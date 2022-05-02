Воздействие старения на сердце и кровеносные сосуды

С возрастом сердце подвергается изменениям. Многие изменения вызываются заболеваниями сердца, которые с возрастом становятся все более распространенными. Другие изменения связаны со старением как таковым. (См. также Строение и функции сердца).

С возрастом сердце у людей несколько увеличивается в размерах, стенки его утолщаются, а объем камер слегка возрастает. Увеличение размера происходит главным образом из-за увеличения размера отдельных мышечных клеток сердца. Более толстые стенки также становятся более жесткими, из-за чего камеры не могут наполняться необходимым объемом крови перед каждым сокращением желудочка. Связанная с возрастом потеря эластичности стенок сердца приводит к тому, что левый желудочек до конца не заполняется кровью, что может иногда приводить к сердечной недостаточности (так называемая диастолическая сердечная недостаточность или сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса), особенно у пожилых людей с другими заболеваниями, такими как повышенное артериальное давление, ожирение и диабет.

Во время отдыха сердце у пожилых людей функционирует почти так же, как у более молодых, за исключением некоторого снижения частоты сердечных сокращений (число сердечных сокращений в минуту). Кроме того, во время физической нагрузки частота сердечных сокращений у пожилых людей не увеличивается в такой степени, как у молодых.

Стенки артерий и артериол становятся толще, а пространство внутри артерий несколько расширяется. Теряются упругие волокна в стенках артерий и артериол. Вместе взятые, эти изменения делают сосуды более жесткими и менее упругими (см. рисунок Атеросклероз). Поскольку артерии и артериолы менее эластичны, артериальное давление не может быстро перераспределиться при вставании, так что при резком переходе в вертикальное положение пожилые люди подвержены риску головокружения или, в некоторых случаях, падения в обморок.

Поскольку артерии и артериолы с возрастом становятся менее эластичными, они не могут так быстро расслабляться в ходе ритмических сокращений сердца. В результате этого артериальное давление при сокращении сердца (во время систолы) возрастает на большую величину, чем у более молодых людей, — и иногда выходит за пределы нормы. Повышенное артериальное давление во время систолы с нормальным артериальным давлением во время диастолы очень распространено среди пожилых людей. Такое нарушение называется изолированной систолической гипертензией. (См. также Биология кровеносных сосудов).

Многие проявления старения, отражающиеся на сердце и кровеносных сосудах, можно замедлить посредством регулярных физических нагрузок. Физические нагрузки помогают людям в возрасте сохранять функциональное состояние не только сердечно-сосудистой системы, но и мышц. Физические нагрузки полезны всем, вне зависимости от возраста.