Дефицит витамина D чаще всего вызван недостатком воздействия солнечного света. Некоторые заболевания также могут вызвать этот дефицит.

Наиболее распространенная причина — отсутствие воздействия солнечного света, обычно когда в рационе недостаточно витамина D, но дефицит также могут вызывать некоторые заболевания.

При нехватке витамина D мышцы и кости ослабевают, и может появляться боль.

У младенцев развивается рахит. Череп мягкий, кости растут ненормально, и дети поздно начинают сидеть и ползать.

Для подтверждения диагноза выполняют анализы крови и иногда рентгенологическое исследование.

С момента рождения новорожденные на грудном вскармливании должны получать добавки с витамином D, потому что грудное молоко содержит мало витамина D.

Добавки с витамином D, которые дают внутрь или в виде инъекции, приводят к полному выздоровлению.

(См. также Общие сведения о витаминах).

С точки зрения питания, важны две формы витамина D.

Витамин D2 (эргокальциферол). Эта форма синтезируется из растений и продуктов-предшественников дрожжей. Эта форма обычно используется в добавках, содержащих высокие дозы.

Витамин D3 (холекальциферол). Это наиболее активная форма витамина D. Она образуется в коже, когда кожа подвергается воздействию прямого солнечного света. Наиболее распространенный источник среди пищевых продуктов — это обогащенные продукты питания, в основном крупы и молочные продукты. Витамин D3 также содержится в жирах печени рыб, жирных рыбах, яичных желтках и печени и является наиболее распространенной формой, используемой в пищевых добавках.

Витамин D накапливается главным образом в печени. Витамины D2 и D3 не активны в организме. Обе формы должны быть переработаны (метаболизированы) в печени и почках в активную форму, называемую активным витамином D, или кальцитриолом. Эта активная форма способствует всасыванию кальция и фосфора из кишечника. Минералы кальций и фосфор входят в состав костей и обеспечивают их прочность и плотность (процесс, называемый минерализацией). Таким образом, кальцитриол необходим для образования, роста и восстановления костей.

Витамин D может использоваться для лечения псориаза, гипопаратиреоза и почечной остеодистрофии. Не доказано, что он увеличивает продолжительность жизни или предотвращает лейкоз, рак молочной железы, простаты, толстой кишки или другие виды рака. Добавки с витамином D неэффективны в лечении или профилактике депрессии или заболеваний сердца и малоэффективны в профилактике острых респираторных инфекций (таких как пневмония или простуда). Прием рекомендуемой нормы потребления витамина D в сочетании с кальцием может немного снизить риск падений у людей с дефицитом витамина D, особенно у тех, кто находится в специализированных учреждениях. Однако большие дозы витамина D могут повышать риск переломов.

С возрастом потребность в витамине D повышается.

Витамин D, как и витамины A, Е и K, — это жирорастворимый витамин, который растворяется в жире и лучше всего всасывается при употреблении с некоторым количеством жира.

Дефицит витамина D — распространенное явление во всем мире. При дефиците витамина D в организме всасывается меньше кальция и фосфата. Поскольку количество кальция и фосфата недостаточно для поддержания здоровья костей, дефицит витамина D может приводить к поражению костей, которое у детей называется рахитом, а у взрослых — остеомаляцией. При остеомаляции в организме не имеется достаточного количества кальция и других минералов в костной ткани, что приводит к слабости костей.

У беременных женщин дефицит витамина D вызывает дефицит у плода, и новорожденный подвергается высокому риску развития рахита. Иногда дефицит является настолько тяжелым, что может вызвать остеомаляцию у женщины. Дефицит витамина D обостряет остеопороз.

Дефицит витамина D приводит к низкому уровню кальция в крови. Пытаясь повысить низкий уровень кальция в крови, организм может вырабатывать больше паратиреоидного гормона. Однако, когда уровень паратиреоидного гормона повышается (нарушение, называемое гиперпаратиреозом), гормон вытягивает кальций из костей, чтобы поднять уровень кальция в крови. Паратиреоидный гормон также вызывает выведение большего количества фосфатов с мочой. Как кальций, так и фосфат необходимы для сохранения здоровья костей. В результате кости ослабляются.

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Причины дефицита витамина D Дефицит витамина D обычно развивается у людей, которые не подвергаются воздействию солнечного света и не получают достаточного количества витамина D в рационе. Одни только натуральные (необогащенные) продукты питания редко обеспечивают достаточное количество витамина D, чтобы избежать дефицита. Пищевые продукты, обогащенные витамином D, и добавки, содержащие витамин D, помогут предупредить его дефицит, когда солнечного света недостаточно. Недостаточное нахождение на солнце Наиболее распространенной причиной дефицита витамина D является Недостаточное нахождение на солнце Таким образом, дефицит витамина D возникает в основном у людей, которые мало времени проводят на свежем воздухе: это пожилые люди, а также люди, проживающие в учреждениях по уходу, например, в доме престарелых. Дефицит также может возникать зимой в северных и южных широтах или у людей, которые полностью закрывают свое тело, как, например, женщины-мусульманки. Поскольку грудное молоко содержит лишь малое количество витамина D, дети на грудном вскармливании, которые не получают достаточно солнечного света, подвержены риску развития дефицита этого витамина и рахита. Некоторые специалисты рекомендуют оставлять руки и ноги или лицо, руки и кисти открытыми для воздействия солнечного света в течение 5–15 минут минимум 3 раза в неделю, но некоторым людям, например, пожилым людям или людям с темной кожей, может быть необходимо более длительное воздействие солнечного света. Однако многие дерматологи не рекомендуют повышенное воздействие солнечных лучей в связи с увеличением риска рака кожи. Другие причины Когда кожа в достаточной мере подвергается воздействию солнечного света, в организме обычно образуется достаточно витамина D. Однако в некоторых обстоятельствах риск развития дефицита витамина D повышается даже при воздействии солнечного света. У некоторых групп людей в ответ на воздействие солнечного света кожа вырабатывает меньше витамина D. К ним относятся люди с темной кожей, пожилые люди и люди, пользующиеся солнцезащитным кремом.

Организм может быть неспособен всасывать достаточно витамина D из пищи. При заболеваниях, связанных с нарушением всасывания, организм неспособен нормально усваивать жиры. Они также не могут усваивать витамин D, потому что это жирорастворимый витамин, который в нормальных условиях всасывается с жирами в тонком кишечнике. По мере старения у человека может всасываться меньше витамина D из кишечника.

Организм может быть неспособен преобразовывать витамин D в активную форму. Некоторые заболевания почек и печени, а также некоторые редкие наследственные заболевания (такие как гипофосфатемический рахит) нарушают этот процесс преобразования. То же самое делают и некоторые лекарственные препараты, например, некоторые противосудорожные препараты и рифампин.

Симптомы дефицита витамина D Дефицит витамина D может вызывать боли в мышцах, слабость и боль в костях у людей всех возрастов. Мышечные спазмы (тетания) могут быть первым признаком рахита у новорожденных. Они вызваны низким уровнем кальция в крови у людей с тяжелым дефицитом витамина D. Если у беременных женщин наблюдается дефицит витамина D, у их новорожденных могут быть спазмы. Спазмы могут поражать лицо, руки и ступни. Если спазмы тяжелые, они могут вызвать судороги. У грудных детей с рахитом весь череп может быть мягким. Более старшие грудные дети могут поздно начать сидеть и ползать, и просветы между костями черепа (роднички) могут закрываться медленно. У детей в возрасте 1–4 лет могут быть аномалии роста костей, вызывая аномальную изогнутость позвоночника (сколиоз), О-образное искривление ног или Х-образные ноги. Такие дети могут поздно начать ходить. Старшие дети и подростки испытывают боль при ходьбе. Тяжелый дефицит витамина D может вызвать О-образное или Х-образное искривление ног. Кости таза могут уплощаться, сужая родовые пути у девочек-подростков. У взрослых кости становятся слабыми, особенно позвоночник, кости таза и ног. Пораженные области могут быть болезненны при прикосновении, и могут случаться переломы. У пожилых людей переломы костей, особенно переломы шейки бедра, могут возникать в результате лишь легкого удара или незначительного падения.

Диагностика дефицита витамина D Анализы крови

Иногда рентгенологическое обследование Необходимость обследования (скрининга) у людей без симптомов дефицита витамина D является спорной. Доказательства, подтверждающие пользу такого обследования у людей в возрасте до 74 лет, не являются однозначными. Врачи подозревают дефицит витамина D у следующих людей: люди, которые сообщают о неполноценной диете или неполноценном воздействии солнечных лучей;

новорожденные с тетанией (тип мышечных спазмов);

дети с признаками рахита;

пожилые люди, особенно со сниженной плотностью костей (например, с остеопорозом) или с переломами костей. Подтвердить дефицит могут анализы крови для определения уровня витамина D. Измеряют уровни кальция и фосфата. Уровни других веществ могут измеряться для исключения других причин снижения плотности костной ткани. Также могут делаться рентгенограммы. Характерные изменения в костях можно увидеть на рентгенограмме до того, как симптомы станут заметными. Диагноз рахита или остеомаляции, вызванных дефицитом витамина D, ставится на основании имеющихся симптомов, характерного вида костей на рентгенограммах и низкого уровня витамина D в крови.

Лечение дефицита витамина D Пищевые добавки с витамином D

Иногда добавки кальция и фосфата Лечение дефицита витамина D включает прием высоких доз витамина D, как правило, ежедневно, внутрь, в течение примерно 1 месяца. Через 1 месяц дозу обычно постепенно снижают до обычной рекомендуемой дозы. Если имеют место мышечные спазмы или предполагается дефицит кальция, то дают также добавки с кальцием. Если существует нехватка фосфата, дают добавки, содержащие фосфат. Обычно такое лечение приводит к полному выздоровлению. Людям с хроническим заболеванием печени или почек могут потребоваться особые формы добавок, содержащих витамин D.

Профилактика дефицита витамина D Многим людям необходимо принимать добавки с витамином D. Получить достаточное воздействие солнечного света может быть сложно, особенно потому, что кожа также должна быть защищена от вредного воздействия солнца. Натуральные пищевые продукты редко содержат достаточное количество витамина D, чтобы компенсировать отсутствие солнечного света. Препараты витамина D особенно важны для людей, которые находятся в группе риска (например, для пожилых людей, людей, привязанных к дому, или людей, живущих в учреждениях долгосрочного ухода). Чтобы предотвратить дефицит, пожилым людям (например, людям в возрасте 70 лет и старше) обычно рекомендуют принимать 20 микрограммов (800 единиц) витамина D ежедневно в виде добавок. Более высокие дозы требуются редко. В США и Канаде имеющиеся на рынке питьевое молоко (но не сыр и йогурт) обогащается витамином D. Во многих других странах молоко не обогащается витамином D. Сухие завтраки также могут быть обогащены. Новорожденным на грудном вскармливании особенно важно начать давать добавки витамина D сразу после рождения, так как грудное молоко содержит мало витамина D. Добавки дают до тех пор, пока младенцу не исполнится 6 месяцев, когда он начинает получать более разнообразную пищу. Что касается детей, которые получают смеси, коммерческие смеси для новорожденных содержат достаточное количество витамина D.