Рентгенография органов грудной клетки

Рентгенологическое исследование — это разновидность медицинской визуализации, при которой для получения изображений костей и мягких тканей используются очень низкие дозы радиоактивного излучения. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки иногда применяется у людей с подозрением на заболевание сердца.

Людям с подозрением на заболевание сердца выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки в передней и боковой проекции. Как правило, человек находится в вертикальном положении, но рентгенография грудной клетки может выполняться и у лиц, лежащих в постели, если они не способны встать. Затем аппарат пропускает пучок ретгеновских лучей через тело человека и записывает снимок на рентгеновской пленке. Это исследование не причиняет боли.

На рентгеновском снимке отображается форма и размер сердца и контуры крупных кровеносных сосудов в легких и грудной клетке. Хорошо заметны отклонения формы и размеров сердца и аномалии, такие как отложения кальция в кровеносных сосудах. По результатам рентгенологического исследования также можно получить информацию о состоянии легких, в частности, об отклонениях структуры кровеносных сосудов легких и наличии жидкости в легких или вокруг них.

Расширение сердца Изображение © Springer Science+Business Media

С помощью рентгеновского снимка можно обнаружить расширение границ сердца, которое часто возникает из-за сердечной недостаточности или заболевания сердечного клапана. Рентгенологическое исследование иногда может быть целесообразным при диагностике констриктивного перикардита, поскольку выявляет отложения кальция в оболочке, окружающей сердце (перикарде).

Появление кровеносных сосудов легких на снимке часто более информативно для постановки диагноза, чем внешний вид самого сердца. Например, расширение легочных артерий (артерий, которые несут кровь от сердца к легким) и сужение артерий внутри легочной ткани позволяет предположить повышение давления крови в легочных артериях, что может привести к утолщению мышечной стенки правого желудочка (нижняя камера сердца, которая перекачивает кровь через легочные артерии в легкие).