Камень в почках при попадании в мочеточник вызывает мучительную боль. В ответ на камень происходит рефлекторное сокращение мочеточника, вызывая интенсивную спастическую боль (почечную колику или колику в мочеточнике) в боку или нижней части спины, которая часто распространяется в пах или, у мужчин, в яички. Боль обычно имеет приступообразный характер. Приступ может продолжаться от 20 до 60 минут, а затем прекратиться. Боль прекращается полностью, когда мочеточник расслабляется или камень перемещается в мочевой пузырь.

Инфекция почки (пиелонефрит) вызывает отек ткани почки, который растягивает почечную капсулу, вызывая постоянную ноющую боль. Опухоли почек обычно не вызывают боли до тех пор, пока не станут очень большими.

Другие расстройства, вызывающие боль в боку, включают внезапное блокирование кровотока в почке или кишечнике, разрыв аневризмы брюшной аорты, а иногда боль причиняет и неразорвавшаяся аневризма брюшной аорты, проблемы с позвоночником или спинномозговыми нервами, травмы опорно-двигательного аппарата и опухоли, затрагивающие заднюю часть брюшной полости (забрюшинное пространство).