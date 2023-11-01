Регургитация на клапане легочной артерии представляет собой утечку крови в обратном направлении через легочной клапан при расслаблении правого желудочка во время каждого сердечного цикла.

Легочная регургитация обычно не вызывает симптомов.

Врачи ставят диагноз по результатам медицинского осмотра и используют эхокардиографию для подтверждения диагноза.

Проводится лечение заболевания, обусловливающего это состояние.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).

Клапан легочной артерии находится в отверстии между правым желудочком и кровеносными сосудами, несущими кровь в легкие (легочные артерии). Легочный клапан открывается при сокращении правого желудочка и выталкивании крови в легкие. Если легочный клапан полностью не смыкается, часть крови из легочных артерий попадает назад в правый желудочек — так называемая регургитация. (См. также видео Клапанная регургитация).

Наиболее распространенной причиной легочной регургитации является:

аномальное повышение артериального давления в легких (легочная гипертензия).

Высокое давление обусловливает высокую нагрузку на клапан, что приводит к утечке крови через него.

Гораздо менее распространенные причины:

врожденные пороки клапана;

инфекция клапана (инфекционный эндокардит);

расширение легочной артерии;

хирургическое вмешательство для пластики порока сердца.

Легочная регургитация обычно не вызывает никаких симптомов. Иногда у пациентов отекают лодыжки, или появляется утомляемость.

Диагностика легочной регургитации Эхокардиография Часто легочную регургитацию обнаруживают во время обследования, выполняемого по другому поводу. С помощью стетоскопа врачи могут услышать характерный шум от движения крови, просачивающейся назад через клапан легочной артерии. С помощью эхокардиографии можно получить изображение пораженного клапана и определить степень выраженности утечки крови, то есть оценить тяжесть регургитации.

Лечение легочной регургитации Лечение основного заболевания Проводят лечение заболевания, вызвавшего легочную регургитацию. Лечение может включать прием лекарственных препаратов, таких как силденафил или босентан, снижающих легочную гипертензию. В очень редких случаях требуется замена клапана легочной артерии.