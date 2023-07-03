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Избыток железа

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Избыток железа возникает, когда в организме слишком много минерального железа.

    Большая часть железа в организме содержится в гемоглобине. Гемоглобин — это компонент эритроцитов (красных кровяных клеток), который позволяет им переносить кислород и снабжать им ткани организма. Железо также является важным компонентом мышечных клеток и необходимо для образования многих ферментов в организме.

    (См. также Общие сведения о минералах).

    В пище содержится два вида железа.

    • Гемовое железо: Продукты животного происхождения содержат гемовое железо. Оно усваивается лучше, чем негемовое железо.

    • Негемовое железо: Большинство пищевых продуктов и железосодержащих добавок содержат негемовое железо. На него приходится более 85 % железа в среднем рационе питания. Однако организм усваивает менее 20 % потребляемого негемового железа. Негемовое железо лучше усваивается, если оно поступает в организм с животным белком и витамином С.

    Избыток железа может накапливаться в организме. Причины включают следующие:

    • Многократные процедуры переливания крови

    • Лечение препаратами железа в слишком большом объеме или в течение слишком долгого времени

    • Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

    • Передозировка железа

    • Врожденное нарушение под названием гемохроматоз

    Если избыточное количество железа попадет в организм одномоментно, то это вызывает рвоту, диарею, повреждение кишечника и других органов. Прием избыточного количества железа со временем может повреждать сердце и печень.

    Диагноз интоксикации железом основывается на результатах обследования врачом и иногда требует подтверждения с помощью анализов крови для измерения уровня железа и ферритина (белка, который хранит запасы железа).

    Лечение часто включает внутривенное введение дефероксамина. Этот препарат связывается с железом и выводит его из организма с мочой. Гемохроматоз лечится с помощью кровопускания (флеботомии).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.