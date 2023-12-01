Катетеризацию легочной артерии также можно использовать для измерения давления в правых камерах сердца и для оценки давления в левых камерах сердца, измерения объема крови, который сердце перекачивает за минуту (сердечного выброса), резистентности кровотоку в артериях, которые несут кровь от сердца (периферического сопротивления) и объема крови.
Легочная артерия — это артерия, которая несет кровь из правых отделов сердца в легкие. При катетеризации легочной артерии катетер вводят через правое предсердие и желудочек в легочную артерию. С помощью этой процедуры изредка можно получить полезную информацию об общей функции сердца у лиц в критическом состоянии, которым вводят жидкости внутривенно. К таким лицам относятся пациенты с серьезными заболеваниями сердца или легких (такими как сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма или тромбоэмболия легочной артерии, сопровождающиеся осложнениями), пациенты, только что перенесшие операцию на сердце, пациенты в состоянии шока и пациенты с серьезными ожогами.
Катетеризацию легочной артерии также выполняют для измерения давления в правых камерах сердца и для оценки давления в левых камерах сердца, измерения объема крови, который сердце перекачивает за минуту (сердечного выброса), резистентности кровотоку в артериях, которые несут кровь от сердца (периферического сопротивления) и объема крови. С помощью этой процедуры можно получить полезную информацию о причинах снижения артериального давления у пациента (например, тампонада сердца) или установить этиологию затрудненного дыхания (например, сердечная недостаточность или легочная гипертензия).
Эта процедура может вызвать осложнения, но они, как правило, встречаются редко. Они включают образование воздушного кармана между слоями оболочки, покрывающей легкие (пневмоторакс), нарушения сердечного ритма (аритмии), инфекции, травму или свертывание крови в легочной артерии и травму артерии или вены.
Как проводится катетеризация легочной артерии
Как и при катетеризации правых отделов сердца, катетер с баллоном на конце вставляют в вену, как правило, в области шеи, под ключицей, в паху или в руке и продвигают по направлению к сердцу. Кончик катетера проводят через верхнюю или нижнюю полую вену (крупные вены, которые возвращают кровь к сердцу от верхней и нижней частей тела), через правое предсердие и правый желудочек в легочную артерию. Баллон на кончике катетера размещают в легочной артерии. Чтобы убедиться, что кончик катетера попал в нужное место, выполняют рентгеновский снимок грудной клетки или рентгеноскопию (процедура получения изображения на экране с помощью рентгеновских лучей).
Баллон раздувается, временно блокируя легочную артерию, чтобы можно было измерить давление в капиллярах легких (давление заклинивания в легочных капиллярах). Это измерение является косвенным способом определения давления в левом предсердии. С помощью катетера могут быть взяты образцы крови для измерения уровней кислорода и углекислого газа в крови.