Эритромелалгия представляет собой редкий синдром, при котором происходит периодическое расширение мелких артерий (артериол) кожи, вызывающее жгучую боль, местное повышение температуры кожи и покраснение стоп или, реже, кистей.

Эритромелалгия относится к функциональным заболеваниям периферических артерий. Как правило, причина эритромелалгии неизвестна. В таких случаях заболевание начинается в возрасте от 20 лет и старше. Редкая наследственная форма эритромелалгии начинается с самого рождения или в детстве.

Реже нарушение связано с использованием некоторых лекарственных препаратов, таких как нифедипин (лекарственный препарат, который используется для лечения повышенного артериального давления) или бромокриптин (лекарственный препарат, используемый для лечения болезни Паркинсона и других заболеваний).

Эритромелалгия иногда также возникает у лиц, у которых имеют место:

Эритромелалгия обычно развивается в течение 2–3 лет до того, как диагностируется другое основное заболевание.

Симптомы включают жгучую боль в стопах или кистях с местным повышением температуры и покраснением. Приступы, как правило, вызваны подъемом температуры окружающей среды свыше 29 °C. Симптомы могут оставаться легкими в течение многих лет, но могут прогрессировать и стать причиной полной потери трудоспособности.

Диагноз эритромелалгии основывается на симптомах и местном повышении температуры кожи. Как правило, для выявления основного заболевания назначают анализы, такие как общий анализ крови. Генетическое тестирование может подтвердить диагноз наследственной эритромелалгии у пациента с развитием симптомов заболевания в детстве. Заболевшие должны получить генетическую консультацию, поскольку шанс передачи заболевания по наследству составляет 50%.