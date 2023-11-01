Стеноз трехстворчатого клапана

Трехстворчатый стеноз представляет собой сужение отверстия трехстворчатого клапана, при котором замедляется кровоток из правого предсердия в правый желудочек.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).

Трехстворчатый клапан находится в отверстии между правым предсердием и правым желудочком. Трехстворчатый клапан открывается, пропуская кровь из правого предсердия в правый желудочек, и закрывается при сокращении правого желудочка, что предотвращает обратный ток в правое предсердие при ее выталкивании правым желудочком в легкие. Если заболевание приводит к утолщению и снижению гибкости створок клапанов, отверстие клапана сужается (стеноз). Часто склерозированный клапан также не может полностью смыкаться, и тогда развивается регургитация трехстворчатого клапана.

С течением времени правое предсердие увеличивается, поскольку поток крови через суженное отверстие клапана частично заблокирован, что приводит к увеличению объема крови в предсердии. В свою очередь, рост объема приводит к повышению давления в венах, приносящих кровь к сердцу от всего тела (кроме легких). При этом размер правого желудочка уменьшается, поскольку снижается количество крови, поступающей из правого предсердия.

Почти все случаи вызваны ревматической лихорадкой. Ревматическая лихорадка — это детская болезнь, которая развивается в некоторых случаях после нелеченой острой стрептококковой инфекции верхних дыхательных путей или скарлатины. В наши дни ревматическая лихорадка редко встречается в Северной Америке и Западной Европе, потому что в этих странах для лечения этих инфекций широко используются антибиотики. В редких случаях причиной становится опухоль в правом предсердии, заболевания соединительной ткани или, еще реже, врожденный порок трехстворчатого клапана.

Симптомы обычно незначительны. Они включают учащенное сердцебиение (ощущение сердечных сокращений), дискомфорт в шее, ощущение зябкости кожи и утомляемость. Может возникнуть дискомфорт в брюшной полости, если повышение давления в венах приводит к увеличению печени.

Стеноз клапанов Видео

Диагностика стеноза трехстворчатого клапана Эхокардиография С помощью стетоскопа врачи могут услышать характерный для трехстворчатого стеноза сердечный шум. На рентгеновских снимках органов грудной клетки обнаруживается увеличение размеров правого предсердия. С помощью эхокардиографии можно получить изображение суженного отверстия клапана и определить количество крови, проходящей через клапан, таким образом оценив тяжесть стеноза. Результаты электрокардиографии (ЭКГ) могут указывать на напряжение правого предсердия.

Лечение стеноза трехстворчатого клапана Лекарственные препараты, такие как диуретики;

в редких случаях хирургическая пластика или протезирование. Пациентам рекомендуется диета с низким содержанием соли, а также назначаются диуретики и препараты, блокирующие эффекты альдостерона (что помогает снизить давление в венах). Хирургического восстановления обычно стараются избегать, поскольку трехстворчатый стеноз редко бывает достаточно тяжелым, чтобы требовать операции, при этом стеноз часто рецидивирует после пластики.