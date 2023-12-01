Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) сердца

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — это разновидность медицинской визуализации, называемая радиоизотопным сканированием. Регистрируя радиацию после введения радиоактивного материала, ПЭТ создает изображения, которые могут предоставить информацию о функции сердечной мышцы.

Для выполнения ПЭТ используется вещество, необходимое для функционирования клеток сердца (например, кислород или сахар), меченое радиоактивным веществом (радионуклид), который испускает позитроны (электроны с положительным зарядом). Меченое питательное вещество вводится в вену и достигает сердца в течение нескольких минут. Датчик обнаруживает позитроны и использует их для создания изображения исследуемой части тела.

ПЭТ, обычно в сочетании с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ), используется для определения количества крови, которое достигает различных участков сердечной мышцы, а также, чтобы понять, как различные участки сердечной мышцы усваивают (метаболизируют) различные вещества. Например, при введении меченого сахара можно определить, какие участки сердечной мышцы имеют недостаточное кровоснабжение, поскольку эти участки используют больше сахара, чем в норме. КТ создает послойные срезы этих областей, а затем объединяет их для получения подробных трехмерных изображений.

При использовании ПЭТ-КТ получают более четкие снимки, чем при других процедурах с использованием радиоизотопов, и она может использоваться для проведения нагрузочной пробы. Тем не менее, процедура является дорогостоящей и не столь широко доступна, как однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Она используется в научных исследованиях, а также в тех случаях, когда с помощью простых, менее дорогостоящих процедур невозможно сделать определенного вывода.