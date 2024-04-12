Лимфатический отек — это накопление лимфы в тканях, приводящее к развитию отечности.
При повреждении или закупорке (блокаде) лимфатических сосудов отток лимфы затрудняется, и она накапливается в тканях, вызывая отек.
Эластичные бинты или компрессионные чулки могут уменьшить отек.
(См. также Общие сведения о лимфатической системе).
Лимфатические узлы представляют собой крошечные органы в форме фасоли, фильтрующие лимфатическую жидкость. Они локализуются по всему телу, но отдельные скопления расположены прямо под кожей в области шеи, под мышками и в паховой области. Лимфатические узлы являются частью лимфатической системы, которая представляет собой один из механизмов защиты организма от распространения инфекции и злокачественных опухолей.
Лимфа — это прозрачная жидкость, состоящая из воды, белых кровяных клеток, белков и жиров, отфильтрованных из кровеносных сосудов в пространства между клетками. Часть этой жидкости поглощается обратно кровеносными сосудами, а остальная поступает в лимфатические сосуды. Лимфа затем проходит через лимфатические узлы, которые представляют собой специфические пункты сбора, где происходит фильтрация и уничтожение поврежденных клеток, инфекционных микроорганизмов и злокачественных клеток. При наличии большого количества инфекционных микроорганизмов или злокачественных клеток лимфатические узлы увеличиваются в размерах. Иногда эти микроорганизмы вызывают развитие инфекции в лимфатическом узле.
Причины лимфатического отека
Лимфатический отек возникает, если лимфатическая система не может должным образом дренировать лимфу из тканей, что приводит к развитию отека. Классификация лимфатического отека
Первичный лимфатический отек: вызван недоразвитием лимфатической системы
Вторичный лимфатический отек: вызван блокадой лимфатической системы
Первичный лимфатический отек
Первичный лимфатический отек вызван тем, что лимфатические сосуды в организме присутствуют в таком малом количестве, что не могут справиться со всей лимфой. При этом нарушении практически всегда страдают ноги. В редких случаях поражены руки.
Первичный лимфатический отек может быть вызван несколькими наследственными заболеваниями. Эти заболевания различаются в зависимости от возраста, когда отек становится заметным.
В редких случаях отек имеется уже при рождении, но обычно лимфатические сосуды еще в состоянии обрабатывать то небольшое количество лимфы, которое образуется у новорожденных. Чаще всего отек появляется в более позднем возрасте, когда объем лимфы увеличивается и переполняет имеющееся небольшое количество лимфатических сосудов.
Отек начинается постепенно на одной или обеих ногах. Первым признаком лимфатического отека может быть отечность стопы, вызывающая ощущение тесной обуви в конце дня. Обувь может оставлять вдавления на коже стопы. (У многих людей, которые не страдают лимфатическим отеком, отек возникает после долгого пребывания в положении стоя. Могут появляться выемки вокруг лодыжек после ношения укороченных носков, но углубления гораздо менее глубокие, чем при лимфатическом отеке, при этом характерных «подушек» вокруг вдавления не образуется).
На ранних стадиях первичного лимфатического отека отек уходит в приподнятом положении ноги. Заболевание усугубляется со временем. Отек становится все более выраженным и не исчезает полностью даже после ночного отдыха.
Первичные лимфатические отеки
Расстройство
Возраст при развитии симптома
Комментарии
Врожденный лимфатический отек
До 2 лет
Подвид заболевания, так называемая болезнь Милроя, также вызывает желтуху (пожелтение кожи и белков глаз) и диарею.
Ранняя лимфедема
2–35 лет
Обычно наблюдается у женщин в начале менструации
Болезнь Мейжа, подтип, также вызывает избыточный рост ресниц, волчью пасть и отек ног, рук и лица.
Поздняя лимфедема
Возраст больше 35 лет
У некоторых (но не всех) больных могут быть члены семьи с этим заболеванием.
Вторичный лимфатический отек
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Вторичный лимфатический отек встречается чаще, чем первичный; на его долю приходится подавляющее большинство случаев. Как правило, он возникает после обширного хирургического вмешательства, особенно после лечения злокачественных опухолей, в ходе которого удаляются лимфатические узлы и лимфатические сосуды, или после лучевой терапии. Например, рука, как правило, отекает после удаления лимфатических узлов в подмышечной впадине, чаще всего в качестве лечения злокачественной опухоли молочной железы.
Рубцевание лимфатических сосудов в результате повторного заражения также может вызвать вторичный лимфатический отек, однако этот тип рубцевания встречается очень редко, только у людей с инфекционным заболеванием, вызванным тропическим паразитом под названием филярия (филяриоз).
При вторичном лимфатическом отеке кожа выглядит здоровой, но припухшей или отекшей. Нажатие на пораженный участок пальцем не оставляет значительного вдавления, как это происходит в случае отека из-за недостаточного кровотока в венах. В редких случаях, в частности, при филяриозе, размер отекшей конечности становится чрезвычайно большим, а кожа — настолько толстой и ребристой, что выглядит почти как слоновья кожа. Это нарушение носит название слоновость.
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Диагностика лимфатического отека
Обследование врачом;
Иногда визуализирующие исследования
Диагноз лимфатического отека обычно основывается на симптомах пациента. Иногда для определения места блокады необходимо визуализирующее исследование, например, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
В районах распространения филяриоза могут потребоваться анализы на наличие паразита.
Лечение лимфатического отека
Уменьшение накопления жидкости
иногда хирургическое вмешательство.
Лимфатический отек неизлечим.
Лечение лимфатического отека обычно включает в себя меры по снижению нарастания объема лимфы в конечностях. Они могут включать:
ручной лимфатический дренаж;
упражнения для конечности;
компрессионные бинты или чулки;
массаж конечности с помощью пневматических компрессионных массажных чулок или рукавов.
Людям с легким лимфатическим отеком может помочь ручной лимфатический дренаж. Конечность приподнимается и вручную массируется для отведения жидкости из нее. Специальные упражнения для конечности и ношение компрессионных чулок на ногах или специальных рукавов на руках также может уменьшить выраженность отека.
Лица с более тяжелым заболеванием, чтобы уменьшить отек, могут каждый день в течение нескольких часов, в зависимости от степени выраженности симптомов, носить пневматические компрессионные чулки. После того, как отек уменьшится, пациент должен носить градуированные эластичные чулки до уровня колена или выше каждый день с момента утреннего подъема и до отхода ко сну. Эти чулки оказывают давление на лодыжку и меньше давят на ногу. Эти мероприятия контролируют отек до некоторой степени.
В случае лимфатического отека на руке для снижения его выраженности можно каждый день использовать пневматические рукава, похожие на пневматические чулки для ног. Также выпускаются эластичные рукава.
Первичный и вторичный лимфатический отек иногда лечат хирургическим путем, чтобы удалить распухшие ткани под кожей и сформировать новые каналы оттока лимфы.
Пациенты с лимфатическим отеком могут предотвратить усугубление симптомов, избегая жары, интенсивной физической нагрузки и ношения плотной одежды на пораженной руке или ноге. Уход за кожей и ногтями требует тщательности и аккуратности. Врачи стараются избегать выполнения медицинских процедур, таких как вакцинация, взятие крови, измерение артериального давления и размещение внутривенных устройств в пораженной руке.