Аневризмы артерий рук, ног и сердца

Большинство аневризм подколенных и бедренных артерий не вызывают симптомов и обнаруживаются при проведении визуализирующих исследований по другим причинам. Тем не менее, внутри аневризмы могут формироваться кровяные сгустки. Оторвавшиеся сгустки крови называются эмболами. Эмболы могут перемещаться с током крови, пока не заблокируют артерию. Если они блокируют артерию голени или стопы, закупорка приводит к внезапному приступу сильной боли, онемению, похолоданию и, возможно, побледнению стопы.

Эмболы из аневризмы сонной артерии могут блокировать артерию головного мозга и вызывать инсульт.

Эмболы из аневризм в артериях сердца (венечных артериях) могут приводить к симптомам инфаркта миокарда (например, боль в груди и затрудненное дыхание).

В отличие от аневризм аорты или мозговых артерий, разрыв аневризмы подколенной, бедренной, венечной и сонной артерий происходит редко.

При инфицировании аневризмы у людей может наблюдаться жар, боль и потеря массы тела.