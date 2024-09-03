Боль, вызванная заболеваниями почек, обычно ощущается в боку или в нижней части спины. Иногда боль распространяется к центру живота. Обычно боль возникает из-за того, что внешняя оболочка почки (почечная капсула) растягивается ввиду расстройства, которое вызывает быстрый отек почки, или вследствие того, что в один из мочеточников (трубчатые каналы, соединяющие почку с мочевым пузырем) вошел камень. Интенсивная почечная боль часто сопровождается тошнотой и рвотой.
(См. Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).
Причины боли в боку
Камень в почках при попадании в мочеточник вызывает мучительную боль. В ответ на камень происходит рефлекторное сокращение мочеточника, вызывая интенсивную спастическую боль (почечную колику или колику в мочеточнике) в боку или нижней части спины, которая часто распространяется в пах или, у мужчин, в яички. Боль обычно имеет приступообразный характер. Приступ может продолжаться от 20 до 60 минут, а затем прекратиться. Боль прекращается полностью, когда мочеточник расслабляется или камень перемещается в мочевой пузырь.
Инфекция почки (пиелонефрит) вызывает отек ткани почки, который растягивает почечную капсулу, вызывая постоянную ноющую боль. Опухоли почек обычно не вызывают боли до тех пор, пока не станут очень большими.
Другие расстройства, вызывающие боль в боку, включают внезапное блокирование кровотока в почке или кишечнике, разрыв аневризмы брюшной аорты, а иногда боль причиняет и неразорвавшаяся аневризма брюшной аорты, проблемы с позвоночником или спинномозговыми нервами, травмы опорно-двигательного аппарата и опухоли, затрагивающие заднюю часть брюшной полости (забрюшинное пространство).
Обследование при боли в боку
Пациента расспрашивают о симптомах, проводится осмотр и обычно выполняется общий анализ мочи для проверки на эритроциты или чрезмерное количество лейкоцитов. Наличие лейкоцитов в моче предполагает инфекцию. При подозрении на инфекцию обычно выполняется посев мочи. У больного с интенсивной спастической болью и кровью в моче, вероятнее всего, есть камень в почках. У больного с менее интенсивной постоянной болью, болезненностью при постукивании врачом по одной почке, лихорадкой и чрезмерным количеством лейкоцитов в моче, вероятно, имеется инфекция почки.
Если причина камня в почках все еще неочевидна, врачи проводят анализы для выявления болезней крови и инфекций мочевыводящих путей. При КТ сканировании внутривенное контрастное вещество не используется. Если врач не уверен в причине боли, тогда выполняется КТ с использованием внутривенного контрастного вещества или другое визуализирующее обследование.
Лечение боли в боку
Проводится лечение заболевания, обусловливающего это состояние. Легкая боль может быть снята приемом ацетаминофена или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Боль при камнях в почках может быть интенсивной, при этом может потребоваться использование внутривенных или пероральных опиоидов.