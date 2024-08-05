Дефицит фолиевой кислоты встречается часто. Так как в организме накапливается лишь небольшое количество фолата, то отсутствие фолата в рационе питания через несколько месяцев приведет к его дефициту.

Дефицит фолата может возникнуть при недостаточном потреблении сырых листовых овощей и цитрусовых.

Может развиться анемия, вызывая утомляемость, бледность, одышку и головокружение.

Тяжелый дефицит может вызывать покраснение и воспаление языка, диарею, снижение вкусовых ощущений, депрессию, спутанность сознания и деменцию.

Если у беременной женщины дефицит фолатов, риск рождения ребенка с врожденным дефектом спинного или головного мозга повышается.

Диагноз основывается на результатах анализа крови.

Прием пероральных добавок с фолатом обычно позволяет восполнить дефицит.

Фолат — это витамин B. Вместе с витамином B12 фолат необходим для образования нормальных эритроцитов (красных кровяных телец) и синтеза ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), которая является генетическим материалом клеток. Фолат также необходим для нормального развития нервной системы плода.

Хорошие источники фолата включают сырые зеленые листовые овощи, спаржу, брокколи, фрукты (особенно цитрусовые), печень, другие субпродукты, высушенные дрожжи, обогащенный хлеб, макаронные изделия и крупы. При длительной термической обработке разрушается 50–95 % фолата, содержащегося в пище.

В Соединенных Штатах Америки и Канаде фолат добавляется для обогащения продуктов из зерновых культур. Фолат в добавках или в обогащенных продуктах легче усваивается организмом, чем фолат, содержащийся в продуктах естественным образом.

Беременные женщины и женщины, способные забеременеть, должны принимать добавки с фолатом для снижения риска рождения ребенка с врожденным пороком развития, главным образом с дефектами нервной трубки. Женщинам, у которых уже родился ребенок с дефектом нервной трубки, часто назначают повышенные дозы фолата.

Женщинам, принимающим оральные контрацептивы вместе с противосудорожными препаратами, может требоваться прием пищевых добавок с фолатом. Противосудорожные препараты могут снижать эффективность оральных контрацептивов. Добавки с фолатом могут способствовать сохранению эффективности пероральных контрацептивов.

Добавки, содержащие фолат, не защищают от ишемической болезни сердца или инсульта. Данные о том, что пищевые добавки с фолатом уменьшают или увеличивают риск развития разных онкологических заболеваний, отсутствуют. Добавки, содержащие фолат, по-видимому, не улучшают когнитивную функцию у людей пожилого возраста.

Фолат, как правило, не токсичен.

Причины дефицита фолата Дефицит фолата может возникать в результате: недостаточного употребления фолата (обычно у людей, которые потребляют слишком много алкоголя или питаются неполноценно);

нарушения всасывания (в результате, например, заболевания, такого как целиакия, сопровождающегося мальабсорбцией, или применения некоторых лекарственных препаратов);

повышенной потребности в фолате (например, при беременности или кормлении грудью). Люди, которые употребляют большое количество алкоголя, не получают достаточно фолата, потому что они часто заменяют пищу алкоголем. Такие люди часто страдают общим недоеданием. Алкоголь в больших количествах также нарушает всасывание и переработку (метаболизм) фолата. Болезни, связанные с нарушением всасывания (глютеновая болезнь), нарушают всасывание фолата. Беременные или кормящие женщины и люди, проходящие диализ, могут испытывать этот дефицит из-за возросшей потребности в фолате. Некоторые лекарственные препараты понижают всасывание этого витамина. Они включают: многие противосудорожные препараты (такие как фенитоин и фенобарбитал);

лекарственные препараты, применяемые для лечения язвенного колита (такие как метотрексат). Другие лекарственные препараты препятствуют метаболизму фолата. Они включают: метотрексат (применяется для лечения онкологических заболеваний и ревматоидного артрита);

триамтерен (применяется для лечения повышенного артериального давления);

метформин (применяется для лечения диабета);

триметоприм-сульфаметоксазол (антибиотик).

Симптомы дефицита фолата Дефицит фолата вызывает анемию, которая развивается постепенно и может быть более тяжелой, чем указывают симптомы. Утомляемость может быть первым симптомом. Помимо общих симптомов анемии (таких как бледность, раздражительность, одышка и головокружение), дефицит фолата тяжелой степени может привести к покраснению и воспалению языка, диарее, снижению вкусовых ощущений, снижению массы тела и депрессии. Если у беременной женщины дефицит фолатов, риск рождения ребенка с врожденным дефектом спинного или головного мозга (дефект нервной трубки) повышается. Знаете ли Вы, что...

Диагностика дефицита фолата Анализы крови Если анализ крови обнаруживает эритроциты большого размера у людей с анемией или с недостаточным питанием, врачи измеряют уровень фолата в образце крови. Низкий уровень указывает на дефицит фолата. Врачи также измеряют уровень витамина B12, чтобы исключить дефицит витамина В12, так как дефицит этого вещества также может приводить к анемии и эритроцитам большого размера. Врачи должны исключить дефицит витамина В12 до лечения дефицита фолата у людей с анемией. Если людей с дефицитом витамина B12 лечить фолатом, а не витамином В12, анемия может уменьшиться. Однако добавки фолата не лечат поражение нерва вследствие дефицита витамина B12 и могут даже усугубить его.