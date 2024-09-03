Затрудненное начало мочеиспускания, натуживание при мочеиспускании и подтекание мочи

Колебания в начале мочеиспускания, необходимость тужиться, слабая и тонкая струя мочи, подтекание в конце мочеиспускания — это распространенные симптомы частично заблокированной уретры. У мужчин данные симптомы вызваны чаще всего увеличенной предстательной железой, которая сжимает мочеиспускательный канал, и реже сужением (стриктурой) мочеиспускательного канала. Подобные симптомы у мальчика могут означать, что он родился с патологически узкой уретрой или у него уретра с патологически узким внешним отверстием. Эти симптомы у женщин встречаются реже, но и у женщин отверстие мочеиспускательного канала также может быть аномально узким.

Врач обследует простату путем введения смазанного пальца в перчатке в прямую кишку мужчины (пальцевое ректальное обследование). Если простата увеличена, выполняется анализ крови для измерения уровня ПСА (простатспецифического антигена) в крови. Иногда также выполняется ультразвуковое исследование предстательной железы. При подозрении на стриктуру уретры врач может ввести в мочевой пузырь гибкий зонд с оптической системой (цистоскопия).

Для лечения увеличенной предстательной железы используются лекарственные препараты или хирургическое вмешательство. Для лечения стриктуры уретры мужчинам в мочевой пузырь через половой член вводится катетер для расширения (растягивания) уретры. Может потребоваться ввести полую трубку, чтобы держать уретру открытой (стент). Хирурги могут реконструировать уретру или использовать другие виды хирургического лечения.

(См. Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).