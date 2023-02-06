Витамины и минералы являются незаменимыми питательными веществами. Это значит, что они не могут вырабатываться организмом из других веществ, содержащихся в рационе питания. Таким образом, витамины и минералы должны потребляться с пищей.
Витамины делятся на:
Водорастворимые: Витамин С и восемь витаминов В-комплекса
Жирорастворимые: Витамины А, D, E и K
Только витамины A, D, E, K и B12 способны накапливаться в организме в значительном количестве.
Некоторые минералы необходимы в довольно больших количествах (около 1–2 граммов в сутки) и считаются макроэлементами. К ним относятся кальций, хлор, магний, фосфор (присутствующий в организме в основном в виде фосфатов), калий и натрий.
Минералы, необходимые в малых количествах (микроминералы), считаются микроэлементами. К ним относятся хром, медь, фтор, йод, железо, марганец, молибден, селен и цинк. Кроме хрома, все эти минералы входят в состав ферментов или гормонов, необходимых для метаболизма. Хром помогает организму поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Не было установлено, что человеку действительно необходимы такие микроэлементы, как мышьяк, кобальт, фтор, никель, кремний и ванадий, которые необходимы некоторым животным. Фтор помогает стабилизировать содержание минералов в костях и зубах, образуя устойчивое соединение с кальцием, и, таким образом, помогает предотвратить кариес зубов. Все микроэлементы токсичны в больших количествах, и некоторые из них (мышьяк, никель и хром) могут вызывать онкологические заболевания.
Антиоксиданты
Некоторые витамины (например, витамины С и Е) и минералы (такие как селен) действуют как антиоксиданты, так же действуют и некоторые вещества, содержащиеся в овощах и фруктах (например, бета-каротин). Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются побочными продуктами нормальной деятельности клеток. Свободные радикалы легко вступают в химические реакции, одни из которых полезны для организма, а другие не только не полезны, но и, по-видимому, способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний.
Люди, которые потребляют достаточно фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, менее подвержены риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых видов рака. Однако неизвестно, связаны ли эти преимущества с антиоксидантами, другими веществами во фруктах и овощах или другими факторами в рационе питания и образе жизни людей; также не было доказано, что прием антиоксидантных добавок предотвращает заболевание или смертность, а иногда может причинить вред.
Добавки
Достаточное количество витаминов и минералов предпочтительнее получать из пищи, чем из пищевых добавок. Пищевые продукты, в отличие от добавок, содержат другие вещества, необходимые для здоровья.
Регулярный прием пищевых добавок не является необходимым или полезным для людей, которые придерживаются здорового питания. Некоторые добавки могут причинить вред. Употребление слишком большого количества витамина А может вызывать выпадение волос, растрескивание губ, сухость кожи, снижение прочности костей, головные боли, повышение уровня кальция в крови и редкое заболевание под названием идиопатическая внутричерепная гипертензия, характеризующееся повышением внутричерепного давления.