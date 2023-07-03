Избыток железа возникает, когда в организме слишком много минерального железа.

Большая часть железа в организме содержится в гемоглобине. Гемоглобин — это компонент эритроцитов (красных кровяных клеток), который позволяет им переносить кислород и снабжать им ткани организма. Железо также является важным компонентом мышечных клеток и необходимо для образования многих ферментов в организме.

(См. также Общие сведения о минералах).

В пище содержится два вида железа.

Гемовое железо: Продукты животного происхождения содержат гемовое железо. Оно усваивается лучше, чем негемовое железо.

Негемовое железо: Большинство пищевых продуктов и железосодержащих добавок содержат негемовое железо. На него приходится более 85 % железа в среднем рационе питания. Однако организм усваивает менее 20 % потребляемого негемового железа. Негемовое железо лучше усваивается, если оно поступает в организм с животным белком и витамином С.

Избыток железа может накапливаться в организме. Причины включают следующие:

Многократные процедуры переливания крови

Лечение препаратами железа в слишком большом объеме или в течение слишком долгого времени

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Передозировка железа

Врожденное нарушение под названием гемохроматоз

Если избыточное количество железа попадет в организм одномоментно, то это вызывает рвоту, диарею, повреждение кишечника и других органов. Прием избыточного количества железа со временем может повреждать сердце и печень.

Диагноз интоксикации железом основывается на результатах обследования врачом и иногда требует подтверждения с помощью анализов крови для измерения уровня железа и ферритина (белка, который хранит запасы железа).

Лечение часто включает внутривенное введение дефероксамина. Этот препарат связывается с железом и выводит его из организма с мочой. Гемохроматоз лечится с помощью кровопускания (флеботомии).