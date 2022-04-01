Мочеточники — это мышечные трубчатые органы длиной около 40 сантиметров, которые прикрепляются верхним концом к почкам, а нижним концом к мочевому пузырю. (См. также Общие сведения о мочевыводящих путях).

Моча, образовавшаяся в почках, поступает через мочеточники в мочевой пузырь, но она не течет пассивно. Мочеточники волнообразными сокращениями проталкивают мочу небольшими порциями с низким давлением. Каждый мочеточник проникает в мочевой пузырь через отверстие в стенке мочевого пузыря, которое закрывается, когда мочевой пузырь сокращается, чтобы не допустить попадания мочи обратно в мочеточник (рефлюкс).