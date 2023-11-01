Контроль мочеиспускания

Почки постоянно производят мочу, которая проходит по двум трубчатым каналам (мочеточникам) в мочевой пузырь, где она накапливается (см. рисунок Обзор мочевыводящих путей). Нижняя часть мочевого пузыря (шейка) окружена мышцей (сфинктером мочевого пузыря), закрывающей канал, по которому моча выводится из организма (мочеиспускательный канал). Сфинктер удерживает мочу в мочевом пузыре до его заполнения.

Сфинктер мочевого пузыря Изображение

После наполнения мочевого пузыря от мочевого пузыря к спинному мозгу передается нервный импульс. Затем импульс поступает в головной мозг, и человек испытывает позывы к мочеиспусканию. Человек, контролирующий мочеиспускание, может сознательно и произвольно решить, следует ли опорожнить мочевой пузырь или воздержаться на некоторое время. После принятия решения о мочеиспускании сфинктер расслабляется, позволяя моче вытекать через мочеиспускательный канал, и мышцы стенки мочевого пузыря сокращаются, выталкивая мочу. Мышцы брюшной стенки и нижней части таза можно сокращать преднамеренно, увеличивая давление на мочевой пузырь.

Контролю мочеиспускания могут препятствовать целый ряд заболеваний. Среди них: