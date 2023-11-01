Стеноз клапана легочной артерии (легочной стеноз) представляет собой сужение отверстия клапана легочной артерии, приводящее к блокаде (затруднению) кровотока из правого желудочка в легочную артерию. Он часто присутствует при рождении (врожденный порок), т.е. встречается у детей.
(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).
Клапан легочной артерии находится в отверстии между правым желудочком и кровеносными сосудами, несущими кровь в легкие (легочные артерии). Легочный клапан открывается при сокращении правого желудочка и выталкивании крови в легкие. Некоторые нарушения приводят к сужению клапана (стеноз).
Стеноз клапана легочной артерии, который крайне редко встречается у взрослых, как правило, является следствием врожденного порока. Тяжелый стеноз обычно диагностируется в детстве, поскольку он вызывает выраженный сердечный шум (аномальный сердечный шум, который врач может услышать через стетоскоп). Тяжелый стеноз клапана легочной артерии иногда вызывает сердечную недостаточность у детей, но часто не проявляется в виде симптомов до взрослого возраста.
Симптомы включают боль в груди (стенокардию), одышку и обмороки.
Диагностика стеноза клапана легочной артерии
Физикальное обследование
Эхокардиография
С помощью стетоскопа врачи могут услышать характерный для легочного стеноза сердечный шум.
С помощью эхокардиографии можно получить изображение суженного отверстия клапана и определить количество крови, проходящей через клапан, таким образом оценив тяжесть стеноза.
Лечение стеноза клапана легочной артерии
Баллонная вальвулопластика
Лицам с симптомами и/или выраженным стенозом, обнаруженным с помощью эхокардиографии, может быть выполнена баллонная вальвулопластика. В ходе этой процедуры клапан растягивается с помощью катетера с баллоном на кончике, который вводится через вену, а затем продвигается к сердцу. Достигнув клапана, баллон раздувают, таким образом, разделяя створки клапана. В редких случаях клапан легочной артерии заменяют биопротезом.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Заболевания сердечных клапанов: предоставляет исчерпывающую информацию о диагностике и лечении заболеваний сердечных клапанов