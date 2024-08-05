Дефицит тиамина (вызывающий бери-бери и другие проблемы) наиболее распространен среди людей, у которых рацион питания преимущественно состоит из белого риса или углеводов, подвергшихся интенсивной переработке, в странах с нехваткой продовольствия или у людей, страдающих расстройством, связанным с употреблением алкоголя.
Дефицит тиамина может возникать, если рацион питания включает в основном продукты из белой муки, белый сахар и другие углеводы, подвергшиеся интенсивной переработке.
Сначала у человека появляются нечеткие симптомы, например, утомляемость и раздражительность, но тяжелый дефицит тиамина (бери-бери) может поражать нервы, мышцы, сердце и головной мозг.
Диагноз основан на симптомах и положительной реакции на добавки тиамина.
Дефицит можно устранить, применяя добавки, содержащие тиамин, обычно принимаемые внутрь.
Витаминтиамин (витамин B1, также иногда называемый тиамином) широко распространен в рационе питания. Он незаменим для переработки (метаболизма) углеводов (для производства энергии), белков, жиров и для нормальной работы нервной системы и сердца. Тиамин не токсичен, поэтому потребление избыточного количества тиамина не вызывает проблем. К лучшим источникам тиамина относятся высушенные дрожжи, цельные зерна, мясо (особенно свинина и печень), обогащенные крупы, орехи, бобовые и картофель.
Дефицит тиамина часто имеет место одновременно с дефицитом других витаминов группы В.
Причины дефицита тиамина
Дефицит тиамина может быть обусловлен следующим фактором:
дефицит тиамина в рационе.
Молодые взрослые с тяжелой нейрогенной анорексией, люди с существенным недоеданием и люди, рацион питания которых состоит в основном из углеводов, подвергшихся интенсивной переработке (шлифованный белый рис, белая мука и белый сахар), могут не получать достаточного количества тиамина. При шлифовке из риса удаляются почти все витамины.
Люди, потребляющие большое количество алкоголя, часто заменяют пищу алкоголем и, таким образом, не потребляют достаточно тиамина. Они подвержены повышенному риску развития дефицита этого витамина. Кроме того, алкоголь может нарушать всасывание и метаболизм этого витамина, и может повысить потребность организма в тиамине.
Дефицит тиамина может также возникать в результате:
заболеваний или патологий, повышающих потребность организма в тиамине, таких как гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз), беременность, кормление грудью, интенсивная физическая нагрузка и жар;
Заболеваний, препятствующих метаболизму этого витамина, таких как расстройства печени;
заболеваний, препятствующих всасыванию тиамина, таких как диарея, которая продолжается в течение длительного времени.
Симптомы дефицита тиамина
Ранние симптомы дефицита тиамина являются неопределенными. К ним относятся утомляемость, раздражительность, плохая память, потеря аппетита, нарушения сна, дискомфорт в желудке и снижение массы тела.
В конце концов, может развиться тяжелый дефицит тиамина (бери-бери), который характеризуется нарушениями работы нервов, сердца и головного мозга. Различные формы бери-бери вызывают различные симптомы.
Сухая форма бери-бери
Развиваются нервные и мышечные расстройства. Симптомы включают ощущение покалывания в пальцах ног, ощущение жжения в стопах, которое особенно усиливается ночью, спазмы и боль в ногах. Мышцы могут стать слабыми и истощенными (атрофироваться). Если дефицит усиливается, это также может отразиться и на руках.
Влажная форма бери-бери
Развиваются нарушения сердечной деятельности. Сердце перекачивает больше крови и бьется быстрее. Кровеносные сосуды расширяются (растягиваются), из-за чего кожа становится теплой и влажной. Поскольку сердце не может продолжать работу в таком темпе, в конечном итоге развивается сердечная недостаточность. В результате жидкость скапливается в ногах (отек) и в легких (застой), а артериальное давление может упасть, иногда это приводит к шоку и смерти.
Нарушения работы головного мозга
Дефицит тиамина вызывает нарушения работы головного мозга в особенности у людей, страдающих расстройством, связанным с употреблением алкоголя. Нарушения работы головного мозга могут не проявляться никакими симптомами до тех пор, пока не случится что-либо, что обострит дефицит тиамина, например, запой. Нарушения работы головного мозга также могут вызывать симптомы после того, как человеку, страдающему расстройством, связанным с употреблением алкоголя, внутривенно введут углеводы. Симптомы возникают из-за того, что эти дополнительные углеводы еще больше усиливают потребность в тиамине. Такие нарушения работы головного мозга называются синдромом Вернике-Корсакова, который состоит из двух патологий:
Энцефалопатия Вернике вызывает спутанность сознания, апатию, трудности при ходьбе и проблемы с глазами, включая непроизвольные движения глаз (нистагм) и частичный паралич мышц, которые двигают глазами. Если энцефалопатию Вернике не начать лечить немедленно, то симптомы могут ухудшиться, вызывая кому и даже смерть.
Синдром Корсакова вызывает потерю памяти о недавних событиях, спутанность сознания и склонность выдумывать факты для восполнения пробелов в памяти (конфабуляции).
Младенческая бери-бери
Эта форма возникает у младенцев (обычно к возрасту 3–4 недель), которые вскармливаются матерью с дефицитом тиамина. У таких детей может внезапно возникнуть сердечная недостаточность. Они могут частично потерять голос (афония), и у них могут отсутствовать некоторые рефлексы.
Диагностика дефицита тиамина
Физикальное обследование
Облегчение симптомов при приеме добавок с тиамином
Диагноз дефицита тиамина основывается на симптомах и результатах физикального обследования, при этом особое внимание уделяется обследованию сердца и нервной системы.
Тесты для подтверждения диагноза не всегда доступны. Обычно выполняют анализы крови для определения уровня электролитов с целью исключить другие возможные причины симптомов.
Диагноз подтверждается, если добавки, содержащие тиамин, облегчают симптомы.
Лечение дефицита тиамина
Пищевые добавки с тиамином
Все формы дефицита тиамина лечатся добавками, содержащими этот витамин. Они обычно принимаются внутрь. Если симптомы тяжелые, их вводят внутривенно. Поскольку дефицит тиамина часто имеет место одновременно с дефицитом других витаминов группы В, то обычно назначаются поливитамины на несколько недель. Людям рекомендуется потреблять здоровую пищу и 1–2 рекомендуемых нормы суточного потребления витаминов. Они должны полностью отказаться от алкоголя.
Синдром Вернике-Корсакова — это неотложное нарушение, которое лечится высокими дозами тиамина, вводимого внутривенно или внутримышечно (инъекция в мышцу) в течение нескольких дней. Употребление алкоголя следует прекратить.
Когда людей с дефицитом тиамина, особенно людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, требуется кормить внутривенно, сначала им назначают добавки тиамина. Эти растворы для внутривенного введения содержат глюкозу. Поскольку тиамин необходим для переработки (метаболизма) глюкозы, глюкоза может вызвать или ухудшить симптомы дефицита тиамина. Назначение им в первую очередь добавок тиамина может предотвратить развитие или ухудшение синдрома Вернике-Корсакова.
Благодаря лечению, большинство людей полностью выздоравливают. У некоторых людей с синдромом Вернике-Корсакова некоторые повреждения головного мозга приобретают постоянный характер. Симптомы бери-бери могут снова возникнуть через годы после видимого выздоровления.