Некоторые продукты содержат клетчатку, которая представляет собой жесткий сложный углевод. Клетчатка может быть:

Частично растворимой: Она растворяется в воде, и организм может переварить какую-то ее часть.

Нерастворимой: Она не растворяется в воде, и организм не может ее переварить.

Клетчатка в рационе питания в основном помогает добавлять объем к содержимому кишечника. Это помогает облегчить дефекацию и свести к минимуму запор. Клетчатка также может обеспечивать чувство насыщения (ощущение полного желудка и облегчение голода). Однако употребление нерастворимой клетчатки в слишком больших количествах может вызывать ощущение вздутия живота и нарушать усвоение некоторых витаминов и минералов.

Официальные органы здравоохранения обычно рекомендуют употреблять около 30 граммов клетчатки в сутки. В Соединенных Штатах Америки среднее суточное потребление клетчатки составляет около 12 граммов, потому что люди предпочитают есть продукты, приготовленные из пшеничной муки тонкого помола, и едят мало фруктов и овощей. Средняя порция фруктов, овощей или злаков содержит 2–4 грамма клетчатки. Мясо и молочные продукты не содержат клетчатки.