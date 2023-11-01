Задержка мочи — это неспособность помочиться или неполное опорожнение мочевого пузыря.

Люди с неполным опорожнением мочевого пузыря могут страдать частым мочеиспусканием или недержанием мочи.

Если человек способен мочиться, врачи измеряют количество мочи, оставшейся в мочевом пузыре после мочеиспускания.

Для этого мочу выводят из мочевого пузыря с помощью катетера, после чего назначают лечение, направленное на устранение причины.

(См. также Контроль мочеиспускания)

Моча выводится не полностью, так как нарушаются сокращения мышц мочевого пузыря, отверстие мочевого пузыря блокируется (непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря) или отсутствует координация между сокращением мочевого пузыря и расслаблением мышц, закрывающих отверстие мочевого пузыря (сфинктер мочевого пузыря). Задержка мочи чаще встречается у мужчин, потому что увеличение предстательной железы (например, из-за доброкачественной гиперплазии предстательной железы) может вызывать сужение канала, выводящего мочу из организма (мочеиспускательного канала).

Лекарственные препараты, особенно имеющие антихолинергический эффект, например, антигистаминные средства и некоторые антидепрессанты, могут привести к задержке мочи как у мужчин, так и у женщин. Другими причинами может быть твердый комковатый кал, который заполняет прямую кишку и давит на уретру (каловая пробка), нейрогенный мочевой пузырь у людей с диабетом, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона или проведенным ранее хирургическим вмешательством на органах малого таза, в результате которого повреждаются нервы мочевого пузыря.

Симптомы задержки мочи Иногда больные вообще не могут мочиться. В таких случаях мочевой пузырь растягивается в течение нескольких часов, причиняя боль при заполнении мочой, и ощущается вздутие в нижней части живота. Чаще всего выводится некоторое количество мочи, но мочевой пузырь не опорожняется полностью. В таких случаях мочевой пузырь растягивается медленно и безболезненно. Однако может возникнуть затрудненное начало мочеиспускания, отмечается слабый поток мочи или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Так как мочевой пузырь остается относительно полным, иногда может происходить подтекание мочи (недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря), требоваться вставать несколько раз в ночное время, чтобы помочиться (никтурия), или может наблюдаться частое мочеиспускание. Поскольку оставшаяся моча может быть питательной средой для бактерий, повышается риск развития инфекции мочевыводящих путей.

Диагностика задержки мочи Измерение объема мочи, оставшейся в мочевом пузыре после мочеиспускания Если человек не в состоянии помочиться, диагноз ясен. В других случаях врачи пытаются определить, сколько мочи остается в мочевом пузыре после мочеиспускания. Сразу после мочеиспускания врач вставляет катетер в мочевой пузырь, чтобы увидеть, сколько мочи выйдет, или выполняет УЗИ мочевого пузыря для измерения количества оставшейся мочи. Количество мочи, оставшейся после мочеиспускания, называется остаточным объемом мочи. Если этот объем больше, чем полстакана (у пожилых людей немного больше), то диагностируется задержка мочи. Врач проводит физикальное обследование, обычно вместе с ректальным исследованием. У мужчин во время ректального исследования можно обнаружить увеличение предстательной железы. И у мужчин, и у женщин ректальное исследование помогает определить наличие каловой пробки. Врач может провести анализ мочи на инфекции. Также для определения причины задержки мочи могут потребоваться анализы крови и визуализирующие исследования.

Лечение задержки мочи Катетеризация

Лечение причины

В некоторых случаях — хирургическое вмешательство Если пациенты совсем не могут мочиться, то врач сразу же вставляет тонкую резиновую трубку в мочевой пузырь (мочевой катетер), чтобы вывести оставшуюся мочу и облегчить состояние пациента. Необходимо устранить причину задержки мочи. Лекарственные препараты, способные вызвать задержку мочи, должны быть отменены как можно быстрее. Мужчинам с увеличенной предстательной железой может потребоваться хирургическое вмешательство или лекарственные препараты для уменьшения простаты (например, финастерид или дутастерид) или лекарственные препараты, которые расслабляют мышцы шейки мочевого пузыря (например, теразозин или тамсулозин). Людям с заболеваниями нервной системы, которые влияют на сокращение или функцию мочевого пузыря, может потребоваться периодическое или постоянное использование катетера. Иногда необходимо хирургическое вмешательство для выведения мочи из мочевого пузыря через мочеиспускательный канал.