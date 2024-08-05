Дефицит тиамина может быть обусловлен следующим фактором:

дефицит тиамина в рационе.

Молодые взрослые с тяжелой нейрогенной анорексией, люди с существенным недоеданием и люди, рацион питания которых состоит в основном из углеводов, подвергшихся интенсивной переработке (шлифованный белый рис, белая мука и белый сахар), могут не получать достаточного количества тиамина. При шлифовке из риса удаляются почти все витамины.

Люди, потребляющие большое количество алкоголя, часто заменяют пищу алкоголем и, таким образом, не потребляют достаточно тиамина. Они подвержены повышенному риску развития дефицита этого витамина. Кроме того, алкоголь может нарушать всасывание и метаболизм этого витамина, и может повысить потребность организма в тиамине.

Дефицит тиамина может также возникать в результате: