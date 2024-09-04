Питание через зонд (энтеральное питание) — это способ доставить питательные вещества человеку, который не может или не будет есть пищу, или не может или не будет употреблять достаточное количество питательных веществ внутрь для удовлетворения своих потребностей в питании. Жидкая смесь вводится через зонд и доставляется непосредственно в желудок или тонкую кишку.

Питание через зонд может применяться для питания людей, у которых пищеварительный тракт работает нормально, но которые не способны принимать пищу через рот или не могут принять достаточное количество пищи через рот для удовлетворения своих пищевых потребностей. К таким людям относятся те, у кого наблюдается следующее:

плохой аппетит на протяжении длительного времени;

тяжелая белково-энергетическая недостаточность (тяжелый дефицит белков и калорий);

кома или сильно сниженная концентрация внимания;

затрудненное глотание, вызванное инсультом или другим заболеванием, поражающим головной мозг и нервы;

печеночную недостаточность.

травма головы или шеи, или другое нарушение, из-за которого невозможен прием пищи через рот;

серьезное заболевание или состояние (например, тяжелое заболевание или ожоги), которое увеличивает потребности в питательных веществах;

дыхательная трубка, которая не дает людям принимать пищу внутрь.

Если человек серьезно болен, травмирован или истощен, его могут кормить через зонд перед хирургическим вмешательством.

В сравнении с внутривенным питанием, питание через зонд имеет следующие преимущества:

Оно лучше сохраняет структуру и функцию пищеварительного тракта.

Оно дешевле.

Оно, вероятно, вызывает меньше осложнений, в особенности инфекций.

Процедура питания через зонд Выбор способа введения зонда для питания обычно зависит от того, как долго требуется питание через зонд: Менее 4 до 6 недель: тонкая пластиковая трубка вводится через нос и далее продвигается вниз по горлу до тех пор, пока не достигнет желудка (назогастральный зонд) или тонкой кишки (назодуоденальный или назоеюнальный зонд).

Более 4–6 недель или при повреждении или деформации носа: зонд вводится непосредственно в желудок (гастростомический зонд) или тонкую кишку (еюностомический зонд) через небольшой разрез в животе. Введение зонда для питания через нос Назогастральный, назодуоденальный и назоеюнальный зонды обычно могут вводиться, когда человек в сознании. Зонд смазывают и вводят в нос и далее продвигают вниз по горлу. При прохождении через горло зонд может вызвать рвотный рефлекс, поэтому человека просят сделать глотательное движение или дают ему воду через соломинку, чтобы облегчить глотание. Глотание может уменьшить или предотвратить позывы на рвоту и способствует прохождению зонда через горло. После того как зонд пройдет вниз по горлу и попадет в пищевод, его легко можно провести в желудок или тонкую кишку. Иногда врачи проводят визуализирующие исследования, такие как рентгенологическое исследование органов брюшной полости, чтобы удостовериться в правильном положении зонда. Назогастральная интубация Изображение Введения зонда для питания прямо в желудок или тонкий кишечник Когда зонд для питания необходимо ввести непосредственно в желудок или тонкую кишку, часто используется зонд для чрескожной эндоскопической гастростомии (ЧЭГ). Feeding Tube Изображение Pascal Bachelet/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY До введения зонда для ЧЭГ людям вводят седативное и иногда обезболивающее средство, как правило, внутривенно. Чтобы облегчить установку зонда, врачи сначала вводят через рот в желудок или тонкий кишечник зонд с оптической системой (эндоскоп). (Перед введением эндоскопа врачи могут распылить анестезирующее средство на заднюю стенку горла, чтобы подавить позывы к кашлю или рвоте). На конце эндоскопа установлена камера, которая позволяет врачам осмотреть внутреннее пространство желудка и определить, где разместить зонд ЧЭГ. После этого врачи делают небольшой разрез в брюшной полости и вставляют зонд ЧЭГ. Перед процедурой человек должен воздерживаться от пищи, после завершения эндоскопии употребление пищи и питье ограничены до восстановления рвотного рефлекса. Зонд для питания Изображение Если зонд ЧЭГ установить невозможно, можно использовать хирургическую процедуру, чтобы помочь врачам ввести зонд для питания непосредственно в желудок или тонкую кишку. Эту процедуру можно выполнить одним из следующих способов: Используя смотровую трубку (лапароскоп), которая требует лишь крохотного разреза ниже пупка;

Выполняя относительно большой разрез в брюшной полости, поскольку врачам необходимо осмотреть область через разрез для правильной установки трубки. После введения зонда для питания Человек, которому установлен зонд для питания, должен сидеть прямо, изголовье кровати должно быть поднято во время питания и в течение 1–2 часов после процедуры. Эта поза снижает риск вдыхания питательной смеси в легкие и позволяет использовать силу тяжести, которая помогает питательной смеси продвигаться по пищеварительному тракту. Как правило, относительно большое количество питательной смеси (называемой болюсом) вводится несколько раз в день. Однако если такое кормление вызывает тошноту, то питательная смесь вводится непрерывно в малых количествах. При использовании назодуоденальных, назоюнальных или еюностомических зондов иногда производят непрерывное питание с помощью инфузионного насоса.

Пищевые смеси для питания через зонд Существует несколько разных питательных смесей для зондового кормления. Некоторые из них можно приготовить дома. Как правило, используется смесь, которая обеспечивает полную сбалансированную диету, при этом смеси могут быть адаптированы к потребностям конкретного человека. Некоторые смеси предназначены для лечения специфического дефицита или заболевания и могут содержать одно питательное вещество, такое как клетчатка (для лечения запора или диареи), или различные пропорции специфических питательных веществ, таких как белки, жиры или углеводы. Большинство смесей не содержат лактозы или изготавливаются из молока, не содержащего лактозы. Некоторые смеси содержат частично или полностью расщепленные белки. Эти смеси содержат мало жира, причем большая часть этого жира представлена в виде масла среднецепочечных триглицеридов (MCT). Эти смеси лучше всего подходят людям, у которых есть проблемы с всасыванием питательных веществ. Для людей с особыми потребностями, такими как диабет или болезнь почек, доступны специализированные смеси. Например для людей, страдающих диабетом, может быть уменьшено количество углеводов. Другие смеси специально разработаны для людей с заживающими ранами или другими физическими стресс-факторами.