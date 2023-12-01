Катетеризацию легочной артерии также можно использовать для измерения давления в правых камерах сердца и для оценки давления в левых камерах сердца, измерения объема крови, который сердце перекачивает за минуту (сердечного выброса), резистентности кровотоку в артериях, которые несут кровь от сердца (периферического сопротивления) и объема крови.

Легочная артерия — это артерия, которая несет кровь из правых отделов сердца в легкие. При катетеризации легочной артерии катетер вводят через правое предсердие и желудочек в легочную артерию. С помощью этой процедуры изредка можно получить полезную информацию об общей функции сердца у лиц в критическом состоянии, которым вводят жидкости внутривенно. К таким лицам относятся пациенты с серьезными заболеваниями сердца или легких (такими как сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма или тромбоэмболия легочной артерии, сопровождающиеся осложнениями), пациенты, только что перенесшие операцию на сердце, пациенты в состоянии шока и пациенты с серьезными ожогами.

Катетеризацию легочной артерии также выполняют для измерения давления в правых камерах сердца и для оценки давления в левых камерах сердца, измерения объема крови, который сердце перекачивает за минуту (сердечного выброса), резистентности кровотоку в артериях, которые несут кровь от сердца (периферического сопротивления) и объема крови. С помощью этой процедуры можно получить полезную информацию о причинах снижения артериального давления у пациента (например, тампонада сердца) или установить этиологию затрудненного дыхания (например, сердечная недостаточность или легочная гипертензия).

Эта процедура может вызвать осложнения, но они, как правило, встречаются редко. Они включают образование воздушного кармана между слоями оболочки, покрывающей легкие (пневмоторакс), нарушения сердечного ритма (аритмии), инфекции, травму или свертывание крови в легочной артерии и травму артерии или вены.

Катетеризация легочной артерии 3D модель