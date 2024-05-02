Общие сведения о заболевании перикарда

Перикард — эластичная оболочка, окружающая сердце и состоящая из двух слоев (листков).

Перикард поддерживает сердце в его нормальном положении, помогает предохранять сердце от переполнения кровью и защищать его от поражения инфекцией, проникающей в грудную клетку. Тем не менее, перикард не является жизненно важным органом. Удаление перикарда оказывает незначительный эффект на эффективность работы сердца.

Как правило, перикард содержит достаточно смазочной жидкости между двумя слоями, позволяющей им легко скользить друг по другу. Между двумя слоями сохраняется очень небольшая полость. Однако при некоторых заболеваниях в этой полости (так называемом перикардиальном пространстве) накапливается дополнительная жидкость, что приводит к ее расширению.

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В редких случаях перикард отсутствует при рождении или в нём имеются дефекты, такие, как слабые места или отверстия. Эти дефекты могут быть опасны, потому что сердце или крупный кровеносный сосуд может выпячиваться (по типу грыжи) через отверстие в перикарде и ущемляться в нем. В таких случаях смерть может произойти в течение нескольких минут. Поэтому такие дефекты, как правило, восстанавливают хирургическим путем. Если восстановление не представляется возможным, то может быть показано удаление всего перикарда. Другие заболевания перикарда могут быть результатом инфекции, травмы, влияния лекарственных препаратов или метастазов опухоли.

Наиболее распространенным заболеванием перикарда является воспаление (перикардит). Перикардит может быть:

острым (воспаление, возникающее вскоре после инициирующего события);

подострым (воспаление, возникающее от нескольких недель до нескольких месяцев после инициирующего заболевания);

хроническим (воспаление длительностью свыше 6 месяцев).

Прочие заболевания перикарда включают:

Перикардиальный выпот

Констриктивный перикардит

Фиброз перикарда

Перикардиальный выпот представляет собой скопление жидкости в перикарде. Тампонада сердца возникает, если обширный перикардиальный выпот препятствует надлежащему наполнению сердца кровью и, таким образом, препятствует тому, чтобы сердце качало достаточно крови к остальным органам и тканям.

Констриктивный перикардит встречается редко и возникает при скоплении густой и волокнистой жидкости, которая склеивает слои перикарда. Констриктивный перикардит может быть транзиторным, например, если он вызван инфекцией, или хроническим, если он возникает после расстройства, ставшего причиной острого перикардита.

Фиброз перикарда (утолщение и рубцевание перикарда) может развиться после перикардита, вызванного инфекцией с гноевидным перикардиальным выпотом (гнойный перикардит). Фиброз перикарда также может развиваться вследствие системного ревматического заболевания, такого как ревматоидный артрит. У пациентов старшей возрастной группы частыми причинами являются раковые опухоли, инфаркт миокарда и туберкулез. Фиброз перикарда отличается от констриктивного перикардита тем, что он, как правило, вызывает меньше структурных повреждений и чаще всего не нарушает насосную функцию сердца.

Гемоперикард (скопление крови в перикарде) может приводить к перикардиту, фиброзу перикарда или тампонаде сердца. Частые причины включают травму грудной клетки, травму в результате медицинских процедур, например, катетеризация сердца и установка водителя сердечного ритма, а также разрыв аневризмы грудной аорты.