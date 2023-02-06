Общие сведения о витаминах и м... Видео

Витамины и минералы являются незаменимыми питательными веществами. Это значит, что они не могут вырабатываться организмом из других веществ, содержащихся в рационе питания. Таким образом, витамины и минералы должны потребляться с пищей.

Витамины делятся на:

Водорастворимые: Витамин С и восемь витаминов В-комплекса

Жирорастворимые: Витамины А, D, E и K

Только витамины A, D, E, K и B12 способны накапливаться в организме в значительном количестве.

Некоторые минералы необходимы в довольно больших количествах (около 1–2 граммов в сутки) и считаются макроэлементами. К ним относятся кальций, хлор, магний, фосфор (присутствующий в организме в основном в виде фосфатов), калий и натрий.

Минералы, необходимые в малых количествах (микроминералы), считаются микроэлементами. К ним относятся хром, медь, фтор, йод, железо, марганец, молибден, селен и цинк. Кроме хрома, все эти минералы входят в состав ферментов или гормонов, необходимых для метаболизма. Хром помогает организму поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Не было установлено, что человеку действительно необходимы такие микроэлементы, как мышьяк, кобальт, фтор, никель, кремний и ванадий, которые необходимы некоторым животным. Фтор помогает стабилизировать содержание минералов в костях и зубах, образуя устойчивое соединение с кальцием, и, таким образом, помогает предотвратить кариес зубов. Все микроэлементы токсичны в больших количествах, и некоторые из них (мышьяк, никель и хром) могут вызывать онкологические заболевания.

Антиоксиданты Некоторые витамины (например, витамины С и Е) и минералы (такие как селен) действуют как антиоксиданты, так же действуют и некоторые вещества, содержащиеся в овощах и фруктах (например, бета-каротин). Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются побочными продуктами нормальной деятельности клеток. Свободные радикалы легко вступают в химические реакции, одни из которых полезны для организма, а другие не только не полезны, но и, по-видимому, способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Люди, которые потребляют достаточно фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, менее подвержены риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых видов рака. Однако неизвестно, связаны ли эти преимущества с антиоксидантами, другими веществами во фруктах и овощах или другими факторами в рационе питания и образе жизни людей; также не было доказано, что прием антиоксидантных добавок предотвращает заболевание или смертность, а иногда может причинить вред.