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Мочеточники

Авторы:Glenn M. Preminger, MD, Duke Comprehensive Kidney Stone Center
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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    Мочеточники — это мышечные трубчатые органы длиной около 40 сантиметров, которые прикрепляются верхним концом к почкам, а нижним концом к мочевому пузырю. (См. также Общие сведения о мочевыводящих путях).

    Моча, образовавшаяся в почках, поступает через мочеточники в мочевой пузырь, но она не течет пассивно. Мочеточники волнообразными сокращениями проталкивают мочу небольшими порциями с низким давлением. Каждый мочеточник проникает в мочевой пузырь через отверстие в стенке мочевого пузыря, которое закрывается, когда мочевой пузырь сокращается, чтобы не допустить попадания мочи обратно в мочеточник (рефлюкс).

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    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.