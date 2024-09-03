Чрезмерное или частое мочеиспускание

Некоторые из причин увеличения объема мочи отличаются от слишком частого мочеиспускания. Тем не менее, из-за того, что многие люди, у которых выделяется чрезмерное количество мочи, также должны часто мочиться, эти два симптома часто рассматриваются одновременно.

Наиболее распространенными причинами частого мочеиспускания являются:

Наиболее распространенными причинами полиурии у взрослых и детей являются:

неконтролируемый сахарный диабет (наиболее частая причина);

питье слишком большого количества жидкости (полидипсия);

Дефицит аргинин-вазопрессина

Резистентность к аргинин-вазопрессину

прием мочегонных лекарств или веществ (которые увеличивают мочеотделение), к которым, в частности, относятся алкогольные напитки или кофеин.

Антидиуретический гормон помогает почкам реабсорбировать жидкость. Если вырабатывается слишком мало антидиуретического гормона (состояние, называемое дефицитом аргинин-вазопрессина), или если почки не могут должным образом реагировать на него (резистентность к аргинин-вазопрессину), у человека вырабатывается чрезмерное количество мочи.

Люди с определенными заболеваниями почек (например, интерстициальным нефритом или поражением почек в результате серповидноклеточной анемии) могут также чрезмерно мочиться, так как при этих расстройствах уменьшается количество жидкости, реабсорбируемой почками.

В редких случаях частое мочеиспускание вызвано травмой или заболеванием спинного мозга.