полости, если повышение давления в венах приводит к увеличению печени.
Диагностика стеноза трехстворчатого клапана
Эхокардиография
С помощью стетоскопа врачи могут услышать характерный для трехстворчатого стеноза сердечный шум. На рентгеновских снимках органов грудной клетки обнаруживается увеличение размеров правого предсердия.
С помощью эхокардиографии можно получить изображение суженного отверстия клапана и определить количество крови, проходящей через клапан, таким образом оценив тяжесть стеноза. Результаты электрокардиографии (ЭКГ) могут указывать на напряжение правого предсердия.
Лечение стеноза трехстворчатого клапана
Лекарственные препараты, такие как диуретики;
в редких случаях хирургическая пластика или протезирование.
Пациентам рекомендуется диета с низким содержанием соли, а также назначаются диуретики и препараты, блокирующие эффекты альдостерона (что помогает снизить давление в венах).
Хирургического восстановления обычно стараются избегать, поскольку трехстворчатый стеноз редко бывает достаточно тяжелым, чтобы требовать операции, при этом стеноз часто рецидивирует после пластики.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Заболевания сердечных клапанов: предоставляет исчерпывающую информацию о диагностике и лечении заболеваний сердечных клапанов