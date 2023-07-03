Аневризмы артерий рук, ног и сердца

Аневризма представляет собой выпячивание (расширение) в стенке артерии.
(См. также Аневризмы ветвей аорты и Аневризмы головного мозга).
Аневризмы могут возникать в любой артерии. Наиболее часто аневризмы возникают в аорте — большой артерии, по которой кровь течет от сердца ко всему телу. Аорта располагается в туловище. Аневризмы могут также возникать в артериях за пределами туловища, в том числе в
ногах (бедренные артерии в бедрах, подколенные артерии в коленном сгибе);
головном мозге (церебральные артерии).
сердце (венечные артерии);
шее (сонные артерии);
Аневризмы сонных артерий встречаются редко. У пожилых людей аневризмы развиваются чаще, чем у молодых.
Причины
Причиной многих аневризм являются:
слабость стенки артерии, которая присутствует при рождении (врожденная);
атеросклероз (вызванный накоплением бляшек в стенках кровеносных артерий).
Причиной других аневризм являются:
травмы, вызванные колотыми или огнестрельными ранениями;
бактериальные или грибковые инфекции в стенке артерии, которые развиваются после использования внутривенных запрещенных наркотиков, таких как героин.
Инфекции стенки артерий, прежде чем распространиться на стенку артерии, как правило, возникают в других частях тела, обычно на сердечном клапане.
Симптомы
Большинство аневризм подколенных и бедренных артерий не вызывают симптомов и обнаруживаются при проведении визуализирующих исследований по другим причинам. Тем не менее, внутри аневризмы могут формироваться кровяные сгустки. Оторвавшиеся сгустки крови называются эмболами. Эмболы могут перемещаться с током крови, пока не заблокируют артерию. Если они блокируют артерию голени или стопы, закупорка приводит к внезапному приступу сильной боли, онемению, похолоданию и, возможно, побледнению стопы.
Эмболы из аневризмы сонной артерии могут блокировать артерию головного мозга и вызывать инсульт.
Эмболы из аневризм в артериях сердца (венечных артериях) могут приводить к симптомам инфаркта миокарда (например, боль в груди и затрудненное дыхание).
В отличие от аневризм аорты или мозговых артерий, разрыв аневризмы подколенной, бедренной, венечной и сонной артерий происходит редко.
При инфицировании аневризмы у людей может наблюдаться жар, боль и потеря массы тела.
Диагностика
Диагностическая визуализация
Врачи могут диагностировать аневризмы сосудов ног или рук при пальпации пульсирующего образования в пораженной артерии. Для подтверждения диагноза назначают УЗИ или компьютерную томографию (КТ).
Аневризмы артерий сердца требуют других визуализирующих исследований, таких как стандартная ангиография, КТ-ангиография или магнтино-резонансная ангиография.
Инфицированные аневризмы обычно имеют отличительные признаки при визуализирующем исследовании. Для выявления повышенного количества лейкоцитов и повышенного уровня воспалительных белков проводятся анализы крови, а для идентификации возбудителя, инфицирующего аневризму, проводят посевы.
Лечение
Хирургическое или пластика с помощью стент-графта
Врач выполняет пластику аневризмы в нижней части тела при размерах аневризмы, превышающих диаметр обычного кровеносного сосуда в два раза, или если у ранее бессимптомного пациента с установленным диагнозом аневризмы развиваются симптомы. Пластика аневризм сосудов рук обычно проводится сразу, даже при отсутствии симптомов у пациента, в связи с более высокой вероятностью образования тромбов в этих кровеносных сосудах.
В случае аневризмы подколенной артерии размером более 1 дюйма (2,5 сантиметра) в диаметре обычно выполняют открытое хирургическое вмешательство или установку стент-графта внутри аневризмы. Стент-графт представляет собой полую трубку из синтетического материала с упругой сеткой в стенке. Сетчатая стенка, как в складной соломке, позволяет сжать стент до достаточно малых размеров, чтобы его можно было ввести в артерию по длинному тонкому проводнику. Врач проводит стент через артерию к аневризме. Затем стент-графт открывают, формируя устойчивый канал для потока крови. Стент-графты могут также использоваться для лечения аневризм венечных артерий, хотя иногда таким пациентам требуется операция аорто-коронарного шунтирования.
При аневризмах бедренных и сонных артерий также могут выполнять хирургическую пластику.
При инфицированных аневризмах обычно необходимо лечение антибиотиками или противогрибковыми препаратами, но может потребоваться открытое хирургическое вмешательство или пластика с использованием стент-графта в зависимости от локализации аневризмы, ее размеров и степени поражения инфекцией.