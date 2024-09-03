Чрезмерное или частое мочеиспускание

Большинство людей мочатся около 4–6 раз в день, в основном в дневное время. Обычно у взрослых выделяется от 700 мл (3 чашки) до 3 л мочи в сутки. Чрезмерное мочеиспускание может относиться к:
повышенному объему мочи (полиурия);
нормальному объему мочи с частыми позывами к мочеиспусканию (частое мочеиспускание);
И то, и другое.
Частое мочеиспускание может сопровождаться ощущением острой потребности помочиться (неотложный позыв к мочеиспусканию). Многие люди особенно обращают внимание на полиурию в связи с тем, что им нужно вставать ночью, чтобы помочиться (никтурия). Никтурия также может наблюдаться при избыточном потреблении жидкости непосредственно перед сном, даже если общий объем жидкости, выпитой в течение дня, не превышает обычное количество.
(См. Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).
Причины чрезмерного или частого мочеиспускания
Некоторые из причин увеличения объема мочи отличаются от слишком частого мочеиспускания. Тем не менее, из-за того, что многие люди, у которых выделяется чрезмерное количество мочи, также должны часто мочиться, эти два симптома часто рассматриваются одновременно.
Наиболее распространенными причинами частого мочеиспускания являются:
инфекции мочевого пузыря (наиболее частая причина у женщин и детей);
Доброкачественное увеличение предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы — самая частая причина у мужчин старше 50 лет)
Наиболее распространенными причинами полиурии у взрослых и детей являются:
неконтролируемый сахарный диабет (наиболее частая причина);
питье слишком большого количества жидкости (полидипсия);
прием мочегонных лекарств или веществ (которые увеличивают мочеотделение), к которым, в частности, относятся алкогольные напитки или кофеин.
Антидиуретический гормон помогает почкам реабсорбировать жидкость. Если вырабатывается слишком мало антидиуретического гормона (состояние, называемое дефицитом аргинин-вазопрессина), или если почки не могут должным образом реагировать на него (резистентность к аргинин-вазопрессину), у человека вырабатывается чрезмерное количество мочи.
Люди с определенными заболеваниями почек (например, интерстициальным нефритом или поражением почек в результате серповидноклеточной анемии) могут также чрезмерно мочиться, так как при этих расстройствах уменьшается количество жидкости, реабсорбируемой почками.
В редких случаях частое мочеиспускание вызвано травмой или заболеванием спинного мозга.
Обследование при чрезмерном или частом мочеиспускании
Многие люди стесняются обсуждать с врачом проблемы, связанные с мочеиспусканием. Но вследствие того, что некоторые расстройства, вызывающие чрезмерное мочеиспускание, довольно серьезны, им следует обязательно обратиться к врачу. Следующая информация может помочь больным узнать, обращаться ли к врачу и чего ожидать во время проведения оценки врачом.
Настораживающие признаки
У людей с чрезмерным мочеиспусканием следующие симптомы и характеристики являются тревожными. Они включают:
слабость в ногах;
высокую температуру и боль в спине;
неожиданное возникновение этого нарушения или его появление в первые годы жизни;
ночную потливость, кашель, потерю веса, особенно у заядлых курильщиков;
психическое расстройство.
Когда обращаться к врачу
Больные, ощущающие слабость в ногах, должны немедленно посетить больницу, поскольку это может оказаться симптомом заболевания спинного мозга. Больные с повышенной температурой тела и болью в спине должны обратиться к врачу в течение суток, поскольку у них может быть инфекция почек. Больные с другими настораживающими признаками должны обратиться к врачу в течение одного-двух дней. Больные без настораживающих признаков должны записаться на прием к врачу при первой возможности, обычно в течение нескольких дней, хотя более продолжительное ожидание обычно безопасно, если симптомы развивались в течение нескольких недель и являются легкими.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину чрезмерного мочеиспускания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики чрезмерного мочеиспускания).
Врач спрашивает о следующих вещах:
Количестве выпитой жидкости и выделившейся мочи, чтобы определить, связана ли проблема с частым мочеиспусканием или с полиурией
В течение какого срока присутствовали симптомы
Есть ли другие проблемы с мочеиспусканием
Принимает ли больной мочегонные средства (лекарственные препараты и другие вещества, увеличивающие выработку мочи), включая напитки, содержащие кофеин
Некоторые очевидные результаты могут помочь понять причину частого мочеиспускания. Боль или жжение во время мочеиспускания, лихорадка, боль в спине или боку могут указывать на инфекцию. При употреблении большого количества напитков, содержащих кофеин, или недавнем начале лечения с помощью мочегонных средств вероятной причиной является мочегонное средство. У мужчин с другими проблемами с мочеиспусканием (затрудненное начало мочеиспускания, слабый отток мочи и подтекание в конце мочеиспускания) может быть нарушена функция предстательной железы.
Некоторые очевидные результаты могут помочь понять причину полиурии. Например, полиурия, которая начинается в первые годы жизни, вероятно, вызвана наследственным заболеванием, таким как дефицит аргинин-вазопрессина или резистентность к аргинин-вазопрессину, либо сахарным диабетом 1-го типа.
Физикальное обследование у женщин, как правило, включает обследование органов малого таза и взятие образцов цервикальной и вагинальной жидкости для проверки на инфекции, передающиеся половым путем. У мужчин проверяется наличие выделений на половом члене и проводится пальцевое ректальное обследование предстательной железы.
Некоторые причины и характеристики чрезмерного мочеиспускания
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Расстройства, вызывающие частое мочеиспускание
Цистит (инфекция мочевого пузыря)
Обычно у женщин и девочек
Частые и острые позывы к мочеиспусканию
Боль или чувство жжения во время мочеиспускания
Иногда лихорадка и боль в нижней части спины или в боку
Иногда кровь в моче или зловонная моча
Беременность
Обычно во время последних нескольких месяцев беременности
Обследование врачом
Иногда общий анализ мочи (чтобы обнаружить инфекцию мочевыводящих путей)
Увеличение предстательной железы (доброкачественное или злокачественное)
Обычно у мужчин старше 50 лет
Медленно ухудшающиеся симптомы, связанные с мочеиспусканием, такие, как затрудненное начало мочеиспускания, слабый поток мочи, подтекание в конце мочеиспускания, а также чувство неполного мочеиспускания
Часто обнаруживается во время пальцевого ректального обследования
Анализы крови для измерения уровня ПСА
Если уровень ПСА повышен, биопсия предстательной железы
Иногда ультразвуковое исследование.
Простатит (инфекция предстательной железы)
Болезненность предстательной железы, обнаруженная во время пальцевого ректального обследования
Часто лихорадка, затрудненное начало мочеиспускания, жжение или боль во время мочеиспускания
Иногда присутствует кровь в моче
В некоторых случаях симптомы давней закупорки в мочевыводящих путях (включая слабый поток мочи, затруднения при мочеиспускании или подтекание в конце мочеиспускания)
Общий анализ мочи, посев мочи и пальцевое ректальное обследование
Лучевой цистит (поражение мочевого пузыря, вызванное лучевой терапией)
У больных, перенесших лучевую терапию нижней части живота, предстательной железы и промежности (область между гениталиями и анусом) для лечения рака
Обследование врачом
Иногда введение в мочевой пузырь гибкого зонда с оптической системой (цистоскопия) и биопсия
Слабость и онемение в ногах
Задержка мочи либо неконтролируемое выделение мочи или стула (недержание кала или мочи)
Иногда очевидная травма
МРТ позвоночника
Камни в мочевыводящих путях (которые не блокируют отток мочи)
Схваткообразные эпизодические приступы приходящей и уходящей боли в нижней части спины, в боку или в паху
В зависимости от того, где находится камень, возможно частое мочеиспускание или внезапные интенсивные позывы к мочеиспусканию
Общий анализ мочи
Ультразвуковое исследование или КТ почек, мочеточников и мочевого пузыря
Вещества, повышающие выделение мочи, такие, как кофеин, алкоголь или мочегонные средства
У здоровых людей без каких-либо других симптомов, вскоре после употребления напитков, содержащих кофеин или алкоголь, или у людей, которые недавно начали принимать мочегонные средства
Только обследование врачом
Непроизвольное мочеиспускание, чаще всего во время наклона, кашля, чихания или при поднятии тяжестей (называемое стрессовым недержанием)
После введения воды в мочевой пузырь оцениваются изменения в давлении и измеряется количество мочи в мочевом пузыре (цистометрия)
Расстройства, которые обычно увеличивают объем мочи
Неконтролируемый сахарный диабет
Чрезмерная жажда
Часто у маленьких детей
Иногда у взрослых с ожирением, которым уже поставлен диагноз сахарного диабета 2-го типа
Измерение уровня сахара (глюкозы) в крови
Чрезмерная жажда, которая может появляться внезапно или развиваться постепенно
Иногда у людей, перенесших травму или хирургическое вмешательство на головном мозге
Анализы крови и мочи выполняются до и после воздержания от употребления воды с последующим назначением АДГ (тест водной депривации)
Иногда анализы крови для измерения уровня АДГ
Чрезмерная жажда, развивающаяся постепенно
У людей с заболеваниями, которые могут поражать почки (например, серповидноклеточная анемия, синдром Шегрена или рак, повышенный уровень кальция в крови, вызванный гиперпаратиреозом, амилоидоз, саркоидоз или некоторые наследственные заболевания), или у тех, кто принимает лекарственные препараты, способные поражать почки (обычно литий, цидофовир, фоскарнет или ифосфамид)
Развитие в первые несколько лет жизни или у детей, родственники которых потребляют избыточное количество воды
Анализы крови и мочи
Иногда тест водной депривации
Использование мочегонного средства
У здоровых людей без каких-либо других симптомов, недавно начавших принимать мочегонные средства
Иногда у людей, которые скрытно принимают мочегонное средство (например, у профессиональных спортсменов и других людей, которые пытаются сбросить вес)
Обычно только обследование врачом
Чрезмерное употребление жидкости (полидипсия), часто из-за психического расстройства
Иногда у людей с известным диагнозом психического расстройства
Аналогично исследованиям для выявления дефицита аргинин-вазопрессина
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
АДГ — антидиуретический гормон; КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; ПСА — простатспецифический антиген.
Проведение анализов
У большинства больных проводится общий анализ мочи и посев мочи. Необходимость в других анализах зависит от того, что выяснится во время сбора анамнеза и физикального обследования (см. таблицу Некоторые причины и характеристики чрезмерного мочеиспускания). Если врач не уверен в том, что у больного на самом деле выделяется больше мочи, чем обычно, может потребоваться сбор и измерение количества мочи, выделившейся в течение 24 часов (суточная моча). Если у больного подтверждается полиурия, то измеряется уровень глюкозы в крови. Если причиной полиурии не является сахарный диабет, и нет никакой другой причины, например, избытка внутривенных жидкостей, то необходимо проведение других анализов. В крови и/или моче измеряются уровни электролитов и концентрации некоторых солей (осмолярность), часто после воздержания от употребления воды в течение какого-то времени и после приема антидиуретического гормона.
Лечение чрезмерного или частого мочеиспускания
Наиболее эффективным лечением чрезмерного мочеиспускания является лечение первопричинного расстройства. Например, сахарный диабет лечат назначением диеты и физических упражнений, а также инъекций инсулина и/или лекарственных препаратов, принимаемых внутрь. В некоторых случаях люди могут уменьшить чрезмерное мочеиспускание, уменьшая потребление кофе или алкогольных напитков. Людям, которых беспокоят пробуждения ночью с целью помочиться (никтурия), может потребоваться уменьшить количество жидкости перед сном.
Детей с мочеиспусканием в ночное время (ночное недержание мочи) также можно лечить с помощью мотивационной терапии, при которой они получают вознаграждение за поведение, снижающее количество эпизодов ночного недержания мочи (например, в виде наклеек в календаре за посещение туалета перед сном). Если мотивационная терапия неэффективна, можно попробовать использование энурезного будильника. Если другие меры не приводят к успеху, врачи могут назначить пероральный десмопрессин для контроля чрезмерной жажды и мочеиспускания
Врачи могут также регулировать дозировку диуретиков, способствующих чрезмерному мочеиспусканию. Взрослых пациентов с никтурией можно лечить релаксантами мочевого пузыря и лекарственными препаратами для профилактики спазмов мочевого пузыря. В случаях невосприимчивости можно также лечить десмопрессином.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Чрезмерное или частое мочеиспускание
Многие пожилые мужчины мочатся часто, так как предстательная железа с возрастом обычно увеличивается (так называемая доброкачественная гиперплазия предстательной железы). У пожилых женщин частое мочеиспускание также более распространено ввиду многих факторов, в том числе ослабления мышц тазового дна после родов и потери эстрогена после менопаузы. Как мужчины, так и женщины пожилого возраста чаще принимают диуретики, поэтому эти препараты могут способствовать чрезмерному мочеиспусканию. Пожилые люди с чрезмерным мочеиспусканием часто ощущают позывы помочиться в ночное время (никтурия). Никтурия может способствовать проблемам со сном и падениям, особенно если человек торопится дойти до туалета, или если помещение слабо освещено. Для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы применяются пероральные лекарственные препараты и в некоторых случаях хирургическое вмешательство.
Ключевые моменты
Инфекции мочевыводящих путей являются наиболее распространенной причиной частого мочеиспускания у детей и женщин.
Неконтролируемый сахарный диабет является самой распространенной причиной полиурии.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы является частой причиной у мужчин старше 50 лет.
Чрезмерное употребление кофеина может вызвать частое мочеиспускание у любого человека.