Газ (воздух) в моче — это редкий симптом, обычно указывающий на патологическое отверстие (свищ) между мочевыводящими путями и кишечником, в котором обычно содержится газ. Свищ может быть осложнением дивертикулита, других типов воспаления кишечника, абсцесса или онкологических заболеваний. Свищ между мочевым пузырем и влагалищем может также стать причиной попадания газа в мочу. Изредка газ в моче могут вырабатывать определенные бактерии.

Проводится обследование органов малого таза пациенток. Чтобы диагностировать свищ, гибкий зонд с оптической системой вводится в мочевой пузырь (цистоскопия) или толстую кишку (сигмоидоскопия), или проводятся оба эти обследования. Иногда проводится визуализирующее исследование, такое как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование.

Фистулы обычно устраняются хирургическим путем.

(См. также Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).