Первичный лимфатический отек вызван тем, что лимфатические сосуды в организме присутствуют в таком малом количестве, что не могут справиться со всей лимфой. При этом нарушении практически всегда страдают ноги. В редких случаях поражены руки.

Первичный лимфатический отек может быть вызван несколькими наследственными заболеваниями. Эти заболевания различаются в зависимости от возраста, когда отек становится заметным.

В редких случаях отек имеется уже при рождении, но обычно лимфатические сосуды еще в состоянии обрабатывать то небольшое количество лимфы, которое образуется у новорожденных. Чаще всего отек появляется в более позднем возрасте, когда объем лимфы увеличивается и переполняет имеющееся небольшое количество лимфатических сосудов.

Отек начинается постепенно на одной или обеих ногах. Первым признаком лимфатического отека может быть отечность стопы, вызывающая ощущение тесной обуви в конце дня. Обувь может оставлять вдавления на коже стопы. (У многих людей, которые не страдают лимфатическим отеком, отек возникает после долгого пребывания в положении стоя. Могут появляться выемки вокруг лодыжек после ношения укороченных носков, но углубления гораздо менее глубокие, чем при лимфатическом отеке, при этом характерных «подушек» вокруг вдавления не образуется).

На ранних стадиях первичного лимфатического отека отек уходит в приподнятом положении ноги. Заболевание усугубляется со временем. Отек становится все более выраженным и не исчезает полностью даже после ночного отдыха.