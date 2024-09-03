Изменения цвета или запаха мочи

(См. Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).
Обычно разбавленная моча практически бесцветна. Концентрированная моча имеет насыщенный желтый цвет. Другие цвета, помимо желтого, считаются отклонением от нормы.
Врачи обычно могут определить причину патологического цвета мочи путем исследования мочи под микроскопом или путем проведения химических анализов.
Препараты могут окрашивать мочу в разные цвета: коричневый, черный, синий, зеленый, оранжевый и красный.
Лечение необходимо только при установлении первопричинного нарушения.
Коричневая моча
Коричневый цвет мочи может быть результатом распада гемоглобина (белок, переносящий кислород в эритроцитах). Распавшийся гемоглобин может подтекать в мочу при возникновении кровотечения в почке, мочеточнике или мочевом пузыре или может попасть в мочу вследствие некоторых болезней, повреждающих или разрушающих эритроциты (гемолитическая анемия). Коричневый цвет мочи также может быть вызван мышечным белком (миоглобином), который выводится в мочу после тяжелой мышечной травмы.
Черная моча
Моча может быть черной из-за пигментов, выделяемых меланомой.
Красная моча
Красный цвет мочи может быть вызван как наличием в моче крови, так и пищевыми пигментами (например, в свекле), искусственными пищевыми красителями и редко порфирией.
Мутная моча
Мутная моча свидетельствует о чрезмерном количестве лейкоцитов из-за инфекции мочевыводящих путей, наличия кристаллов солей мочевой кислоты или фосфорной кислоты, или о наличии влагалищных выделений.
Дурно пахнущая моча
Запах мочи может меняться и обычно не является признаком заболеваний, за исключением больных, которые имеют определенные редкие нарушения обмена веществ. Например, концентрированная моча может иметь сильный запах аммиака. Кроме того, инфекция мочевыводящих путей может придавать моче неприятный запах.