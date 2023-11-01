Метаболическая и бариатрическая хирургия

Метаболическая и бариатрическая (для снижения массы тела) хирургия изменяет желудок и/или кишечник, чтобы вызвать потерю массы тела у людей с ожирением или избыточным весом, а также метаболическими нарушениями, связанными с ожирением (такими как сахарный диабет или аномальные уровни липидов), или другими связанными с массой тела осложнениями (например, повышенным артериальным давлением, синдромом апноэ во сне или заболеванием сердца).

В Соединенных Штатах Америки ежегодно проводят более 260 000 бариатрических хирургических вмешательств. Это составляет почти две трети от общего числа бариатрических операций, выполняемых в мире. Эти операции приводят к значительному снижению массы тела. Люди могут терять половину своего избыточного веса и даже больше, от 36 до 73 кг. Сначала снижение массы тела происходит быстро, а затем постепенно замедляется в течение примерно от 1 до 2 лет. Снижение массы тела часто сохраняется многие годы. Снижение массы тела значительно уменьшает тяжесть и риск возникновения медицинских проблем, связанных с весом (таких как синдром апноэ во сне и сахарный диабет). Оно благотворно влияет на настроение, самоуважение, телесный образ, уровень активности, способность работать и взаимодействовать с другими людьми.

Специалисты в области бариатрической хирургии рекомендуют хирургическое вмешательство людям с индексом массы тела (ИМТ) более 35, независимо от других заболеваний, а также людям с ИМТ от 30 до 34,9 с метаболическими нарушениями (такими как сахарный диабет и заболевания сердца). Многие из этих людей также соответствуют критериям назначения лекарственных препаратов для снижения массы тела. В настоящее время изучается, как использовать эти лекарственные препараты в сочетании с хирургическим вмешательством.

Для назначения хирургического вмешательства человек должен также:

Понимать риски и побочные эффекты метаболической и бариатрической хирургии.

Иметь мотивацию произвести изменения в рационе питания и образе жизни, которые требуются после хирургического вмешательства.

Испробовать другие методы снижения массы тела.

Быть физически и психически способным перенести хирургическое вмешательство.

Специфические исследования перед хирургическим вмешательством и продолжительность периода между направлением и хирургическим вмешательством могут варьироваться в зависимости от страховой компании пациента.

Обычно один только возраст не является значимым фактором при рассмотрении возможности метаболической и бариатрической хирургии. У людей моложе 18 лет метаболическая и бариатрическая хирургия показала хорошие краткосрочные и долгосрочные результаты.

Хирургическое вмешательство не показано при наличии у человека:

неконтролируемого психического расстройства (например, серьезной депрессии);

расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ;

онкологического заболевания, которое не находится в состоянии ремиссии, или другого опасного для жизни заболевания.

Виды метаболических и бариатрических хирургических вмешательств Метаболические и бариатрические хирургические вмешательства проводятся одним из двух методов: Минимально инвазивное хирургическое вмешательство

Открытое абдоминальное хирургическое вмешательство Обычно используются минимально инвазивные методы — лапароскопия или роботизированные процедуры. При лапароскопических процедурах в небольшой разрез около пупка вводится трубка, оснащенная камерой (лапароскоп). Затем в брюшную полость вводятся еще четыре-шесть хирургических инструментов через такие же небольшие разрезы. При выполнении роботизированных процедур хирург использует роботизированные руки для удержания инструментов, введенных через небольшие разрезы, и манипулирования ими. Традиционное открытое хирургическое вмешательство предполагает длинный разрез вверх и вниз по средней части брюшной полости и теперь выполняется только в определенных случаях. Минимально инвазивные методы приводят к уменьшению боли и сокращению времени заживления по сравнению с открытым хирургическим вмешательством. Метаболическое и бариатрическое хирургическое вмешательство может включать: Уменьшение размера желудка, иногда с шунтированием части тонкой кишки (например, шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по Ру)

Эндоскопические процедуры (например, введение в желудок баллона) Обе эти процедуры ограничивают количество пищи, которое может съесть человек. Кроме того, они приводят к изменениям в метаболизме и гормонах, способствующих снижению массы тела, например, заставляя людей раньше чувствовать насыщение. Наиболее распространенные процедуры, выполняемые в Соединенных Штатах Америки, включают следующие: Рукавная резекция желудка

Шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по Ру

Ревизионные процедуры (например, уменьшение размера желудочного мешочка)

Билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключением (БПШ/ДП)

Одноанастомозное дуодено-подвздошное шунтирование с рукавной резекцией желудка

Эндоскопические процедуры

Регулируемое бандажирование желудка Некоторые процедуры, такие как вертикальная бандажная гастропластика и регулируемое бандажирование желудка, сейчас проводятся редко. Рукавная резекция желудка Рукавная резекция желудка является наиболее часто используемой метаболической и бариатрической хирургической процедурой в Соединенных Штатах Америки. Она вызывает значительное и устойчивое снижение массы тела. Большая часть желудка удаляется, и желудок превращается в узкую трубку (рукав), по форме напоминающую банан. Тонкая кишка остается без изменений. В результате рукав вмещает меньше пищи и, таким образом, уменьшает количество потребляемых калорий. Люди также чувствуют себя менее голодными. Рукавная резекция желудка приводит к определенным гормональным изменениям, в результате которых может быстрее наступать чувство насыщения, что также может способствовать снижению массы тела. Эти изменения также улучшают использование организмом глюкозы, возможно, помогая снизить тяжесть сахарного диабета. Серьезные осложнения встречаются редко. Инфекция может возникнуть, если содержимое желудка вытекает за пределы рукава. Может развиться или усугубиться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Людям со значимыми симптомами ГЭРБ перед хирургическим вмешательством могут рекомендовать отказаться от рукавной резекции желудка. При любой хирургической процедуре может возникнуть серьезное кровотечение. Шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по Ру В ходе шунтирования желудка с гастроеюноанастомозом по Ру от желудка отделяют небольшую его часть, формируя небольшой желудочный кармашек. В результате, количество пищи, которое человек может съесть за один раз, значительно уменьшается. Желудочный мешочек соединяется с нижней частью тонкой кишки (которая называется тощей кишкой). Таким образом, большая часть желудка и тонкой кишки исключается из пищеварения. Это шунтирование имеет Y-образную форму — отсюда и его название. Отверстие между кармашком и кишечником делается узким. В результате пища из кармашка медленно движется в кишечник, и люди могут дольше испытывать чувство насыщения. Поскольку пища обходит нижнюю отключенную часть желудка и верхнюю часть тонкой кишки (двенадцатиперстную кишку), где происходит большая часть пищеварения и всасывания, количество усвоенной пищи и калорий сокращается. Обойденные части желудка и двенадцатиперстной кишки затем присоединяются к нижней части тонкого кишечника, чтобы пищеварительные соки (желчные кислоты, вырабатываемые печенью и ферментами поджелудочной железы) по-прежнему могли смешиваться с пищей, и пища могла перевариваться. Кроме того, питательные вещества, включая витамины и минералы, все равно могут всасываться, благодаря чему снижается риск недостаточности питания. Обходной желудочный анастомоз (и рукавная резекция желудка) приводит к некоторым гормональным изменениям. Эти изменения могут быть причиной того, что человек быстрее чувствует насыщение, и могут содействовать снижению массы тела. Эти изменения также улучшают использование организмом глюкозы (сахара), возможно, помогая снизить тяжесть сахарного диабета или способствуя его разрешению. Большинство людей проводят в больнице одну ночь или больше. У многих людей, которым был сделан обходной желудочный анастомоз, употребление продуктов с высоким содержанием жира и сахара-рафинада может вызвать демпинг-синдром. Симптомы демпинг-синдрома включают несварение желудка, тошноту, диарею, боль в животе, повышенное потоотделение, головокружение и слабость. Демпинг-синдром возникает, когда непереваренная пища слишком быстро перемещается из желудка в тонкую кишку. Подобно рукавной резекции желудка, осложнения шунтирования желудка могут включать инфекцию, если содержимое желудка вытекает из желудка через новые соединения, и кровотечение. Закупорка кишечника — это редкое осложнение, которое может возникать в любое время после хирургического вмешательства. Обход части пищеварительного тракта Ревизионные процедуры Иногда требуется вторая (так называемая ревизионная) процедура, когда пациент не достиг целевого веса или снова набрал вес, который он потерял, или из-за другого осложнения. Например, если после рукавной резекции желудка развивается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ можно лечить путем шунтирования желудка с гастроеюноанастомозом по Ру. Ревизионные процедуры могут быть более сложными и иметь несколько более высокий риск осложнений, чем исходное хирургическое вмешательство. Однако эти процедуры безопасны и эффективны при выполнении опытными бариатрическими хирургами. Тип ревизионной процедуры зависит от исходной процедуры и причины ревизии. Например, если был выполнен обходной желудочный анастомоз, желудочный мешочек может растягиваться, и его необходимо уменьшить. Или же хирурги могут укоротить часть тонкой кишки, прикрепленную к желудку. Эти процедуры снижают всасывание калорий и питательных веществ, а также количество пищи, которое человек может съесть. Перед ревизионной процедурой обычно проводят эндоскопию. Гибкий зонд с оптической системой вводят через рот и горло для обследования верхней части пищеварительного тракта. Также могут быть проведены рентгенологические исследования с барием. Рентгенологическое исследование проводится после того, как человек проглатывает барий, который очерчивает пищеварительный тракт и помогает врачам выявить там аномалии. Билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключением На билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключением приходится меньше 5 % бариатрических операций, выполняемых в США. Однако количество процедур, выполняемых каждый год, увеличивается. Билиопанакреатическое шунтирование с дуоденальным переключением обычно проводится только у людей с очень тяжелым ожирением. Эта процедура состоит из трех основных этапов: Рукавная резекция желудка

Отделение первой части тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки)

Формирование связи между нижней частью тонкой кишки (подвздошной кишкой) и двенадцатиперстной кишкой Между двумя частями подвздошной кишки делается дополнительное соединение, чтобы создать Y-образный анастомоз, аналогичный тому, который формируется в ходе шунтирования желудка с гастроеюноанастомозом по Ру. Сначала выполняется рукавная резекция желудка, чтобы удалить большую часть желудка. После этого первую часть тонкой кишки (двенадцатиперстную кишку) отделяют сразу после окончания желудка. Нижняя часть кишечника (подвздошная кишка) прикрепляется к двенадцатиперстной кишке, так что пища проходит через рукав от начала двенадцатиперстной кишки до подвздошной кишки. Затем выполняется второе соединение между двумя частями подвздошной кишки. Таким образом, большая часть средней части тонкой кишки (тощей кишки) обходится. В результате пищеварительные соки (желчные кислоты и ферменты поджелудочной железы) не могут настолько же хорошо смешиваться с пищей, как это обычно происходит, и всасывание питательных веществ и калорий сокращается. Снижение массы тела является существенным, но если не принимать пищевые добавки, может возникать дефицит различных питательных веществ. После этой процедуры врачи проводят анализы для выявления дефицита витаминов и минералов. Билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключением также может помочь людям с метаболическим синдромом. Билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключением может быть выполнено в виде одной или двух процедур: сначала только рукавная резекция желудка, затем билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключением после первоначального снижения массы тела. Одноанастомозное дуодено-подвздошное шунтирование с рукавной резекцией желудка Одноанастомозное дуодено-подвздошное шунтирование с рукавной резекцией желудка напоминает билиопанкреатическое шунтирование с дуоденальным переключением, но несколько проще и быстрее, а риск дефицита питательных веществ меньше, поскольку часть тонкой кишки, в которой всасываются питательные вещества, длиннее. Основное отличие заключается в том, что одноанастомозное дуодено-подвздошное шунтирование с рукавной резекцией желудка предполагает создание только одного соединения. Сначала выполняется рукавная резекция желудка для удаления большой части желудка, и формируется желудок меньшего размера в форме банана. После этого первую часть тонкой кишки (двенадцатиперстную кишку) отделяют сразу под желудком. Другой разрез делается на расстоянии нескольких десятков сантиметров от нижнего конца тонкой кишки (подвздошной кишки). Затем отсеченный конец двенадцатиперстной кишки, прикрепленный к желудку, соединяется с подвздошной кишкой. Поскольку длина этого нового сегмента тонкой кишки остается относительно большой, всасывается больше питательных веществ. После этой процедуры люди по-прежнему должны принимать пищевые добавки и находиться под наблюдением на предмет дефицита, хотя вероятность его возникновения ниже, чем после билиопанкреатического шунтирования с дуоденальным переключением. Снижение массы тела является значительным и устойчивым, люди чувствуют себя менее голодными, а уровень сахара в крови контролируется. Эта процедура может усугубить или привести к симптомам гастроэзофагеального рефлюкса. Также может возникать рефлюкс желчи. Эндоскопические процедуры Новые эндоскопические процедуры могут помочь в лечении людей, которые не могут перенести хирургическое вмешательство или предпочитают не подвергаться хирургическому вмешательству. В ходе одной из процедур сдутый баллон вводят через горло в желудок и заполняют физиологическим раствором. Баллон уменьшает количество пищи, которое может удерживать желудок, чтобы люди чувствовали себя сытыми после употребления меньшего количества пищи. Через 6 месяцев баллон удаляют. Сначала люди теряют вес, но в долгосрочной перспективе они могут снова его набрать. Еще одной процедурой является эндоскопическая рукавная гастропластика. Врач вводит эндоскоп через рот и горло в желудок и вводит через него инструменты. Затем врач сшивает желудок изнутри, чтобы уменьшить его размер. Частота осложнений низкая. Наиболее распространенные осложнения включают тошноту, желудочно-кишечное кровотечение, подтекание содержимого желудка и инфекции. После эндоскопической рукавной гастропластики реже возникает гастроэзофагеальный рефлюкс. Кроме того, эндоскопическая рукавная гастропластика может быть обратимой. Результаты через 5 лет указывают на то, что снижение массы тела сохраняется, хотя некоторым людям требуются ревизионные процедуры. Регулируемое бандажирование желудка В настоящее время регулируемое бандажирование желудка в Соединенных Штатах Америки применяется редко. Чаще всего пациентам, перенесшим эту процедуру, бандажи удаляют и проводят рукавную резекцию желудка или обходной желудочный анастомоз. При регулируемом бандажировании желудка в верхнем конце желудка устанавливается бандаж, который разделяет желудок на небольшую верхнюю часть и большую нижнюю часть. Пища проходит через бандаж на пути в кишечник, но бандаж замедляет прохождение пищи. К бандажу присоединена трубка с устройством, которое позволяет осуществлять доступ к бандажу с другого конца трубки (через порт). Порт размещается прямо под кожей, таким образом, врачи могут регулировать степень затяжки бандажа после хирургического вмешательства. Врачи могут ввести жидкость через порт в бандаж, чтобы его растянуть и сузить просвет между верхней и нижней частями желудка. Или же они могут удалить жидкость из бандажа, чтобы увеличить просвет при возникновении проблемы или если бандаж слишком тугой. Когда просвет сужается, верхняя часть желудка наполняется быстрее, посылая в головной мозг сигнал о том, что желудок полон. В результате человек меньше ест и со временем существенно снижает массу тела. В долгосрочной перспективе осложнения включают гастроэзофагеальный рефлюкс, эзофагит, смещение бандажа и повреждение ткани под бандажом. Бандажирование желудка

Обследование перед метаболическим и бариатрическим хирургическим вмешательством Перед метаболическим и бариатрическим хирургическим вмешательством человека обследуют, чтобы определить, может ли хирургическое вмешательство ему помочь. Врачи пытаются определить, насколько пациент готов и способен следовать изменениям в образе жизни, необходимым после хирургического вмешательства. Выполняются физикальное обследование и анализы. Анализы могут включать: анализы, которые обычно делают перед хирургическим вмешательством для проверки работы жизненно важных органов;

анализы крови, включая функциональные пробы печени (с целью определить, насколько хорошо функционирует печень, и имеются ли в ней повреждения) и измерение уровня сахара в крови, уровня холестерина и других жиров (липидов) (натощак);

анализы крови для определения уровня витамина D, витамина B12, фолата и железа;

электрокардиография для выявления ишемической болезни сердца;

иногда оценка работы пищеварительного тракта (с помощью рентгенологического исследования или эндоскопии);

иногда ультразвуковое исследование органов брюшной полости, включая желчный пузырь;

иногда эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца);

иногда исследования функции внешнего дыхания для оценки работы легких, например, если у человека астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

иногда анализы функции щитовидной железы;

иногда оценка сна (включая полисомнографию) и тест на выявление синдрома апноэ во сне. При обнаружении определенных нарушений предпринимаются меры для того, чтобы их контролировать и, таким образом, снизить риск хирургического вмешательства. Например, проводится лечение повышенного артериального давления. Курящим рекомендуется отказаться от курения, как минимум, за 8 недель до хирургического вмешательства и предпочтительно навсегда. Курение повышает риск респираторных заболеваний, риск образования язвы и кровотечения в пищеварительный тракт после хирургического вмешательства. Также выполняются психиатрические и диетологические обследования. Человек должен сообщить врачу обо всех лекарственных препаратах или лекарственных растениях, которые он принимает. Возможно, перед хирургическим вмешательством потребуется прекратить прием некоторых лекарственных препаратов, включая антикоагулянты (например, варфарин) и аспирин.