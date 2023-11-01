Стеноз клапана легочной артерии (легочной стеноз) представляет собой сужение отверстия клапана легочной артерии, приводящее к блокаде (затруднению) кровотока из правого желудочка в легочную артерию. Он часто присутствует при рождении (врожденный порок), т.е. встречается у детей.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).

Клапан легочной артерии находится в отверстии между правым желудочком и кровеносными сосудами, несущими кровь в легкие (легочные артерии). Легочный клапан открывается при сокращении правого желудочка и выталкивании крови в легкие. Некоторые нарушения приводят к сужению клапана (стеноз).

Стеноз клапана легочной артерии, который крайне редко встречается у взрослых, как правило, является следствием врожденного порока. Тяжелый стеноз обычно диагностируется в детстве, поскольку он вызывает выраженный сердечный шум (аномальный сердечный шум, который врач может услышать через стетоскоп). Тяжелый стеноз клапана легочной артерии иногда вызывает сердечную недостаточность у детей, но часто не проявляется в виде симптомов до взрослого возраста.

Симптомы включают боль в груди (стенокардию), одышку и обмороки.

Диагностика стеноза клапана легочной артерии Физикальное обследование

Эхокардиография С помощью стетоскопа врачи могут услышать характерный для легочного стеноза сердечный шум. С помощью эхокардиографии можно получить изображение суженного отверстия клапана и определить количество крови, проходящей через клапан, таким образом оценив тяжесть стеноза.

Лечение стеноза клапана легочной артерии Баллонная вальвулопластика Лицам с симптомами и/или выраженным стенозом, обнаруженным с помощью эхокардиографии, может быть выполнена баллонная вальвулопластика. В ходе этой процедуры клапан растягивается с помощью катетера с баллоном на кончике, который вводится через вену, а затем продвигается к сердцу. Достигнув клапана, баллон раздувают, таким образом, разделяя створки клапана. В редких случаях клапан легочной артерии заменяют биопротезом.