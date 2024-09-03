Изменения цвета или запаха мочи

Коричневый цвет мочи может быть результатом распада гемоглобина (белок, переносящий кислород в эритроцитах). Распавшийся гемоглобин может подтекать в мочу при возникновении кровотечения в почке, мочеточнике или мочевом пузыре или может попасть в мочу вследствие некоторых болезней, повреждающих или разрушающих эритроциты (гемолитическая анемия). Коричневый цвет мочи также может быть вызван мышечным белком (миоглобином), который выводится в мочу после тяжелой мышечной травмы.