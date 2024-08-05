Избыток витамина А (токсичность) может быть внезапным (острым), обычно из-за случайного проглатывания детьми, или хроническим.

Потребление слишком большого количества витамина А вызывает выпадение волос, растрескивание губ, сухость кожи, снижение прочности костей, головные боли, повышение уровня кальция в крови и редкое заболевание, характеризующееся повышенным внутричерепным давлением, которое называется идиопатическая внутричерепная гипертензия.

Диагноз ставится на основании имеющихся симптомов и результатов анализов крови.

Большинство людей полностью восстанавливаются после прекращения приема добавок, содержащих витамин А.

Витамин А (ретинол) необходим для функционирования светочувствительных нервных клеток (фоторецепторов) в сетчатке глаза и таким образом способствует возможности видеть ночью. Он также помогает сохранять здоровье кожи и внутренних оболочек легких, кишечника и мочевыводящих путей, а также защищает от инфекций. К лучшим источникам витамина А относятся жир печени рыб, печень, яичный желток, сливочное масло, сливки и обогащенное молоко. (См. также Общие сведения о витаминах).

Каротиноиды (в том числе бета-каротин) — это пигменты, содержащиеся в овощах и фруктах, которые придают им желтый, оранжевый или красный цвет. При попадании в организм каротиноиды медленно преобразуются в витамин А. Каротиноиды лучше всего усваиваются из термически обработанных овощей, превращенных в однородную массу, которые подаются с небольшим количеством жира или растительного масла. Хорошими источниками каротиноидов являются темно-зеленые, желтые и оранжевые овощи, а также желтые и оранжевые фрукты.

Лекарственные препараты, связанные с витамином А (ретиноиды), применяются для лечения тяжелой угревой сыпи и псориаза. Изучается вопрос о том, помогает ли прием витамина А, бета-каротина или ретиноидов снизить риск развития определенных типов рака кожи, но бета-каротин и ретиноиды в настоящее время не рекомендуются для профилактики рака или заболеваний сердца. Однако после приема добавок, содержащих высокие дозы бета-каротина, риск развития некоторых видов рака (таких как рак легких) и заболеваний сердца может возрастать.

Слишком большое количество витамина А может оказывать вредное воздействие (токсичность). Например, ежедневный прием доз, в 10 или более раз превышающих РНП (рекомендуемую норму потребления), в течение нескольких месяцев может вызвать токсичность. Иногда токсичность является результатом приема специальных форм с высоким содержанием витамина А для лечения тяжелой угревой сыпи или других кожных заболеваний. У новорожденных токсичность может вызывать более низкая доза, иногда в течение нескольких недель. Если дети случайно получают очень высокую дозу, токсичность может проявиться быстро.

Потребление большого количества каротиноидов (которые организм преобразует в витамин А) с пищей не вызывает токсичности, поскольку каротиноиды преобразуются в витамин А очень медленно. Обычно никаких симптомов не возникает. Однако при потреблении очень большого количества каротиноидов кожа может приобрести темно-желтый цвет (каротиноз), особенно на ладонях и подошвах стоп.

Добавки, содержащие высокие дозы бета-каротина, могут повышать риск развития онкологических заболеваний, но каротиноиды, потребляемые с фруктами и овощами, очевидно, не повышают этот риск.

Симптомы избытка витамина А У большинства людей с токсичностью витамина А развивается головная боль и сыпь. Потребление слишком большого количества витамина А в течение длительного периода времени может становиться причиной жесткости волос, частичной потери волос (включая брови), растрескивания губ, сухости и грубости кожи. Длительное потребление больших доз витамина А может вызывать поражение печени. Оно также может вызывать врожденные дефекты у плода. Поздние симптомы включают сильные головные боли и общую слабость. Часто возникают боли в костях и суставах, особенно у детей. Кости легко ломаются, особенно у пожилых людей. Дети могут терять аппетит, у них могут нарушиться нормальный рост и развитие. Их кожа может чесаться. Печень и селезенка могут быть увеличенными. Знаете ли Вы, что... Потребление очень больших количеств витамина А за один раз может вызвать сонливость, раздражительность, головную боль, тошноту и рвоту в течение нескольких часов, за которыми иногда следует шелушение кожи. Внутричерепное давление повышается, в особенности у детей, и возникает рвота. Если не прекратить поступление витамина А, может наступить кома и смерть. Прием изотретиноина (производного витамина А, используемого для лечения тяжелой угревой сыпи) во время беременности может вызвать врожденные пороки. Беременные женщины и женщины, которые могут забеременеть, не должны принимать витамин А в количестве, превышающем безопасную верхнюю границу (3000 микрограммов) из-за риска врожденных дефектов.

Диагностика избытка витамина А Физикальное обследование

Анализы крови Диагноз токсичности витамина А ставится преимущественно на основании симптомов. Для подтверждения диагноза врачи могут также выполнить анализы крови, чтобы определить уровень витамина А.